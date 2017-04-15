 Жителям оккупированной Донетчины доставили 80 тонн гумпомощи от Красного Креста

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
"Вчера через КПВВ "Новотроицкое" к неконтролируемой территории проследовали 4 грузовых автомобиле от Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы общим весом 80 тонн", - говорится в сообщении.
По данным пограничников, в целом за минувшие сутки линию разграничения через КПВВ пересекли 33,4 тысячи человек и 5,4 тысяч транспортных средств.
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А иначе никакие они не благородные.
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Если брать за основу уровень жизни, то "гуманитарку" нужно и сюда тоже направлять.
Или, нет?
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Турчинов: я дал команду любой ценой удерживать донецкий, луганский и мариупольский аэродромы. Иначе у боевиков бы и авиация появилась
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Одно дело - когда тебя атакует злейший враг, пытаясь оккупировать, заявляя, что несет тебе демократию.
Ты этого врага, конечно, в упор не видел никогда в жизни. Но тебе с яслей говорили, что это - ВРАГ. А позже, уже в школе, водили в музей, где показывали картины, как пара этих врагов забивает гвозди в голову девушке-партизанке, твоей соотечественнице. (Ты, правда, прекрасно слышал слухи, что твоя охранка творит вещи и пострашней, но ты же не хочешь, чтобы это сделали с тобой - вот и молчишь).
Так вот, если напал враг, то всё - вставай, страна... не очень огромная, но все равно вставай. Даже если в твоей голове победил холодильник. (Про холодильник - сказ отдельный, а кто-то думал, что только в России происходят битвы с его участием? Опять удар по российской "уникальности"!)) И отражай нападение до последнего - то ли до последнего врага, то ли до последнего из таких, как ты.
А вот если нападет твой заклятый друг. Есть у твоего государства такой. Почему заклятый? Потому что ссорились твои вожди с ним не раз. И тебе зачитывали гадости про этого самого северного друга на закрытых политинформациях. А потом твой вождь ехал с ними торжественно брататься. И потом, ты в курсе (хотя не всегда это следует поминать), что против того самого врага в свое время выступил и тот самый друг. И не просто выступил, а положил на твоей земле миллион человек (во главе с сыном тогдашнего премьера друзей).
Так вот, друг не может напасть - по определению. Даже если заклятый. Он может только прийти на помощь в трудную минуту. Например, если власть в твоей стране захватил узурпатор (ты, конечно, даже произнести такое сейчас не можешь, но мысли и случайные слухи, куда их девать?!.) Захватил незаконно, нарушив правила наследования.
А друг, увидев такую мерзость, может прийти - и узурпатора выкинуть. Исправить искажения партийной линии, помочь с преодолением ошибок... да мало ли, как на политинформациях это называют!
В общем, его далеко не все будут рассматривать как оккупанта.
Да, а в "обозе" у заклятого друга (ты об этом, вероятно, не слышал даже от торговцев на рынке, но это так) - настоящий наследник Первого Вождя. Не какой-то липовый и побочный. Почти как возвратившийся король у Толкиена (но ты, конечно, о "Властелине колец" пока без понятия - придет время, посмотришь и это, если все пойдет правильно...)
В общем, вот так и может выглядеть расклад после беседы Трампа и председателя Си. Во всяком случае, есть множество сообщений о том, что китайская армия концентрируется у границы с Северной Кореей (и не только армия - говорят и про жандармерию, вероятно, для наведения порядка в тылу). Есть множество сообщений о передвижениях флота США на Дальнем Востоке (и он, возможно, будет задействован в ликвидации ПВО и прочих опасных объектов кимовского режима).
Что будет дальше, верен ли такой сценарий - поглядим. Возможно, все случится даже быстрее, чем сейчас мы думаем.
Да, про холодильники.
Почему-то, говоря о Северной Корее, мы говорим либо об ужасах и кошмарах (они там, естественно, присутствуют в числе - вообразите сталинский режим, доживший до XXI века), либо о каких-то "странностях" культа личности (лозунги на деревьях, сообщения, намекающие на то, что вожди повелевают природой - например, о радуге в честь очередного партийного праздника).
Между тем, там люди живут. И свойство человеческого организма - стремиться жить по возможности хорошо. Это физиология, ее не вытравил даже такой режим.
Так вот, стоило только чуть-чуть отпустить вожжи в экономике - и появился класс состоятельных (по северокорейским меркам) людей. И символы этого класса. И вот в Северной Корее таким символом стал холодильник (произведенный, как правило, у того самого "заклятого друга" - и ввезенный редким счастливчиком, получившим возможность быть гастарбайтером "там"). Неработающий - там нечего хранить, да и электричества нет. Но это - предмет роскоши. И ничего с этим "мещанством" не сделать, оно и там побеждает. Ибо - физиологично.
Так что люди там живут. И очень хочется надеяться, что быстрая хирургическая операция позволит им жить нормально.
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Падение уровня жизни в ходе нового путинского кризиса поставило на грань выживания 70% российских семей. Такие данные привела на Апрельской конференции ВШЭ директор Института социальной политики Лилия Овчарова, пишет газета "Ведомости".
По оценке ВШЭ, доля населения, у которого есть деньги на что-либо, кроме обязательных расходов на еду, товары первой необходимости и базовые платежи государству, сократилась за 2014-2016 годы на 25%.
Половина их доходов тратится на базовые потребности. Это бюджет выживания. Остальное - ресурс развития, который может быть инвестирован в образование, здравоохранение, досуг и культуру, строительство жилья и т. д. В первую очередь беднеют и без того бедные слои населения (богатеют только путинские олигархи).
К концу 2016 года реальные доходы русских рабов сократились на 13% к уровню октября 2014 года, зарплаты - на 8%. Число бедных возросло на 3,9 млн человек до 19,8 млн - почти каждого седьмого. Оборот розницы упал на 16%.
По данным ВТБ24, в городах с населением от 100 тыс. человек и более основная часть - 39% - люди с доходом до 20 тыс. рублей в месяц, еще чуть более 35% - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей: это население с бюджетом выживания. Доходы почти 22% населения - от 40 тыс. до 100 тыс. - 120 тыс. рублей, выше лишь у 3,8%.
В этих условиях налоговая реформа, задуманная с 2018 года и включающая рост налогов для нищий русских рабов и ее снижение для путинских воров-олигархов, рискует замкнуть экономику в порочный круг, считает эксперт.
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Cоветники президента США Дональда Трампа рассмотрели целый ряд вариантов, как заставить КНДР отказаться от ядерной программы, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.
Администрация президента США Дональда Трампа определилась со своей стратегией в отношении КНДР, она будет заключаться в "максимальном давлении и вовлеченности", пишет агентство Associated Press со ссылкой на анонимные источники.
Отмечается, что чиновники около двух месяцев рассматривали целый ряд вариантов, как заставить КНДР отказаться от ядерной программы, начиная от попытки свержения руководства страны, заканчивая признанием Северной Кореи в качестве ядерного государства.
По словам чиновников, акцент администрации Трампа будет на усилении давления на Пхеньян при поддержке со стороны Китая, который является главным торговым партнером КНДР.
В сообщении говорится, что новая стратегия будет развернута в период обострения напряженности на Корейском полуострове.
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Настало время ох...ительных историй
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Согласно исследованию центра Euromonitor International, русский язык постепенно теряет популярность в Украине, Казахстане, Азербайджане, Литве, Латвии, Эстонии, Туркменистане, Узбекистане и Грузии, противоположная тенденция наблюдается в Беларуси.
За последние 20 лет русский язык потерял больше носителей, чем любой другой язык, так как государства бывшего СССР пытаются утвердить свой языковой суверенитет, сообщает Financial Times со ссылкой на исследование центра Euromonitor International.
Издание отмечает, что уменьшение использования русского языка "подчеркивает угасающее влияние Москвы на фоне усилий президента России Владимира Путина восстановить статус сверхдержавы на мировой арене".
В сообщении говорится, что наиболее ярко тенденция проявляется в Казахстане. Отмечается, что в 1994 году 33,7% жителей страны заявляли, что в повседневной жизни используют русский, в 2016 году таких было 20,7%.
Похожая ситуация в Эстонии (с 33,4% до 23,4%), Латвии (с 40,5% до 29,8%), Украине (с 33,9% до 24,4%) и Грузии (с 6,4% до 1,1%). Согласно исследованию, количество русскоязычных уменьшилось также в Азербайджане, Литве, Туркменистане и Узбекистане.
Отмечается, что противоположная тенденция наблюдается только в Беларуси. В 1994 году менее половины населения заявляли, что в повседневной жизни используют русский. В 2016 году таких был 71%.
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По словам украинской певицы Анастасии Приходько, украинские военные смогли предотвратить ее похищение в Попасной Луганской области и Константиновке Донецкой области.
Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что на Донбассе ее дважды хотели похитить и вывезти на территорию России. Об этом она сказала в интервью изданию "Факты и комментарии".
"Два раза поступала такая информация. Причем это были не просто слухи, а реально спланированные операции в Попасной и Константиновке. Меня хотели вывезти на территорию России. Но наши военные смогли это предотвратить. Было очень страшно, хотя охраняли меня, как президента. Все было расписано по секундам, мне нужно было четко выполнять указания военных", - отметила она.
Приходько добавила, что оба раза все закончилось благополучно.
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Після втечі чергових єкс-беркутівців, стає зрозуміло, що Аваков та Порошенко причетні до розстрілів на майдані.
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В Чучхее погасили иллюминацию, утверждают, что так легче обнаружить Томагавки и подстрелить их на бреющем.
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