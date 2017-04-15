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 В Иерусалиме сошел Благодатный огонь. ВИДЕО (обновлено)

Встреча благодатного огня в Борисполе ожидается 15 апреля в 19:00 - 20:00.

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня, 15 апреля сошел Благодатный огонь, который ожидали паломники со всего мира. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви из Иерусалима.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Христиане отмечают Великую Субботу - как правильно провести день

Напомним, Благодатный огонь сходит каждый год в субботу накануне православной Пасхи в храме над Гробом Господним в Иерусалиме. По древнему преданию ежегодное таинственное возгорание огня на Святой Земле является знаком милости Божией, которая оповещает о заботе Господа и дает верующим надежду на то, что Бог еще на год продлевает бытие мира.
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Не понимаю - почему смеются с Поклонской и её царственного бюстика...
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Слава Богу, что сошел Благодатный Огонь, значит будем жить. А Вера лечит и дает силы. Всех с наступающим Христовым Воскресением!
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Беснованием людей ( которые думают что умеют САМИ управлять обстоятельствами ) доволен ,жгите еще
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Христос Воскрес,что бы нас спасти.Разве это плохо?
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