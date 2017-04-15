 Командиры боевиков наживаются на "мертвых душах", - разведка

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны на странице в Facebook.
Как отмечается, в 7 отдельной мотострелковой бригаде (Брянка) насчитывается до 100 так называемых "мертвых душ".
"По учетным документам числятся дезертиры и пропавшие без вести военнослужащие, что позволяет "командирам" батальонов бригады получать рассчитанное на них денежное обеспечение, списывать за их счет текущее продовольственное, вещевое и другие виды военного имущества и продавать его в целях собственного обогащения",- говорится в сообщении.
Также сообщается, что некоторых российских военных освобождают от службы из-за алкогольной и наркотической зависимости.
"В 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1 АК по результатам работы комплексной комиссии и углубленного медицинского обследования рассматривается вопрос об освобождении от военной службы ряда военнослужащих ВС РФ, в т.ч. командира одного из батальонов полка, в связи с выявлением алкогольной и наркотической зависимости",- отмечается в сообщении.
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