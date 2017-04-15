 Банкира Горбачевского отправили в СИЗО за пост в Facebook, - адвокат Статников

Ранее Цензор.НЕТ писал о том, что Горбачевский подозревается в причастности к незаконным операциям с валютой и причинению убытка на 129 миллионов гривен обанкротившемуся "Интеграл-банку". До меры пресечения в виде содержания под стражей Печерский суд назначил ему домашний арест в ночное время без права выезда заграницу (27.02.17). Это решение поддержал Апелляционный суд г. Киева (04.04.17).
По словам адвоката Дениса Статникова, прокурор ходатайствовал о том, чтобы "изолировать подозреваемого Горбачевского на период досудебного расследования" по той причине, что он якобы оказывает давление на свидетелей через социальную сеть Facebook.
Речь идет о посте Горбачевского от 29.03.17, который сопровождался текстом: "А вот и главный свидетель в моем деле, собственной персоной (слева). Тот самый, который сообщил Нацполиции, что, пользуясь ником SERG в ReutersDealing, я, будучи сотрудником DVBank, якобы вывел из Интеграла 280 млн грн".
Также на странице в Facebook он привел фотокопию свидетельских показаний Асеевой из официального обвинения.
Адвокат отметил, что судья рассматривала ходатайство на основании распечатки с низким качеством разрешения, понять из которой смысл поста было невозможно.
Он также добавил, что сторонам не было предоставлена возможность заявить об отводах и рассмотреть залоговую суму.
"Судья Бортницкая допустила грубые процессуальные нарушения, чем вынесла, с моей точки зрения, неправосудное решение. Неудивительно, что Украина занимает последние места в глобальных рейтингах коррупции, если бизнесменов преследуют на основании перепоста в Facebook", - отметил адвокат Статников.
Он добавил, что отдельное уголовное производство против Горбачевского за "угрозы в Facebook" было открыто Главным следственным управлением Нацполиции, а внесение в ЕРДР произошло буквально на следующий день.
"То, что Горбачевскому инкриминировали пост в соцсетях, и дело завело ГСУ, что не соответствует статусу этого правоохранительного органа, в очередной раз говорит о заказном характере преследования банкира. Равно как и мгновенное внесение производства в реестр, которое последовало уже через несколько часов. В то же время расследование уголовного дела по следователю Тарасенко - за грубые нарушения УПК в том же производстве, возбужденное почти месяц назад, до сих пор в ЕРДР не внесено", - подчеркнул Статников.
Адвокат уточнил, что согласно практике Европейского суда по правам человека лишение свободы в виде содержания под стражей является исключительной мерой пресечения. "Соответственно, подобное решение судьи говорит о том, насколько далеко Украина от принятых в Европе правовых практик", - сказал Статников.
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Но это же наглая ложь! Я вывел 580 миллионов!
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https://www.youtube.com/watch?v=TAODrG_CELY
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