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 Политика Украины
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 Командиры боевиков наживаются на "мертвых душах", - разведка

По документам в составе российско-оккупационных войск числятся дезертиры и пропавшие без вести боевики, что позволяет командирам террористов получать дополнительные деньги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны на странице в Facebook.

Как отмечается, в 7 отдельной мотострелковой бригаде (Брянка) насчитывается до 100 так называемых "мертвых душ".

"По учетным документам числятся дезертиры и пропавшие без вести военнослужащие, что позволяет "командирам" батальонов бригады получать рассчитанное на них денежное обеспечение, списывать за их счет текущее продовольственное, вещевое и другие виды военного имущества и продавать его в целях собственного обогащения",- говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пьяные боевики сбежали с передовых позиций и пытались "конфисковать" наркотики у жителя Дебальцево, - ГУР

Также сообщается, что некоторых российских военных освобождают от службы из-за алкогольной и наркотической зависимости.

"В 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1 АК по результатам работы комплексной комиссии и углубленного медицинского обследования рассматривается вопрос об освобождении от военной службы ряда военнослужащих ВС РФ, в т.ч. командира одного из батальонов полка, в связи с выявлением алкогольной и наркотической зависимости",- отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В войсках оккупантов проходит проверка нарко- и алкозависимых: несколько офицеров уже отстранены, - ГУР
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Украинская разведка беспокоится за бюджет России!!!
Вот оно как, жить по-новому!
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Мертвые души - свято дело! Чем больше "укропы" накосят их, тем лучше для командиров. Вот и посылают это пушечное мясо в бессмысленные набеги на украинские позиции.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомандиры боевиков наживаются на "мертвых душах", - разведка
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