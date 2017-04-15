 "Писанка - духовный код нашего государства", - Порошенко

"Древние украинские традиции и пасхальные обряды в эти предпраздничные дни объединили христиан во всех уголках Украины.

Писанка - один из духовных кодов нашего государства. Такой же, как вышивка или вышитый рушник.

Благодарен всем, кто сохраняет и приумножает эту традицию!" - написал он.