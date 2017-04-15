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Все про:Пасха (6) религия (677)

 В Иерусалиме ожидается схождение Благодатного огня (обновлено)

Встреча благодатного огня в Борисполя ожидается 15 апреля в 19:00 - 20:00.

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня, 15 апреля ожидают схождения Благодатного огня, который ожидали паломники со всего мира. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви из Иерусалима.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Христиане отмечают Великую Субботу - как правильно провести день

Напомним, Благодатный огонь сходит каждый год в субботу накануне православной Пасхи в храме над Гробом Господним в Иерусалиме. По древнему преданию ежегодное таинственное возгорание огня на Святой Земле является знаком милости Божией, которая оповещает о заботе Господа и дает верующим надежду на то, что Бог еще на год продлевает бытие мира.
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Сашуля! А ЧЕЙ ОН СЫН? -Яхве? Иеговы? Саваофа? Папка в семье главный.....И к тому же -зачем папке понадобилось разделиться на троих? Особенно странно выглядит ипостась-Дух святой??? Не-а.Надо папку уважать!
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тебя забанят за разжигание национальной ненависти
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Згоден.Чужий він по духу і по крові.
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Научный комунизм,- это тоже религия, хоть и безбожная, хотя, многие искренне верили...
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Научный атеизм, как частный случай агностицизма, как раз и есть - лженаука. Гностицизм же,- это наука, основанная исключительно на знаниях.
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Не хочу обидеть верующих, но не могу понять одного, почему никто не поставит скрытую камеру в Кувуклии - часовне над Гробом Господним, чтоб записать как де факто зажигается благодатный огонь, ведь если это реальное чудо, этот нерукотворный факт сильно бы укрепил христианскую веру... А так епископ иерусалимский закрывается в часовне двери опечатываются и он там молиться, но сам факт схождения огня, от простых людей скрыт... жаль...
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засунь єту камеру лучше себе в задницу и наблюдай
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зачем? запишитесь в "кружок юного химика" и потом не будите глупые вопросы задавать!
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Бог не действует Явно ибо тогда все знали что Есть БОГ и это факт - не было бы Веры ...
Верой только можно угодить Богу
В Библии написано что и Огонь будет с неба сходить - но будет это чудо длелать не Бог ...
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Когда я был маленьким, я молился о велосипеде. Потом я понял, что бог
работает по-другому: я украл велосипед и стал молиться о прощении. (с)
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бог таки працює по іншому - тут ти правий, бо в Біблії бог з маленької літери - сатана диявол.
ну що ж - який бог така й паства.
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Никогда они не позволят поставить там камеру.

Зачем им самих себя разоблачать.
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Иисус-Искусственный Интеллект Системы Управления Событиями.
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Мы всего лишь лабораторные крысы, уважаемые...и мошенническое возгорание фитиля ничего не меняет в этом процессе. Не первые на этой планете, кстати...очень надеюсь, что следующие опыты окажутся более удачными и кому-то будет польза от наших мучений.
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"... бо так полюбив Господь Світ, що віддав Сина свого Єдинорідного, щоб кожен міг отримати життя вічне..."
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В Гугле есть много всего о том, то можно воспроизвести этот огонь в домашних условиях. Так, что ищите и обрящите.
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никакая камера ничего не докажет, да основной массе верующих доказательств не надо. Ну а для великих химиков. Фосфор горит оранжевым, а благодатный огонь голубым. Свидетельства гуглите их море
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Интересто происхождение слова "мошенник"
Корень "моше"(мойше,моисей),экскурсовод
водивший по пустыне определенный народ.
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Бред. Мошенник - от слова "мошна" - кошелёк.
Происходит от праслав. *mоšьnа, от кот. в числе прочего произошли: ст.-слав. мошьна(πήρα; Мар., Зогр.), сербохорв. мо̏шње̑ мн. «мошонка», словенск. móšnjа «кошелёк, мошонка», чешск., словацк. mоšnа, польск. moszna, в.-луж. mоšеń, н.-луж. mоšуnа. Праслав. *mоšьnа от балто-слав. *maksa-, аналогично grivьna: griva. Родственно лит. makštìs ж. «ножны», makšnà - то же, mãkas «кошелёк», латышск. maks - то же, лит. mẽkeris «кошелёк, кисет», др.-прусск. dantimaх «дёсны»; первонач. основа на -еs; далее родственно др.-в.-нем. mago «желудок», англос. maga - то же.
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це не біда, перед смертью всі стають віруючими...
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Пока есть крикет и зиппо огонь будет снисходить всегда.
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Православнутые затаили дыхание - сойдет огонь, или не сойдет?
Объявят ли ночью, что Христос воскрес, или в этот раз что-то пойдет не так, и он не воскреснет?
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Я смотрю, тут уже Святая Инквизиция появилась. Скоро начнут сжигать еретиков.
В Иерусалиме ожидается схождение Благодатного огня - Цензор.НЕТ 2238
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Свята Інківзіція за весь період свого існування в Європі винесла в десять разів меньше смертних вироків ніж знищили оплакані прагрєсівним чалавєчіством альбігойці за кілька десятків років свого панування на півдні Франції. Але якщо альбігойці прагнули (як і нинішні ліберасти, це власне одне і теж) знищення роду людського, то 100 000 смертних вироків винесених Святою Інквизицією відсрочили на півтисячу років те, що відбувається із атлантичною цивілізацією зараз.
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всьому - свій час, або як сказано у Біблії "Час збирати каміння і час його розкидувати".
поки шо збираємо.
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Каждому свое конечно. Но я лично, очень разочаровался в православии (рпц и упц) - это религия государства, для управления политическими взглядами и нагнетания патриотизма.
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це інша справа, я навіть можу тобі сказати більше - після воскресіння Іісуса завіса, що висіла в Ієрусалімському храмі розірвалася і це був символ того, що між людиною і Богом нема більше священика, тобто існування свіщеників як стану що матеріально існує за рахунок відправлення релігійної служби - протиричить Новому Заповіту.
А церква, що пішла в услужіння царям земним символізується в Біблії, як образ блудниці, що сидить на спині звіра з чашою, повною нечистот.
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У православных Иисус - еврей, или русский?
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Спакуха укры!Если что,то Путин зажжёт. Всё будет,как надо)))) Всех с праздником!
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пукен собі тільки кінчик свій маленьий може запалити.
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У вашого "недопалка" вже все перегоріло, спитай у Кабаєвої. Його лише діти ще запалюють. А у Трампа - крашанки, як з кременя, томагавки так і розлітаються
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На каком сайте отпускаются грехи, и можно ли это сделать посредством SMS?
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