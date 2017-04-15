 У ГПУ нет официальных данных о бегстве четырех экс-"беркутовцев" в Россию, - прокурор Ковальчук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил прокурор отдела ГПУ Александр Ковальчук.
"Эта информация сейчас проверяется... Сейчас сделаны соответствующие запросы. У нас официальных данных о том, что они выехали в Россию, нет", - отметил Ковальчук.
При этом он уточнил, что соответствующая информация должна поступить от Госпогранслужбы Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что освобожденный Апелляционным судом Киева экс-беркутовец Виталий Гончаренко и еще трое его бывших коллег сбежали в Россию. Об этом он и другие бывшие сотрудники харьковского батальона "Беркут" заявили, опубликовав видеообращение на Youtube, которое записали якобы на территории России.
Напомним, Гончаренко вместе с еще тремя экс-бойцами "Беркута" были задержаны в июне 2016 года в Харькове. Все четверо на момент задержания работали в полиции. Двух из них - Александра Белова и Виталия Гончаренко - обвиняют в убийстве 3 "евромайдановцев" 18 февраля 2014 г. в Крепостном переулке, еще 2 - в том, что они сбросили с колоннады на улице Грушевского 20 января 2014 г 2 митингующих. Тогда под стражей оказался лишь Виталий Гончаренко.
24 ноября 2016 г. Гончаренко оставили под стражей. Тогда Харьковская полиция предоставила письмо-ходатайство о взятии на поруки, однако суд отказал в этом. 4 февраля 2017 г. Печерский суд Киева изменил меру пресечения бывшему харьковскому "беркутовцу" Виталию Гончаренко с содержания под стражей на домашний арест. 10 марта 2017 года экс-"беркутовца" Гончаренко вернули под стражу.
Отметим, что Гончаренко также был одним из фигурантов нападения на журналистов "Громадського" 29 января 2015 г. 29 января 2015 тогдашние "беркутовцы" Гончаренко, Костюк и Рияко остановили журналистов Анастасию Станко и Константина Реуцкого для проверки документов, когда те возвращались из командировки из зоны боевых действий. "Беркутовцы" решили проверить вещи журналистов, а когда те начали снимать, работники милиции украли у них камеру "гоупро", а Реуцкого бросили на землю и били ногами.
Позже бойцы "Беркута" говорили журналистам, что "им ничего ни за Майдан, и сейчас тоже не будет".
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Мабуть це пов"язано з особистістю "ударівця" - заступника керівника АП. Надвичайно паскудна і корумпована особистість. Думаю, що коли "почнеться" - його ліквідують в першу чергу.
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Ирина Бирна: Из писем Володе. Письмо пятнадцатое
"Был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин"
В. Высоцкий, "Пародия на плохой детектив", 1966
Христос воскрес, Вольдемар!
Как бы ты, Вова, описал страну твою необъятную одним емким таким, метким словом? Что бы все в нем главное: соль, суть и поползновения с тенденцией? То есть вот, сказал - и никакие комментарии уже не нужны, а? Я думаю, "страной майоров" можно полностью описать все необъятие ментальной шири и непозноваемостьдушевной глубины, усугубленные неаршинностью ума. Ты не спорь, Вовчик, ты объяснить дай.
Так уж повелось, что России всегда была нужна огромная армия: Россия постоянно кого-нибудь освобождала и вынуждена была на освобожденных территориях держать войск немерено для того, чтобы освобожденные сами себя обратно не поработили. Внешних врагов у этой армии не было никогда, следовательно, суть ее всегда была чисто карательной. И скучала эта орда по дальним гарнизонам, и спивалась от безделья. Командовать ею мог любой дурак (да вот, хоть Шойгу спроси - не даст соврать). Некоторые эксперты - по наивности ли, незнанию или злому наущению, - считали лицом этого "воинства" туповатую ряху прапорщика. Но это не так. Лицо армии - буракового цвета харя, венчающая апоплексическую шею, с трудом выползающую из засаленного ворота кителя между погонами с двумя просветами и звездой посредине.
Результатом раздутия армии вне всяких разумных пределов, была девальвация воинских званий. И майор в этом смысле - блестящее доказательство. Вся орава молодых дармоедов, ежегодно отрыгиваемых бесчисленными "кузнями офицерских кадров" и носящих в вещмешках маршальские жезлы, очень быстро делилась на три категории. Первая лихо шла вперед от одного "внеочередного" присвоения к другому, стремясь ввысь; вторая текла по течению, мечтая уйти на пенсию полковниками; третья топталась на месте, еле-еле доползая до капитанов. Вот их-то, этих скорбных главою даже по меркам казарменной учености, тянущих будничную лямку, отправляли на пенсию, даря на прощание первый старший офицерский чин - вожделенного "майора". И было их подавляющее большинство - сам знаешь.
И это не только армейские будни России. Во всех остальных сферах - научной, культурной, образовательной - проходили те же смысловые процессы, пусть и не украшенные званиями, погонами и галунами. В 1999 году (помнишь?), Россия завершила естественный цикл майоризации - народ российский избрал себе пожизненного президента - майора "разведки". Страна-майория, во главе которой стал настоящий майор. И начались тут майорские будни: майор Кока Патрушев с рязанским "сахаром"; майоры Луговой и Ковтун с полонием; майоры Кобзон, Табаков и майорихи Бичевская и Мориц с Крымом и нацизмом; накладывающий в ООН майор от дипломатии Чуркин; "тушка" полная пляшущих майоров-певунов, пилотируемая майорами же прямо в пекло... Всех ли упомнить, Вова? Страна такая - майорская. Надо ли удивляться тому, что майор Дугин в философы попал, а майор Чаплин - в Макдональдс?
Такая система ведь чем хороша, Вовчик? Она тем хороша, кто выше майора прыгнуть не может: майорь, в силу разумения, а слава тебя найдет. Вот они и выкристаллизовались - в министерствах, ведомствах, фирмах и организациях - и строят страну по образу и подобию той казармы, из которой вышли, которая сформировала их туннельный "кругозор", обогатила словарный запас и отшлифовала логику.
"За 18 лет правления майоры не смогли создать в России привлекательную для соседних стран, перспективную экономическую, политическую, социальную модель."
"А шо вы хотели?", - спрашивают в таких случаях в Одессе, и добавляют: "Или вы хотели, шоб вам майор Сингапур построил?" Но все эти критики и оппозиционеры, Вова, не догоняют того, что майоры нутром чуют: из России страну-сказку сделать - что два пальца об асфальт. Да вот только страны этой в тот же момент не станет. А может - и раньше. Вот ведь дилемма (это, Вова, типа "проблема", только, когда - две)! Во-первых, для того, чтобы экономику поднять, следует паразитов подсократить - армию, шпионов, полицию, стукачей-любителей и пр. Во-вторых, все богатства страны распложены где-то и принадлежат кому-то. Как только "там" промышленность поднимешь, "кто-то" вспомнит, что промышленность-то его, а не кремлевского майора... (Я тебе, Вовчик, как пацану, по-простому, а в науке это называется "ростом национального самосознания" и связан этот рост треклятый неразрывно с ростом промышленного производства. Европа переболела этим в XV-XVI веках и выздоровела формированием национальных государств.). А армию сократили... И шпионов - тоже... Не-не, майоры российские, может и дураки, но не самоубийцы.
Прав был классик картавый: если любая кухарка может править страной, то майор - тем более.
Если страна - Россия.
Ладно, не буду портить праздник - разговляйся!
Ты, как всегда, с Димоном яйцами стучать будешь? Привет ему.
Ах, да, чуть не забыла, старая! Песку скажи: не носят рубашки типа "button down" с галстуком, даже с костюмом не носят. Это абсолютное "no go" (типа "не канает", по-вашему). Это даже майор ФСБ знать должен. Срам один.
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Украина должна подать в оон что сша ИМЕЮТ ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРАВО бомбить украинский законный полуостров. С засылкой своих ихтамнетов под видом украинских.
Без поляков, турков, вегнров и румынов. Ядерное оружие тоже можно применять.
Штаты в ответ за это списывать украинский долг перед мвф. Погашение долга за счет конфискации счетов фирташа,
коломойского, бурого аахмэтава, кучмы, яныка, тимошенко и пр. Кому давали, а фирташи через схемы это перевели в швейцарию, вот пусть и патрошат кому давали по сути.
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Судді і менти, не радійте! Ви теж після смерті покращуєтесь в якості.
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14 апреля президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган сделал заявление, фактически закрывающее российский Черноморский флот в акватории Черного моря и отрезающее боевые корабли России у берегов Сирии от ближайших баз.
http://uc.od.ua/news/politic/1193047
Очередной "нож в спину" куйла и всей "скрепной" паРаши.
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Зачем нам такие слепо-глухо-немые правоохранительные органы, если им все на блюдечке преподносят граждане, из чьих налогов они зарплату получают??
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ну нельзя так лотку яхту траст и тд качать!
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Джон J. Боржоми 🇺🇦 @JohnBorjomi 3 ч3 часа назад
Голубаны-Трояны-Аброськины и десятки других сепаров это ДОКАЗЫВАЮТ
TranceFM @mr_TranceFM
Після втечі чергових єкс-беркутівців, стає зрозуміло, що Аваков та Порошенко причетні до розстрілів на майдані.
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Декому , це було чудово зрозуміло ще 3 роки тому !
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