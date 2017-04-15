 В высокогорье Ивано-Франковской области 16 апреля сохраняется опасность схода лавины

В горных районах Ивано-Франковской области завтра, 16 апреля, ожидается лавинная опасность. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"По прогнозам Укргидрометцентра, 16 апреля, в связи с оттепелью, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная лавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
На остальной территории Украины гидрометцентр прогнозирует сухую и ветренную погоду с температурой воздуха до +17 градусов.
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Про Сирию. В провинции Хама повстанцы отжали у Асада два танка Т-62М из числа тех, что Хуйло подогнал Асаду в начале года.
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Дай угадаю, агитатор от БЮТ?
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