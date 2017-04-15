 Пограничники выявили "без вести пропавшую" 14-летнюю жительницу Киевщины при попытке попасть в Россию

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
Как отмечается, 14 апреля от пограничников в Белопольское отделение полиции поступила информация о том, что через пункт пропуска через государственную границу пытается перейти несовершеннолетняя девушка, у которой нет ни одного документа. Сама "путешественница" утверждала, что она является гражданкой другого государства, и сейчас направляется домой.
Работники Белопольского отделения полиции, которые забрали и опросили девочку, выяснили, что она объявлена в розыск Броварским отделом полиции Киевской области как без вести пропавшая. По данным правоохранителей, родителям беглянки уже сообщено о его местонахождении, и они уже выехали в Сумскую область, чтобы забрать дочь домой. До этого времени она будет находиться под полицейской опекой, отмечается в сообщении.
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читайте))) мат-часть, батенька!
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Бо там типу краще,так...
Для всілякої мерзоти- беркутівців,казнокрадів та убивць 100%.
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Тем более ремня дать!
Повзрослеет - спасибо скажет.
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Хороший клип про ССО. Особо приятно видеть знакомые лица боевых парней. Типажный козак в клипе-боец Петр Святецкий https://youtu.be/IpVTAJ-kfd4
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Зачем солдаты разбирают автоматы - помню. Сам на срочной службе в те еще годы - после трех выстрелов на стрельбище - разбирал, долго-долго чистил и смазывал.
Но - на СКОРОСТЬ? Достигая (неизвестно, кем обозначенных) нормативов «сборки-разборки АК».
Не смогу понять, зачем десятилетиями наращиваем свою военную мощь?
После знамени над рейхстагом, на нас никто никогда не нападал.
Мы - да. На нас - нет.
Наращивая именно военную, а не экономическую мощь, и не интеллект населения, мы так и не смогли «догнать и перегнать»: окончательно отстали.
...Говорят, что генералы всегда готовятся к прошлой, предыдущей войне.
Мы, похоже, все еще готовимся к позапрошлой.
«В этот день решили самураи перейти границу у реки...».
Разбираем и собираем автомат на скорость…
Хотя, и этот автомат, и скорость, с которой мы разделяем его на части - все это годно только для патриотического воспитания подрастающего поколения.
Во всем мире уже другие скорости.
...Кони сытые бьют копытами...
...Пойдут танкисты в яростный поход...
...На позиции девушка провожала бойца...
...Когда мы - не мы: наше начальство окончательно патриотически сбрендит! - не станем устраивать соревнования между юными саперами по разминированию заминированных территорий на скорость?
Проигравших жалеть не будем.
Недостаточно патриотичны...
Дмитрий Шагиахметов.
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Національна ПоліціяПодлинная учетная запись @NPU_GOV_UA 14 апр.
Увага! Допоможіть розшукати! При загадкових обставинах зникла 13-річна дівчинка https://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/2152090 …
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