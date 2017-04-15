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 Политика Украины, Экономика
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Все про:пенсионеры (577) пенсия (1571) Рева (173)

 Больше всего от актуализации пенсий выиграют те, кто вышли на пенсию до 2012 года, - Рева

С 1 октября 2017 года Кабинет Министров намерен провести актуализацию пенсий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью ZN.ua сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, больше всего от актуализации пенсий выиграют те пенсионеры, которые вышли на пенсию до 2012 года.

"У них сейчас самая низкая пенсия - 1247 грн, а есть такие, у кого еще меньше - 949 грн. Повышение выплаты у них будет наибольшим", - заявил Рева.

Он отметил, что на актуализацию пенсий будет направлено 11 млрд гривен, которые будут получены за счет повышения минимальной заработной платы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не согласилась с предложением МВФ повысить пенсионный возраст до 63 лет, - Рева
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Можемо, якщо хочемо!
- Україна очолила світовий рейтинг корупції.
- 1 місце за рівнем бідності в Европі.
- 1 місце в Европі за темпами інфляції.
- 1 місце в Европі за темпом росту цін.
- 1 місце за рівнем девальвації національної валюти в Европі.
- 1 місце в рейтингу найнижчих европейських заробітних плат.
- 1 місце за кількістю мільйонерів е-декларантів серед держчиновників, суддів, депутатів та Президента.!!!
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Перше Місце по злочинності .
ПЕРШЕ місце самих НЕБЕЗПЕЧНИХ країн ! Оце докерувались ,,,,,
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радости то сколько. Даже боюсь предугадать у кого по этому поводу больше радости , кремлевских патриотов или наших "патриотов"))
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Вы что? На святое покушаетесь?
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Каждый имеет право стать гнидой. Но не все этим правом пользуется. Этот товарищ не упустил шанс.
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радости нет от этого. есть привкус горечи и гнева. но это не вина Майдана, это вина хуйла. да совместно с нашими офшорными реформаторами которые двулики и они проводят реформы, но те которые требуют от них и те которые выгодны им самим. но все сводится на нет тем, что реваншизм есть их идеология. они все вернут назад и не обязательно под протекторатом россии.
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Это понятно. Мы, за все 26 лет, ни в чем не виноваты, как тот Рауфик.
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Кто это мы? народ не виновен это точно. народ имеет искреннее желание жить хорошо. и верит власти которая всегда обещает достижения. в чем народ виноват, что подлецы у власти? система олигархо комбедовской идеологии не разрушена. И ее только лишь ПРЕДСТОИТ разрушить. если бы не российская агрессия было иначе. много истинных майдановцев убито в результате котлов и войны в целом. движущая сила Майдана сейчас в окопах. и война есть форма сохранения себя как субъекта политики. 300 лет ига не проходят бесследно. и изменения идут и они в головах у людей, как бы мы не жили или хорошо или плохо.
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Поспорю. Мы тоже виноваты. Выбираем за гречку или 200 грн, мы не требуем выполнения обещаний, молча платим за весь банкет и кушаем покращення.
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это не тотально. это просто признак больной системы. речь ВООБЩЕ идет о том, что мы никого и никогда не выбираем. традиция совка, а прежде царской россии и диктует нам форму поведения. это ментальная черта привитая насильно - верить в то, что ты кого то выбираешь. нет, все в том как считают голоса и кто считает. иными словами нам все олигархо сми или сми ссср говорят - вы выбрали. и мы верим, так как каждый в отдельности человек не может проверить правда это или нет. надо, что бы голоса считали не комиссии за две тысячи долларов США, а выборцы - бесплатно.
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Радіти не приходиться - тільки сліпий не бачить - Україну планово зливають на користь
кремля .
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Вот по таким высерам и лайкам к ним, можно смело делать выборку по мразям кремлевским, строящими из себя патриотов Украины.
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Сколько радости.....Крым, Донбасс... рассея не при делах?
Россия расположилась на 109-м месте. Украина заняла 127-е
Читать далее: http://ukraina.ru/news/20170414/1018536207.html
Туррейтинг.... Чё? Не хош в Донецк мотнуться.... аль оттэда глаголишь? Дабажылатель!
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тя чаво расчавокался дарагуша - за базар держи ответку ..
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Я те не дарагуша! Радуются муйне в Украине, токо путлероиды, адназначна!
Власть дерьмо! Но это может радовать только умалишённых, к коим, надеюсь, ты не атноссисся.
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Вообще то безобразие: пенсионеры платят налог с пенсии, беленную стоимость коммуналки и электроэнергии, А АХМЕТОВ ЖИРЕЕТ. И , главное, отдали ему в руки инструменты жирения( облэнерго).
Или к примеру, фирташ. Он скупил в Украине все заводы сельхоз удобрений и их не выпускает? Почему раша завозит к нам удобрения? А украина( фирташ) вроде поставляет за рубеж -с этим надо разбираться журналистам . НА ВЛАСТЬ НАДЕЖДЫ БОЛЬШЕ НЕТ. У фирташа и в Венгрии заводы удобрений.
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а тебе когда вовка пенсию даст? после 70 ти ...я надеюсь??!!
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Нагло врешь! В мире 41 страна?
Украина заняла первое место по уровню коррупции среди 41 страны. Об этом сказано в исследовании аудиторской компании Ernst & Young .В десятку самых коррупционных стран, кроме Украины, вошли Кипр, Греция, Словакия, Хорватия, Кения, Южная Африка, Венгрия, Индия и Египет.

И самое главное: В Украине опросили 100 сотрудников компаний. Т.е. мнение сотни человек решает мнение всей страны) При нынешнем уровне всепропальщины в сми удивительно, что не все 100 сказали, что все плохо, а только 88.
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Так будет иначе? Индекс коррупции - Украина последнее место в Европе или 130 место из 168 в мире. Или Transparency International тоже наглые брехуны?
https://www.transparency.org/files/content/feature/2106_ECA_GCB_infographics_trafficlights_.jpg
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Действительно у нас самый богатый президент в Европе ! а они ноют ! сволочи не благодарные не достойные своего президента !
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он стал богатым во время президенства?или таки ты врешь,пытаясь натянуть резиновое изделие на глобус?
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россия на первом месте. там это политика государства - коррупция. и там все скрыто такими законами, что и не придерешься. и нищета там на первом месте. в отличии от Украины где зарплаты почти все в тени и социология не может дать точного ответа.
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Привет Путину, как увидитесь по поводу зарплаты
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Ты собрала стоко дабражылателей Украине, супер! Пряздрявляю! Сава.
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На мій погляд це все можна виразити одним реченням.
Наша країна найбільш мафіозна країна світу, а наша мафія найбільш цинічна і жорстока до свого народу.
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да ты чо!...и даже северная корея нам в подметки не годится...да,васютин?
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Біблійна філософія
Петиція до президента України №22/035519-еп
Про запровадження в Україні суспільної пенсійної системи.
В Україні суспільство поступово набуває рис громадянського суспільства. Функціонально громадянське суспільство повинно бути створеним подібно до людини, яку створив Бог функціонально подібною до Себе. Громадянське суспільство це є суспільство, в якому існує тільки єдиний суспільний бюджет, який складається з трьох частин: пенсійний, місцевий та державний.
Для громадянського суспільства солідарна та накопичувальна пенсійна система є неприйнятною, це є суспільне зло, яке продукує влада і яке роз'єднує народ. Більш того, твердження, що пенсія має бути зароблена, є помилковим і наносить велику шкоду розвитку громадянського суспільства. Солідарна пенсійна система не є продуктивною при тіньовій економіці, яку запровадила і підтримує державна влада. В суспільстві, в якому заробітна плата втратила функцію накопичення, введення накопичувальної пенсійної системи є безглуздим. В громадянському суспільстві повинна діяти суспільна пенсійна система.
Пенсійне забезпечення людей похилого віку повинно стати обов'язком суспільства, а не обов'язком самої людини. Нинішня проблема пенсійного забезпечення викликана низьким наповненням пенсійного фонду. Нехватка фінансів в пенсійному фонді пояснюється неправильним вибором джерела фінансування. Пенсійний фонд повинен фінансуватися не людиною, з низької зарплати якого обчислюється пенсійний податок, а повинен фінансуватися суспільством, яке володіє промисловістю, землею, надрами і т.п. Суспільство володіє незчисленними багатствами і частинка цих багатств достатня для пенсійного забезпечення всіх людей похилого віку, які віддали свої сили і своє здоров'я на створення цих багатств. Суспільні багатства є власністю народу, а не влади.
Джерелом пенсійної частини суспільного бюджету є податки на нерухомість, землю, надра і т.п.

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Нас все життя дурять , даючи зарплату всього 37 % , в той час , коли в Світі отримують 87 % , звідси і високі Податки , і високі Податки з Товарообігу , а не застій товару !!
БАГАТА УКРАЇНА БУДЕ ТОДІ БАГАТОЮ , КОЛИ БУДЕ ЖИТИ ВЕСЬ НАРОД БАГАТИМ , А НЕ КУПКА БАНДИТІВ //оЙ , олігархів // , ЯКІ ВСЕ ПРИВАТИЗУВАЛИ // вкрали // , ЩО ПО КОНСТИТУЦІЇ НАЛЕЖИТЬ НАРОДУ УКРАЇНИ ......
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Ось вона Соціальна Справедливість та Солідарність ..
Чорнобильці , які Судились зі своєю Державою , отримують "" Чорнобильські "" пенсії .
Військові , які мають Честь Офіцера , але не мають коштів Судитись за Справедливість , та не мають здоров"я , ті отримують пенсію 1 470 гр . , що є порушення Конституції та Конвенції ООН Прав Людини !!
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Больше всего от актуализации пенсий выиграют те, кто вышли на пенсию до 2012 года, - Рева - Цензор.НЕТ 5851

«Оголтелым популизмом» - результат деятельности правительства Гройсмана - ПОДРОБНЕЕ
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24 УА- сайт Коломойского. Так что скажу ему спасибо за 160 млрд. украденных у моей страны и читать тот бред не буду.
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Больше всего на пенсиях выиграл сам Рева и его сподвижники.

Больше всего от актуализации пенсий выиграют те, кто вышли на пенсию до 2012 года, - Рева - Цензор.НЕТ 6175
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Больше всего выиграют те кто на погосте., а ты сучья рева будешь сидеть за свои реформы вместе с тигипкой мразь кацапская,
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Розенко такой херни не отмачивал, а эта ленинградская сука должна отвечать и нельзя его выпустить из страны пока не заготовит камня на памятники всем пенсионерам.
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розенко відібрав - знецінив пенсії в чотири рази - що є порушення Конституції та Конвенції ООН Прав Людини !!
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По факту учился и завербован ив ленинграде. ТВОЙ ДРУГ ОВЦЕЕБ.
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Всі наїлися шоколаду? Ще два роки осталося жити при цих рєхформаторах.
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Не, довично пойдет Тимошенко. За сотрудничество с врагом. На этот раз без личного массажиста и без ресторанного питания.
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порошенко пойдет сюда http://natribu.org/ua/ а ты с хуйлом за ним следом.
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Ошибаешся. Украина выстоит. Ни жоппоблок, ни агентесса ФСБ своего не получат.
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а шо,были какие то изменения в пенсионном обеспечении по сравнению с йулькой и азировым за эти два года?а виноваты конечно,гройсман и шоколадный
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Да интернет-воинам от БЮТ по фиг. Им главное пукнуть.
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Им же лучше доллар по 28-29 чем по 8, а коммуналка в разгар мирового кризиса была раза в 4-5 дешевле теперишней. Ой как сильно плохо-о-о было. Электричество по 30коп. было, ой, совсем плохо. Новую технику легко покупали, ой как плохо-о-о-о. Зарплаты и пенсии при ней все же подымалась, ой-ой, совсем плохо-о-о!
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Больше всего от актуализации пенсий выиграют те, кто умер до 2012 года, - Рева.
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ВИТАЛИЙ ПОРТНИКОВ: БУРЯ И НАТИСК ПРЕЗИДЕНТА ТРАМПА

04.13.2017 | 7 Дней

После американского ответа на применение режимом Башара Асада химического оружия в Сирии вся внешнеполитическая повестка дня изменилась и уже никогда не будет прежней. Не только для Соединенных Штатов, но и для всего остального мира.
На протяжении последних лет монополия на применение силы была у России. Именно эта монополия - вернее, нежелание Соединенных Штатов вмешиваться подобным образом - и превратила российского президента Владимира Путина в человека, способного повлиять на судьбы мира. Путин нарушал международное право в Крыму, оккупировал Донбасс, бомбил Алеппо - а в Вашингтоне уверяли, что санкции рано или поздно дадут необходимый эффект и заставят Путина уйти с украинских территорий и добиться компромисса по Сирии. В Кремле же американскую администрацию стали воспринимать как клуб беспомощных болтунов, способных, конечно, навредить Путину и его окружению - но явно не готовых к кардинальным мерам по изменению ситуации. Эта уверенность только усилилась после избрания президентом США Дональда Трампа - в Москве поверили, что новый американский президент готов к «большой сделке» с самодовольным «хозяином полумира» и вообще мало интересуется внешней политикой - благо, высказывания кандидата на пост президента США Дональда Трампа давали возможность сделать такой вывод отнюдь не только Владимиру Путину.
Атака «Томагавков» поставила ситуацию с головы на ноги. Можно долго обсуждать причины решения американского президента, но факт остается фактом - Трамп поднял планку и сам очертил ту самую «красную линию», переход за которую будет означать немедленное американское вмешательство в ситуацию. И заявления о том, что мы имеем дело лишь с единичной операцией, а не с массированным вмешательством, не должны никого дезориентировать. Вмешательства не будет, если не будет поводов. Но если Путин - или Асад, или Ким Чен Ын или прочие патентованные безумцы не будут давать поводов лидеру сверхдержавы - это означает, что они проиграли.
Обаме своими санкциями удалось заставить Путина остановиться в Украине - но не в Сирии. Трампу с помощью силы необходимо заставить кремлевского хулигана отползти повсюду, где его политика является важнейшим триггером дестабилизации. Только в этом случае американский президент сможет ощущать себя победителем. Только в этом случае разговоры о связях сотрудников его предвыборного штаба с Москвой так и останутся разговорами. Удар по Сирии продемонстрировал, что американский президент это уже понял. У него были все возможности просто осудить злодеяния Асада в собственных заявлениях и на заседании Совета Безопасности ООН. Американцы, знающие подходы Трампа, вряд ли были бы удивлены. И уж тем более вряд ли был бы удивлен весь остальной мир. Но Трамп предпочел идти по совершенно другому пути. И поднял планку отнюдь не только для Путина и Асада, он поднял ее сам для себя.
Зато теперь президент США имеет возможность насладиться произведенным эффектом. Во-первых, оказалось, что столь серьезные действия со столь серьезными последствиями - в отличие от целого ряда внутриполитических решений - не могут быть заторможены ни конгрессом, ни судьями, а информационный их результат просто ошеломителен. Во-вторых, Трамп убеждается в том, что приходится понять любому политику рано или поздно - силу в мире уважают куда больше, чем благие намерения. Поддержка его действий практически полная - за исключением открытых союзников Асада, россиян и иранцев. Ну и КНДР конечно. Заигрывавший с Кремлем турецкий президент Эрдоган, не раз критиковавший США в последние месяцы, сориентировался в новой ситуации буквально за несколько часов - вот что значит опыт. В Пекине предпочли выступить с вежливым нейтральным коммюнике - вот что значит уважение. Трамп буквально за несколько часов стал настоящим лидером свободного мира - и не говорите мне, что ему это не понравилось. Ну и в-третьих, нельзя не заметить, что подобные решительные действия выглядят куда убедительнее, чем имитации предвыборных митингов, которые организовывал Трамп, чтобы уменьшить эффект от внутриполитических неудач. Потому что предвыборные митинги может организовать каждый - но не каждый может ударить «Томагавками» по «плохим парням». По идее, с Трампом происходит то, что происходило практически с каждым американским президентом последних десятилетий. Любой из них приходил к власти, обещая быстрое решение внутриполитических проблем и уверяя граждан, что совершенно не обязательно столь плотно заниматься внешней политикой, как это делал его предшественник. Но вскоре внешнеполитический вес страны и текущая ситуация в мире вынуждали нового президента Соединенных Штатов заняться именно внешней политикой. Потому что это насущная необходимость - и потому что на этом поприще куда проще добиваться успехов, чем в решении внутриполитических проблем. Другое дело, что эту предсказуемую эволюцию Трамп совершает в привычной для себя манере «бури и натиска» - и готовности к быстрой смене, казалось, наработанных и прочувствованных позиций. Именно поэтому многие российские комментаторы, еще недавно собиравшиеся разъезжать по Москве с американскими флагами в честь победы «нашего Дональда», смотрят на происходящее в буквальном смысле раскрыв рот - сказать нечего и незачем.
Что все это означает для тех, кто воспринимается в Америке как угроза? Что все это означает для российского президента Владимира Путина? Ничего хорошего. Россия ничем не может ответить Соединенным Штатам на силовые действия. Это было известно и раньше, просто силовых действий не было. И когда в эфире Российского телевидения прожженный пропагандист Владимир Соловьев с ужасом говорит, что Америка «переходит от слов к делу» в стремлении «восстановить свою мировую гегемонию», с первой частью его фразы хочется согласиться. Да, в восстановлении миропорядка, нарушенного наглыми действиями российского президента и его приспешников, Вашингтон переходит от слов к делу. А что Кремль?
А Кремль ожидает приезда государственного секретаря Рекса Тиллерсона. В этом ожидании тоже скрывается растерянность. Просто хочу напомнить, как реагировали в Москве, когда считали, что могут обойтись без нормализации отношений с Соединенными Штатами. Ну вот хотя бы знаменитый «разворот над Атлантикой». 24 марта 1999 года премьер-министр России Евгений Примаков, узнав о начале операции НАТО против режима сербского диктатора Слободана Милошевича, развернул свой самолет над Атлантическим океаном и отказался от визита в США. И это тогда, когда ни о каких высоких нефтяных ценах нельзя было и мечтать, а Россия отчаянно нуждалась в поддержке Запада. Сейчас ситуация отнюдь не столь плачевна, однако никому в Москве даже и не приходит в голову заявить об отказе принимать Тиллерсона. Более того, после отказа британского министра иностранных дел Бориса Джонсона посещать российскую столицу из-за происшедшего в Сирии, приезд американского государственного секретаря может восприниматься чуть ли не как прорыв изоляции. Но дело не только в этом.
В Кремле могли еще позволить себе роскошь игнорировать администрацию Обамы, рассчитывая на скорую смену власти в Вашингтоне. Но оскорбить администрацию, с которой придется иметь дело в ближайшие годы, в Москве просто боятся. И в этой боязни - залог будущих поражений Кремля.
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Сатанисти ніколи не називають прямо речі своїми іменами. Бо той скот - то від великого плутаника. Тому у нас АТО, а не війна, Тому "актуалізація", а не зміни до пенсійного законодавства. Тому у нас "оптимізаці торгівлі з Росією" від Гройсмана, а не блокада ворога.
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"Хорошо тому живется у кого одна нога, тому пенсия дается и не надо сапога!" А лучше всего не дожить до нее, чего и желаю дебилу реве!!!
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Зачем вы мрази пришли к власти на костях Небесной Сотни если сделали жизнь народа еще хуже чем при шлепере.? Запомните СУКИ вор будет сидеть в тюрьме с конфискацией.
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Перефразируя историческую фразу :" у людей нет хлеба? Так почему они не едят шоколад?"
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В новом законе о Конституционном суде Украине, который 11 апреля провалил парламент, говорится об окладе в 75 прожиточных минимумов. Это - 120 тыс. грн. В то же время для судей Конституционного суда будет действовать спецкоэффициент: зарплаты просто увеличиваются в 1,5 раза. Таким образом, оклад составит 180 тыс. грн.
Кроме того, они смогут получать надбавку за стаж работы, это - до 72 тыс. грн и еще 36 тыс. грн - за научную степень.
Ежемесячный заработок судьи КСУ составит 288 тыс. грн.
Отмечается, что отпускные также будут 288 тыс. грн, а пенсия - 230 тыс. грн.
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Чё они будут делать с такими деньгами на пенсии? У них и так добра будет на финише столько,что и внукам их хватит.
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Количество денег - понятие относительное. Их никогда не бывает много.
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Пенсии должны быть с небольшим разрывом,, а вот у кого есть положенный стаж (30\35 лет и выше должны получать дополнительную надбавку При совдепии основные пенсии были от 117руб до 145 руб, а спец пенсия была о 160 руб и выше (лётчики испытатели и ..)
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За великий стаж вводили надбавку 20% для усіх категорій працівників. Але у шахтарів при базовій пенсії 160 рублів була надбавка лише у 10%
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Это тем по тыще добавят у кого стажа между отсидками менеджером по перемещению грузов пять лет набралось и получили пенсию 949 грн,теперь им нещасным подкинут,ну а лохам трудягам и сотни фатит
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Лишнее отберут уменьшением субсидий. Делов-то...
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Информация к размышлению. ( в том числе пенсионерам)
Сколько людей подключали к своим домам газ и электрику? Платили за проект? Платили за проводку труб и кабелей со столбами по улицам? А ПОТОМ ОТДАЛИ НА БАЛАНС ФИРТАШУ И АЗМЕТОВУ( в собственность) ? И теперь , понимая, что люди сильно экономят и не пользуются в полной мере газом и электрикой, , ОЛИГАРХИ ПРИДУМАЛИ АРЕНДУ ( не пользуйся , но плати!!!!) . За что ? За собственные трубы и кабели????
ПРЕДЛАГАЮ ЮРИСТАМ РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСКОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ О ВОЗМЕЩЕНИИ ЗАТРАТ ЛЮДЕЙ НА СЕТИ.
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Повысят пенсион, точно. На четыре килограмма конечностей кур, тех, шо с когтями.
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Банда Парашенка даже не скрывает, что она ИГРАЕТ с народом в азартные игры как шулер. И дает возможность НЕМНОГО ВЫИГРАТЬ тем кого ободрал как липку, чтобы продолжать грабить.
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Рева, дорогой, это не лотерея, чтоб выигрывать! Это жизнь, жизнь обычных людей, которых ты не видел, видеть нехочехь, и знать не знаешь, и знать не хочешь! Это не игроки на тотализаторе, это современное бытие людей, которые отработали свое, и хотят просто жить в свое удовольствие.
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Член набсовета Института энергетических стратегий Юрия Корольчук уверен - правительству придется в следующем году снова повысить тариф на газ. Как подсчитал экс-начальник Управления по связям с общественностью "Нафтогаза" Валентин Землянский, газ, согласно формуле Кабмина, должен в этом году 9600 гривен за тысячу кубометров (на данный момент 6800 гривен).
Источник: domik.ua
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Хватит уже людям по "ушам ездить", "реформаторы"! Нашли же "достойный электорат", многие представители которого все так же "с фанатизмом" верят в "светлое будущее" и весь "многообешаемый" бред, который нынешняя власть вываливает на головы украинцев с целью скрыть свое реальное поражение в реформировании и управлении страной! Хватит обещать людям то, что вы выполнить не в состоянии "по определению", т.к. практически все вы, кто сейчас "у руля", - "клептоманы, однако"! Может хватит уже издеваться над Украиной и подавляющим большинством ее граждан? Может пора признать, что вы, правительство, не туда "нарулили" и приготовится "с вещами на выход" в теплые... камеры СИЗО?! Вот в это действительно очень хотелось бы верить! Потому как когда случится, что те люди, которые своими управленческими решениями нанесли огромный ущерб нашей стране, вместо "миграции в теплые страны" "определятся" в камеры СИЗО, то тогда действительно можно признать, что да, в стране начались реформы! А сейчас... Все ваши управленческие решения и инициативы с "игрой на публику" не более чем дешевый пиар для дебилов и стремление удержаться у "корыта" любой ценой, а не целесообразные управленческие решения, направленные на вывод Украины из глубокого кризиса, в который вы же страну и ввергли, "реформисты - клептомисты"!
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Рева, а шо там с потребительской корзиной товаров, которые необходимы в Украине. Корзина есть. Еды там минимум,услуги- близко к нолику.Махровые полотенца - 6 лет; подушка- 15 лет; трусы- ни в чем себе не отказывай.Рева?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБольше всего от актуализации пенсий выиграют те, кто вышли на пенсию до 2012 года, - Рева
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