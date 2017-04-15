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 Политика Украины
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 Замначальника ГУ ГФС в Киевской области освободил от уплаты налогов три предприятия, нанеся государству ущерб на 12 млн гривен

Заместитель начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области нанес ущерб государству в размере 12 миллионов гривен, освободив от уплаты обязательных платежей три предприятия.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Цензор.НЕТ.

"При расследовании уголовного производства установлено, что заместитель начальника ГУ ГФС в Киевской области, злоупотребляя своим положением вопреки интересам службы, действуя в интересах третьих лиц, в течение 2014 года своими решениями удовлетворил жалобы трех субъектов хозяйственной деятельности и отменил налоговые уведомления-решения, вынесенные территориальными государственными налоговыми инспекциями", - говорится в ответе.

При этом в ГПУ отметили, что подозрение полностью подтверждено добытыми доказательствами, в том числе проведенными судебно-экономическими экспертизами.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что заместителю ГУ ГФС в Киевской области сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК и в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

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НАЗК заховало декларації прокурорів

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15.04 03:15

Матіос розпорядився захистити співробітників і їх сім'ї

У реєстрі електронних декларацій більше не можна помилуватися багатствами деяких військових прокурорів.
Дані приховали з міркувань безпеки, повідомляє прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції.
Відповідну постанову виніс головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.
При цьому в НАЗК запевнили: декларації нікуди не поділися і як і раніше зберігаються на ресурсах реєстру, а заходи безпеки - тимчасові.
"Рішення НАЗК ґрунтується на статті 17 зазначеного закону "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", і прийняте з усвідомленням можливих негативних наслідків невиконання постанови. При цьому слід зазначити, що незастосування, несвоєчасне застосування достатніх заходів для безпеки працівників правоохоронних органів або осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві або розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист, тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства", - додали представники агентства.
Як раніше повідомляв інформаційний портал "Знай.ua", суд виправдав чиновника НАЗК за водіння напідпитку.

Автор матеріалу:

Анастасия Кокошина

Теги:

НАЗК, декларація, військова прокуратура, Анатолій Матіос
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗамначальника ГУ ГФС в Киевской области освободил от уплаты налогов три предприятия, нанеся государству ущерб на 12 млн гривен
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