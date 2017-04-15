 На "Крымской железной дороге" заявляют о готовности принимать 190 вагонов из России в сутки

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии. на "Крымской железной дороге" сообщают о введении в эксплуатацию второй линии паромной переправы через Керченский пролив в аннексированный Крым из соседней России. На предприятии заявляют, что это позволит увеличить объемы перевозок грузов и сократить сроки их доставки.
"Таким образом, суммарная перерабатывающая способность через Керченский пролив составляет 190 вагонов ежесуточно, и это далеко не является пределом возможностей Керченского транспортного узла", - сказано в сообщении пресс-службы.
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Новости Крымнаша. Выпуск #879 за 14.04.2017 «Предатели думали, что присосутся к нефтепроводу, но присосались к ним» https://crimeaua1.wordpress.com/2017/04/14/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-879-%d0%b7%d0%b0-14-04-2017-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0/ …
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Я готова принять твои вагоны...
Да мои вагоны скоро войдут в тебя...
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