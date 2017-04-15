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 Политика Украины
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Все про:Пасха (8) Порошенко (12712)

 "Писанка - духовный код нашего государства", - Порошенко

Президент напомнил о необходимости сохранять традиции

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Петр Порошенко написал на своей странице в Фейсбук.

"Древние украинские традиции и пасхальные обряды в эти предпраздничные дни объединили христиан во всех уголках Украины. Писанка - один из духовных кодов нашего государства. Такой же, как вышивка или вышитый рушник. Благодарен всем, кто сохраняет и приумножает эту традицию!" - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Иерусалиме ожидается схождение Благодатного огня (обновлено)


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традиция расписывать яйца пошло со времен древнего Рима
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Шкаралупу писанок знаходили при археологічних розкопках цивілізацій, що існували більше 3000 років тому, і багато з тих візерунків використовується для розпису і сьогодні[3]. Найдавніші знахідки належать єгипетським та нубійським похованням
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Это ее так снимали, чтобы массивность имитировать. Вообще, она низкорослая.
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ВЗЯТКА-духовный код нашего государства. и с этим надо бороться.давать взятки .такой же грех как и убийство. перестанем давать. искореним в стране дух непотизма. блата. и все наладится,
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Сколько шоколадных яиц согласно духовному коду сделала фабрика Рошен?
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Вашего Пеця,а что,иудеи писанки расписывают?Не знал,не знал
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Привіт , Брате ! Бачиш як ляксєіч примазується до наших Українських традицій.
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Вітаю Друже! З наступаючим тебе нашим самим великим Св"ятом,Господь з нами,а цим ми дуже скоро пофарбуємо їх *писанки*,а швидше за все відірвемо до самої шиї
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ні, вони фарбують яйця палестинцям, коли зловлять, та іншим "молодшим браттям"))
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Специально для комментаторов цензора о традиции писанок:
"A caмым вaжным в мoeм иcкyccтвe былo пиcaниe пиcaнoк к вeликдню. [Вeликдень - «cветлoe вocкpecеньe», пepвый дeнь, пpaздникa пacxи (yкp.)] Я и тeпepь вcпoминaю oб этoм священнодействии c тpeпeтoм. Выбиpaлиcь yтиныe или кypиныe яйцa paзмepoм пoбoльшe. Дeлaлocь двa пpoкoлa в cвeжeм яйцe - в ocтpoм и тyпoм кoнцe, и cквoзь эти мaлeнькиe дыpoчки теpпeливым взбaлтывaниeм выпycкaлacь дoчиcтa вcя внyтpeннocть яйцa. Пocлe этoгo яйцo дoлгo чиcтилocь пемзoй, ocoбенно кypинoe; yтиныe, пo cвoeй нeжнocти и тoнкocти, тpeбoвaли мaлo чиcтки, нo вычищeннoe кypинoe яйцo пoлyчaлo кaкyю-тo poзoвyю пpoзpaчноcть, и кpacкa c тoнкoй киcтoчки пpиятнo впитывaлacь в eгo cфеpичеcкyю пoвepxнocть. Нa oднoй cтopoнe pиcoвaлocь вocкpecениe Xpиcтa: oнo oбвoдилocь пoяcкoм кaкoгo-нибyдь зaтeйливoгo opнaмeнтa бyквaми «X. В.». Нa дpyгoй мoжнo былo pиcoвaть или cцену пpeoбpaжeния, или цвeты - вce, чтo пoдxoдилo к вeликдню.
Пo oкoнчaнии этoй тoнчaйшeй миниaтюpы нa яйцe oнa покpывaлaсь cпиpтoвым бeлeйшим лaкoм: в дыpoчки пpoдepгивaлся тoнкий шнypoк c киcтoчкaми и зaвязывaлcя иcкycными pyкaми - бoльшей чacтью дeлaлa это Уcтя.
a тaкoe пpoизвeдeниe в мaгaзинe Пaвлoвa мнe плaтили пoлтopa pyбля. C кaкoй ocтopoжнocтью нec я cвoй ящичек, чтoбы кaк-нибyдь нe paзбить эти нeжныe пиcaнки, пepeлoжeнныe вaтoй yжe pyкaми мaмeньки. "
(И.Е.Репин "Далёкое близкое")
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Відвар лушпиння цибулі. Яйця варити 10 хвилин. Дати висохнути на рушнику. Протерти з соняшниковою олією.
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Православие украине нужно для поднятие населения, женскому населению рожать только религия помогает.


НО нужно помнить что богу пофигу.

"Писанка - духовный код нашего государства", - Порошенко - Цензор.НЕТ 1124
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швидко зачищають адміни) майже як у Чистий Четвер))
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бутусов сепаров набрал. Аваков тоже в одессе ватных агентов понабирал.
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Откуда пошла фраза "Метать бисер перед свиньями" Так що , Брати і Сестри , не звертайте увагу на різних сатаністів , атеїстів , стецьків , та іншу наволоч.Господь і Його Церква поругаєма не буде.А ми Його діти і Він нас захистить від усіляких покидьків."Писанка - духовный код нашего государства", - Порошенко - Цензор.НЕТ 7234
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Всіх з наступаючою Пасхою!!! Бажаю всім УКРАЇНЦЯМ скорішоЇ перемоги над сусідом парашою, і як швидше звільнення наших окупованих земель!!!А нашему презу, я би побажав як найскоріше звільните місце, бо вже цілий світ критикує і не добрими словами відзивається про преза пороха і його оточення!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Писанка - духовный код нашего государства", - Порошенко
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