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 Политика Украины
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Все про:патрульная полиция (1256) Фацевич (40)

 С начала работы из патрульной полиции ушло 300 человек, - Фацевич

Более 300 сотрудников уволились или были уволены из патрульной полиции Украины с начала ее работы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом рассказал замглавы Национальной полиции Александр Фацевич.

"Во всей патрульной полиции на сегодня тех, которые ушли, и тех, которых попросили уйти, чуть более 300 человек. Это на 11 тысяч патрульных в Департаменте патрульной полиции. Да, увольняем, есть ситуации разные: по дисциплине, и за невыход на работу, за вождение в нетрезвом виде", - рассказал Фацевич.

Через суд на службу полицейские восстанавливаются редко, говорит он, потому что не видят в этом смысла.

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"Какой патрульный, которого уволили за дисциплину, захочет служить в том коллективе, который он, по сути, предал, подставил? И сможет ли он с руководителем этого подразделения служить?", - сказал Фацевич.

Он также добавил, что работа в полиции - это очень большая нагрузка, ведь патрульные ежедневно сталкиваются с большим количеством криминальных правонарушений. За 12-тичасовую смену экипаж патрульной полиции в среднем обслуживает сейчас по 15-18 вызовов. Для сравнения - на начало работы патруля было меньше десяти вызовов за смену.

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Голубяна возьмите. Этот орденоносец всех триста спартанцев заменит.
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Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже.

С начала работы из патрульной полиции ушло 300 человек, - Фацевич - Цензор.НЕТ 349
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А,что-нибудь нормальное можно написать?Или, кроме негатива, ни на что не способны?
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Я рад появлению в Украине совершенно антисовковой (по задумке) патрульной полиции...и совершенно разбит действиями высшего руководства экс-МВД. Только внешнее управление нас спасет, милейшие...Вплоть до колониальной администрации.
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если пару барыг могут нагнуть весь народ, то грошь ему цена
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People's Project‏ @Nbattalion 13 апр.
Вадим - це той,хто зробив ПЕРШИЙ постріл в окупантів. Просто почитайте це ►http://www.peoplesproject.com/news/hero_no_1/
І дякуємо за RT. Героям Слава!

С начала работы из патрульной полиции ушло 300 человек, - Фацевич - Цензор.НЕТ 7498
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А как же полиграф? Купили железяку? Нет, не так. И железяку купили?
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"сказал Фацевич.

Он также добавил, что работа в полиции - это очень большая нагрузка, ведь патрульные ежедневно сталкиваются с большим количеством криминальных правонарушений. За 12-тичасовую смену экипаж патрульной полиции в среднем обслуживает сейчас по 15-18 вызовов. Для сравнения - на начало работы патруля было меньше десяти вызовов за смену.Источник: http://censor.net.ua/n436419"

Вот так вот подчиненные подставляют своего шефа - Авакова! Еще недавно министр ВД дал инфографику, как мощно за время работы патрульной полиции снизилась преступность и повысилась раскрываемость, а теперь его подчиненный мне пишет, что количество вызовов полиции в расчете на экипаж почти удвоилось! Это как же выходит? Или патрульная полиция уже перебила половину своего транспорта, поэтому на тех, кто еще остался "на колесах" нагрузка удвоилась, а остальные пиво пьют, или все же преступность растет, а не падает?
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Наверное,он имеет ввиду,что раньше сепарьё,когда ему морду били,боялось вызывать полицию,а сейчас,разобравшись ху из ху,звонят и вызывают даже если их просто пошлют матом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала работы из патрульной полиции ушло 300 человек, - Фацевич
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