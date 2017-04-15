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 Политика Украины
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Все про:арест (10225) банки (1535) суд (20620)

 Банкира Горбачевского отправили в СИЗО за пост в Facebook, - адвокат Статников

Печерский суд г. Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об избрании меры пресечения главе правления DV Bank Сергею Горбачевскому в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Ранее Цензор.НЕТ писал о том, что Горбачевский подозревается в причастности к незаконным операциям с валютой и причинению убытка на 129 миллионов гривен обанкротившемуся "Интеграл-банку". До меры пресечения в виде содержания под стражей Печерский суд назначил ему домашний арест в ночное время без права выезда заграницу (27.02.17). Это решение поддержал Апелляционный суд г. Киева (04.04.17).

По словам адвоката Дениса Статникова, прокурор ходатайствовал о том, чтобы "изолировать подозреваемого Горбачевского на период досудебного расследования" по той причине, что он якобы оказывает давление на свидетелей через социальную сеть Facebook.

Речь идет о посте Горбачевского от 29.03.17, который сопровождался текстом: "А вот и главный свидетель в моем деле, собственной персоной (слева). Тот самый, который сообщил Нацполиции, что, пользуясь ником SERG в ReutersDealing, я, будучи сотрудником DVBank, якобы вывел из Интеграла 280 млн грн".

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Также на странице в Facebook он привел фотокопию свидетельских показаний Асеевой из официального обвинения.


Банкира Горбачевского отправили в СИЗО за пост в Facebook, - адвокат Статников 01

Адвокат отметил, что судья рассматривала ходатайство на основании распечатки с низким качеством разрешения, понять из которой смысл поста было невозможно.


Банкира Горбачевского отправили в СИЗО за пост в Facebook, - адвокат Статников 02
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Он также добавил, что сторонам не было предоставлена возможность заявить об отводах и рассмотреть залоговую суму.

"Судья Бортницкая допустила грубые процессуальные нарушения, чем вынесла, с моей точки зрения, неправосудное решение. Неудивительно, что Украина занимает последние места в глобальных рейтингах коррупции, если бизнесменов преследуют на основании перепоста в Facebook", - отметил адвокат Статников.

Он добавил, что отдельное уголовное производство против Горбачевского за "угрозы в Facebook" было открыто Главным следственным управлением Нацполиции, а внесение в ЕРДР произошло буквально на следующий день.


Банкира Горбачевского отправили в СИЗО за пост в Facebook, - адвокат Статников 03
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"То, что Горбачевскому инкриминировали пост в соцсетях, и дело завело ГСУ, что не соответствует статусу этого правоохранительного органа, в очередной раз говорит о заказном характере преследования банкира. Равно как и мгновенное внесение производства в реестр, которое последовало уже через несколько часов. В то же время расследование уголовного дела по следователю Тарасенко - за грубые нарушения УПК в том же производстве, возбужденное почти месяц назад, до сих пор в ЕРДР не внесено", - подчеркнул Статников.


Банкира Горбачевского отправили в СИЗО за пост в Facebook, - адвокат Статников 04
Адвокат уточнил, что согласно практике Европейского суда по правам человека лишение свободы в виде содержания под стражей является исключительной мерой пресечения. "Соответственно, подобное решение судьи говорит о том, насколько далеко Украина от принятых в Европе правовых практик", - сказал Статников.


Банкира Горбачевского отправили в СИЗО за пост в Facebook, - адвокат Статников 05
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позже сделаю фото где в рожу порошенко иголки воткнуты )))
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Тарута каже, шо і так здоровячка лехсіїч не мають..
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будь осторожен - за это можно и чирик схлопотать.
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Что в фас,/ что в профиль - подлинная дрянь....
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ну зато беркутовцев отправляют под честное слово домой...а их дом, оказывается, рассия
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"...я, будучи сотрудником DVBank, якобы вывел из Интеграла 280 млн грн".

Но это же наглая ложь! Я вывел 580 миллионов!
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советую, разгромный эфир Михаил Саакашвили на канале Zik 13.04.2017 «Другая Украина» https://www.youtube.com/watch?v=XjSSV-9jpvc&t=4244s
https://www.youtube.com/watch?v=TAODrG_CELY
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Да здравствует украинский суд - самый говняный суд в мире.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБанкира Горбачевского отправили в СИЗО за пост в Facebook, - адвокат Статников
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