 Больше всего от актуализации пенсий выиграют те, кто вышли на пенсию до 2012 года, - Рева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью ZN.ua сообщил министр социальной политики Андрей Рева.
По его словам, больше всего от актуализации пенсий выиграют те пенсионеры, которые вышли на пенсию до 2012 года.
"У них сейчас самая низкая пенсия - 1247 грн, а есть такие, у кого еще меньше - 949 грн. Повышение выплаты у них будет наибольшим", - заявил Рева.
Он отметил, что на актуализацию пенсий будет направлено 11 млрд гривен, которые будут получены за счет повышения минимальной заработной платы.
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Если ничего не предпринять, максимум через 10 лет наступит крах пенсионной системы, - Рева(354)
Кабмин увеличил одноразовые выплаты ветеранам войны в среднем на 26%(25)
Абонплата за газ повысит его стоимость для 4,5 млн потребителей, - Рева(232)
"Никаких изменений для людей в сумме оплаты за газ не будет", - Рева об абонплате за газ(330)
Сергієнко: Рівень сплати за "комуналку" свідчить – тарифи непідйомні(0)
Рева: Надеюсь, что Рада примет Трудовой кодекс до июля(21)
На монетизацию льгот в 2018 году потребуется 20 миллиардов гривен, - Рева(42)
- Україна очолила світовий рейтинг корупції.
- 1 місце за рівнем бідності в Европі.
- 1 місце в Европі за темпами інфляції.
- 1 місце в Европі за темпом росту цін.
- 1 місце за рівнем девальвації національної валюти в Европі.
- 1 місце в рейтингу найнижчих европейських заробітних плат.
- 1 місце за кількістю мільйонерів е-декларантів серед держчиновників, суддів, депутатів та Президента.!!!
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ПЕРШЕ місце самих НЕБЕЗПЕЧНИХ країн ! Оце докерувались ,,,,,
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кремля .
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Крым, Донбасс... рассея не при делах?
Россия расположилась на 109-м месте. Украина заняла 127-е
Читать далее: http://ukraina.ru/news/20170414/1018536207.html
Туррейтинг.... Чё? Не хош в Донецк мотнуться.... аль оттэда глаголишь? Дабажылатель!
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Власть дерьмо! Но это может радовать только умалишённых, к коим, надеюсь, ты не атноссисся.
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Или к примеру, фирташ. Он скупил в Украине все заводы сельхоз удобрений и их не выпускает? Почему раша завозит к нам удобрения? А украина( фирташ) вроде поставляет за рубеж -с этим надо разбираться журналистам . НА ВЛАСТЬ НАДЕЖДЫ БОЛЬШЕ НЕТ. У фирташа и в Венгрии заводы удобрений.
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Украина заняла первое место по уровню коррупции среди 41 страны. Об этом сказано в исследовании аудиторской компании Ernst & Young .В десятку самых коррупционных стран, кроме Украины, вошли Кипр, Греция, Словакия, Хорватия, Кения, Южная Африка, Венгрия, Индия и Египет.
И самое главное: В Украине опросили 100 сотрудников компаний. Т.е. мнение сотни человек решает мнение всей страны) При нынешнем уровне всепропальщины в сми удивительно, что не все 100 сказали, что все плохо, а только 88.
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https://www.transparency.org/files/content/feature/2106_ECA_GCB_infographics_trafficlights_.jpg
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Наша країна найбільш мафіозна країна світу, а наша мафія найбільш цинічна і жорстока до свого народу.
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Петиція до президента України №22/035519-еп
Про запровадження в Україні суспільної пенсійної системи.
В Україні суспільство поступово набуває рис громадянського суспільства. Функціонально громадянське суспільство повинно бути створеним подібно до людини, яку створив Бог функціонально подібною до Себе. Громадянське суспільство це є суспільство, в якому існує тільки єдиний суспільний бюджет, який складається з трьох частин: пенсійний, місцевий та державний.
Для громадянського суспільства солідарна та накопичувальна пенсійна система є неприйнятною, це є суспільне зло, яке продукує влада і яке роз'єднує народ. Більш того, твердження, що пенсія має бути зароблена, є помилковим і наносить велику шкоду розвитку громадянського суспільства. Солідарна пенсійна система не є продуктивною при тіньовій економіці, яку запровадила і підтримує державна влада. В суспільстві, в якому заробітна плата втратила функцію накопичення, введення накопичувальної пенсійної системи є безглуздим. В громадянському суспільстві повинна діяти суспільна пенсійна система.
Пенсійне забезпечення людей похилого віку повинно стати обов'язком суспільства, а не обов'язком самої людини. Нинішня проблема пенсійного забезпечення викликана низьким наповненням пенсійного фонду. Нехватка фінансів в пенсійному фонді пояснюється неправильним вибором джерела фінансування. Пенсійний фонд повинен фінансуватися не людиною, з низької зарплати якого обчислюється пенсійний податок, а повинен фінансуватися суспільством, яке володіє промисловістю, землею, надрами і т.п. Суспільство володіє незчисленними багатствами і частинка цих багатств достатня для пенсійного забезпечення всіх людей похилого віку, які віддали свої сили і своє здоров'я на створення цих багатств. Суспільні багатства є власністю народу, а не влади.
Джерелом пенсійної частини суспільного бюджету є податки на нерухомість, землю, надра і т.п.
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БАГАТА УКРАЇНА БУДЕ ТОДІ БАГАТОЮ , КОЛИ БУДЕ ЖИТИ ВЕСЬ НАРОД БАГАТИМ , А НЕ КУПКА БАНДИТІВ //оЙ , олігархів // , ЯКІ ВСЕ ПРИВАТИЗУВАЛИ // вкрали // , ЩО ПО КОНСТИТУЦІЇ НАЛЕЖИТЬ НАРОДУ УКРАЇНИ ......
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Чорнобильці , які Судились зі своєю Державою , отримують "" Чорнобильські "" пенсії .
Військові , які мають Честь Офіцера , але не мають коштів Судитись за Справедливість , та не мають здоров"я , ті отримують пенсію 1 470 гр . , що є порушення Конституції та Конвенції ООН Прав Людини !!
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«Оголтелым популизмом» - результат деятельности правительства Гройсмана - ПОДРОБНЕЕ
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04.13.2017 | 7 Дней
После американского ответа на применение режимом Башара Асада химического оружия в Сирии вся внешнеполитическая повестка дня изменилась и уже никогда не будет прежней. Не только для Соединенных Штатов, но и для всего остального мира.
На протяжении последних лет монополия на применение силы была у России. Именно эта монополия - вернее, нежелание Соединенных Штатов вмешиваться подобным образом - и превратила российского президента Владимира Путина в человека, способного повлиять на судьбы мира. Путин нарушал международное право в Крыму, оккупировал Донбасс, бомбил Алеппо - а в Вашингтоне уверяли, что санкции рано или поздно дадут необходимый эффект и заставят Путина уйти с украинских территорий и добиться компромисса по Сирии. В Кремле же американскую администрацию стали воспринимать как клуб беспомощных болтунов, способных, конечно, навредить Путину и его окружению - но явно не готовых к кардинальным мерам по изменению ситуации. Эта уверенность только усилилась после избрания президентом США Дональда Трампа - в Москве поверили, что новый американский президент готов к «большой сделке» с самодовольным «хозяином полумира» и вообще мало интересуется внешней политикой - благо, высказывания кандидата на пост президента США Дональда Трампа давали возможность сделать такой вывод отнюдь не только Владимиру Путину.
Атака «Томагавков» поставила ситуацию с головы на ноги. Можно долго обсуждать причины решения американского президента, но факт остается фактом - Трамп поднял планку и сам очертил ту самую «красную линию», переход за которую будет означать немедленное американское вмешательство в ситуацию. И заявления о том, что мы имеем дело лишь с единичной операцией, а не с массированным вмешательством, не должны никого дезориентировать. Вмешательства не будет, если не будет поводов. Но если Путин - или Асад, или Ким Чен Ын или прочие патентованные безумцы не будут давать поводов лидеру сверхдержавы - это означает, что они проиграли.
Обаме своими санкциями удалось заставить Путина остановиться в Украине - но не в Сирии. Трампу с помощью силы необходимо заставить кремлевского хулигана отползти повсюду, где его политика является важнейшим триггером дестабилизации. Только в этом случае американский президент сможет ощущать себя победителем. Только в этом случае разговоры о связях сотрудников его предвыборного штаба с Москвой так и останутся разговорами. Удар по Сирии продемонстрировал, что американский президент это уже понял. У него были все возможности просто осудить злодеяния Асада в собственных заявлениях и на заседании Совета Безопасности ООН. Американцы, знающие подходы Трампа, вряд ли были бы удивлены. И уж тем более вряд ли был бы удивлен весь остальной мир. Но Трамп предпочел идти по совершенно другому пути. И поднял планку отнюдь не только для Путина и Асада, он поднял ее сам для себя.
Зато теперь президент США имеет возможность насладиться произведенным эффектом. Во-первых, оказалось, что столь серьезные действия со столь серьезными последствиями - в отличие от целого ряда внутриполитических решений - не могут быть заторможены ни конгрессом, ни судьями, а информационный их результат просто ошеломителен. Во-вторых, Трамп убеждается в том, что приходится понять любому политику рано или поздно - силу в мире уважают куда больше, чем благие намерения. Поддержка его действий практически полная - за исключением открытых союзников Асада, россиян и иранцев. Ну и КНДР конечно. Заигрывавший с Кремлем турецкий президент Эрдоган, не раз критиковавший США в последние месяцы, сориентировался в новой ситуации буквально за несколько часов - вот что значит опыт. В Пекине предпочли выступить с вежливым нейтральным коммюнике - вот что значит уважение. Трамп буквально за несколько часов стал настоящим лидером свободного мира - и не говорите мне, что ему это не понравилось. Ну и в-третьих, нельзя не заметить, что подобные решительные действия выглядят куда убедительнее, чем имитации предвыборных митингов, которые организовывал Трамп, чтобы уменьшить эффект от внутриполитических неудач. Потому что предвыборные митинги может организовать каждый - но не каждый может ударить «Томагавками» по «плохим парням». По идее, с Трампом происходит то, что происходило практически с каждым американским президентом последних десятилетий. Любой из них приходил к власти, обещая быстрое решение внутриполитических проблем и уверяя граждан, что совершенно не обязательно столь плотно заниматься внешней политикой, как это делал его предшественник. Но вскоре внешнеполитический вес страны и текущая ситуация в мире вынуждали нового президента Соединенных Штатов заняться именно внешней политикой. Потому что это насущная необходимость - и потому что на этом поприще куда проще добиваться успехов, чем в решении внутриполитических проблем. Другое дело, что эту предсказуемую эволюцию Трамп совершает в привычной для себя манере «бури и натиска» - и готовности к быстрой смене, казалось, наработанных и прочувствованных позиций. Именно поэтому многие российские комментаторы, еще недавно собиравшиеся разъезжать по Москве с американскими флагами в честь победы «нашего Дональда», смотрят на происходящее в буквальном смысле раскрыв рот - сказать нечего и незачем.
Что все это означает для тех, кто воспринимается в Америке как угроза? Что все это означает для российского президента Владимира Путина? Ничего хорошего. Россия ничем не может ответить Соединенным Штатам на силовые действия. Это было известно и раньше, просто силовых действий не было. И когда в эфире Российского телевидения прожженный пропагандист Владимир Соловьев с ужасом говорит, что Америка «переходит от слов к делу» в стремлении «восстановить свою мировую гегемонию», с первой частью его фразы хочется согласиться. Да, в восстановлении миропорядка, нарушенного наглыми действиями российского президента и его приспешников, Вашингтон переходит от слов к делу. А что Кремль?
А Кремль ожидает приезда государственного секретаря Рекса Тиллерсона. В этом ожидании тоже скрывается растерянность. Просто хочу напомнить, как реагировали в Москве, когда считали, что могут обойтись без нормализации отношений с Соединенными Штатами. Ну вот хотя бы знаменитый «разворот над Атлантикой». 24 марта 1999 года премьер-министр России Евгений Примаков, узнав о начале операции НАТО против режима сербского диктатора Слободана Милошевича, развернул свой самолет над Атлантическим океаном и отказался от визита в США. И это тогда, когда ни о каких высоких нефтяных ценах нельзя было и мечтать, а Россия отчаянно нуждалась в поддержке Запада. Сейчас ситуация отнюдь не столь плачевна, однако никому в Москве даже и не приходит в голову заявить об отказе принимать Тиллерсона. Более того, после отказа британского министра иностранных дел Бориса Джонсона посещать российскую столицу из-за происшедшего в Сирии, приезд американского государственного секретаря может восприниматься чуть ли не как прорыв изоляции. Но дело не только в этом.
В Кремле могли еще позволить себе роскошь игнорировать администрацию Обамы, рассчитывая на скорую смену власти в Вашингтоне. Но оскорбить администрацию, с которой придется иметь дело в ближайшие годы, в Москве просто боятся. И в этой боязни - залог будущих поражений Кремля.
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Кроме того, они смогут получать надбавку за стаж работы, это - до 72 тыс. грн и еще 36 тыс. грн - за научную степень.
Ежемесячный заработок судьи КСУ составит 288 тыс. грн.
Отмечается, что отпускные также будут 288 тыс. грн, а пенсия - 230 тыс. грн.
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Сколько людей подключали к своим домам газ и электрику? Платили за проект? Платили за проводку труб и кабелей со столбами по улицам? А ПОТОМ ОТДАЛИ НА БАЛАНС ФИРТАШУ И АЗМЕТОВУ( в собственность) ? И теперь , понимая, что люди сильно экономят и не пользуются в полной мере газом и электрикой, , ОЛИГАРХИ ПРИДУМАЛИ АРЕНДУ ( не пользуйся , но плати!!!!) . За что ? За собственные трубы и кабели????
ПРЕДЛАГАЮ ЮРИСТАМ РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСКОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ О ВОЗМЕЩЕНИИ ЗАТРАТ ЛЮДЕЙ НА СЕТИ.
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Источник: domik.ua
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