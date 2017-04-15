 С начала работы из патрульной полиции ушло 300 человек, - Фацевич

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом рассказал замглавы Национальной полиции Александр Фацевич.
"Во всей патрульной полиции на сегодня тех, которые ушли, и тех, которых попросили уйти, чуть более 300 человек. Это на 11 тысяч патрульных в Департаменте патрульной полиции. Да, увольняем, есть ситуации разные: по дисциплине, и за невыход на работу, за вождение в нетрезвом виде", - рассказал Фацевич.
Через суд на службу полицейские восстанавливаются редко, говорит он, потому что не видят в этом смысла.
"Какой патрульный, которого уволили за дисциплину, захочет служить в том коллективе, который он, по сути, предал, подставил? И сможет ли он с руководителем этого подразделения служить?", - сказал Фацевич.
Он также добавил, что работа в полиции - это очень большая нагрузка, ведь патрульные ежедневно сталкиваются с большим количеством криминальных правонарушений. За 12-тичасовую смену экипаж патрульной полиции в среднем обслуживает сейчас по 15-18 вызовов. Для сравнения - на начало работы патруля было меньше десяти вызовов за смену.
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Вадим - це той,хто зробив ПЕРШИЙ постріл в окупантів. Просто почитайте це ►http://www.peoplesproject.com/news/hero_no_1/
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Он также добавил, что работа в полиции - это очень большая нагрузка, ведь патрульные ежедневно сталкиваются с большим количеством криминальных правонарушений. За 12-тичасовую смену экипаж патрульной полиции в среднем обслуживает сейчас по 15-18 вызовов. Для сравнения - на начало работы патруля было меньше десяти вызовов за смену.Источник: http://censor.net.ua/n436419"
Вот так вот подчиненные подставляют своего шефа - Авакова! Еще недавно министр ВД дал инфографику, как мощно за время работы патрульной полиции снизилась преступность и повысилась раскрываемость, а теперь его подчиненный мне пишет, что количество вызовов полиции в расчете на экипаж почти удвоилось! Это как же выходит? Или патрульная полиция уже перебила половину своего транспорта, поэтому на тех, кто еще остался "на колесах" нагрузка удвоилась, а остальные пиво пьют, или все же преступность растет, а не падает?
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