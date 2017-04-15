 В Иерусалиме сошел Благодатный огонь. ВИДЕО (обновлено)

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня, 15 апреля сошел Благодатный огонь, который ожидали паломники со всего мира. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви из Иерусалима.
Напомним, Благодатный огонь сходит каждый год в субботу накануне православной Пасхи в храме над Гробом Господним в Иерусалиме. По древнему преданию ежегодное таинственное возгорание огня на Святой Земле является знаком милости Божией, которая оповещает о заботе Господа и дает верующим надежду на то, что Бог еще на год продлевает бытие мира.
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