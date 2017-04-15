 В Иерусалиме ожидается схождение Благодатного огня (обновлено)

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня, 15 апреля ожидают схождения Благодатного огня, который ожидали паломники со всего мира. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви из Иерусалима.
Напомним, Благодатный огонь сходит каждый год в субботу накануне православной Пасхи в храме над Гробом Господним в Иерусалиме. По древнему преданию ежегодное таинственное возгорание огня на Святой Земле является знаком милости Божией, которая оповещает о заботе Господа и дает верующим надежду на то, что Бог еще на год продлевает бытие мира.
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Верой только можно угодить Богу
В Библии написано что и Огонь будет с неба сходить - но будет это чудо длелать не Бог ...
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работает по-другому: я украл велосипед и стал молиться о прощении. (с)
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ну що ж - який бог така й паства.
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Зачем им самих себя разоблачать.
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Мы всего лишь лабораторные крысы, уважаемые...и мошенническое возгорание фитиля ничего не меняет в этом процессе. Не первые на этой планете, кстати...очень надеюсь, что следующие опыты окажутся более удачными и кому-то будет польза от наших мучений.
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Корень "моше"(мойше,моисей),экскурсовод
водивший по пустыне определенный народ.
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Происходит от праслав. *mоšьnа, от кот. в числе прочего произошли: ст.-слав. мошьна(πήρα; Мар., Зогр.), сербохорв. мо̏шње̑ мн. «мошонка», словенск. móšnjа «кошелёк, мошонка», чешск., словацк. mоšnа, польск. moszna, в.-луж. mоšеń, н.-луж. mоšуnа. Праслав. *mоšьnа от балто-слав. *maksa-, аналогично grivьna: griva. Родственно лит. makštìs ж. «ножны», makšnà - то же, mãkas «кошелёк», латышск. maks - то же, лит. mẽkeris «кошелёк, кисет», др.-прусск. dantimaх «дёсны»; первонач. основа на -еs; далее родственно др.-в.-нем. mago «желудок», англос. maga - то же.
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Объявят ли ночью, что Христос воскрес, или в этот раз что-то пойдет не так, и он не воскреснет?
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поки шо збираємо.
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А церква, що пішла в услужіння царям земним символізується в Біблії, як образ блудниці, що сидить на спині звіра з чашою, повною нечистот.
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