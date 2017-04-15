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 Политика Украины
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 На "Крымской железной дороге" заявляют о готовности принимать 190 вагонов из России в сутки

Оккупанты заявляют об открытии второй паромной линии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии. на "Крымской железной дороге" сообщают о введении в эксплуатацию второй линии паромной переправы через Керченский пролив в аннексированный Крым из соседней России. На предприятии заявляют, что это позволит увеличить объемы перевозок грузов и сократить сроки их доставки.

"Таким образом, суммарная перерабатывающая способность через Керченский пролив составляет 190 вагонов ежесуточно, и это далеко не является пределом возможностей Керченского транспортного узла", - сказано в сообщении пресс-службы.

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Військове спорядження , фашисти з усього світу , сталагмітотворці , багата лайна на росії є .
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Кацапи вже випускають вагони-амфібії? Хтось може викласти фото такого дива?
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Слон готов сожрать 1000 кг ананасов в день. А кто ему даст?
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ну хватит врать!советсткий союз уже давно закончился,ЛЮДИИИИ проснитесь,какие вагоны,какие доставки????Керченский мост -уже открыли, ленточку красную ножницами уже перерезали????будут доставки,но с оружием,КРЫМЧАНЕ!!!!! ВАМ это нужно?????
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190 вагонов? А их хватит, чтобы напоить миллион крыс?
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Строительство ТЭЦ перенесли неизвестно на сколько, т.к. Сименс отказался продавать свои турбины, но крымчане активно готовятся к украинскому безвизу)))
На "Крымской железной дороге" заявляют о готовности принимать 190 вагонов из России в сутки - Цензор.НЕТ 8834
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Один вопрос; что можно возить из педерации в крым таким количеством вагонов? Ответ на поверхности или гавно или коровьи лепешки !
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Какое-то межгосударственное порно:

Я готова принять твои вагоны...
Да мои вагоны скоро войдут в тебя...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа "Крымской железной дороге" заявляют о готовности принимать 190 вагонов из России в сутки
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