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 Общество, Шоу-бизнес
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Все про:Ивано-Франковск (585) лавина (43) ГСЧС (932)

 В высокогорье Ивано-Франковской области 16 апреля сохраняется опасность схода лавины

Такие прогнозы сделали в Укргидрометцентре.

В горных районах Ивано-Франковской области завтра, 16 апреля, ожидается лавинная опасность. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 16 апреля, в связи с оттепелью, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная лавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

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На остальной территории Украины гидрометцентр прогнозирует сухую и ветренную погоду с температурой воздуха до +17 градусов.
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Про Сирию. В провинции Хама повстанцы отжали у Асада два танка Т-62М из числа тех, что Хуйло подогнал Асаду в начале года.
На танках имеются надписи "ДШБ" русскими буквами.
В высокогорье Ивано-Франковской области 16 апреля сохраняется опасность схода лавины - Цензор.НЕТ 51

В высокогорье Ивано-Франковской области 16 апреля сохраняется опасность схода лавины - Цензор.НЕТ 656
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да..снега еще там много..вчера сфоткал..вид из И-Ф
В высокогорье Ивано-Франковской области 16 апреля сохраняется опасность схода лавины - Цензор.НЕТ 9017
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не угадал. а тебе нулевка, опущеная не пофиг? или у тебя твоего недомозга хватает только на БЮТ? сдохни,порохнявая шваль.!
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твоих ПЕТЕрастов тут на ..уе вертят. вы тут никто, БППшные х..сосы!
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В Буковель повертається сніг. Можна ще класно покататись на лижах )
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ высокогорье Ивано-Франковской области 16 апреля сохраняется опасность схода лавины
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