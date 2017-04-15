EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 За рубежом
  1354  12
Все про:банки (1535) Крым (19496) самолет (2138) США (12371)

 Самолет ВМС США провел разведку возле оккупированного Крыма

В пятницу, 14 апреля, патрульный противолодочный самолет Военно-Морские Силы (ВМС) США P-8A Poseidon осуществил разведывательный полет вблизи южного побережья оккупированного Россией Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их информации, самолет с бортовым номером 168440 и позывным PS146, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, вел разведку к юго-западу от оккупированного Севастополя.

После вылета с Сицилии маршрут его полета пролегал над Грецией и Болгарией. В районе болгарского порта Варна он вошел в воздушное пространство над Черным морем, направившись в сторону оккупированного полуострова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США направляют на учения в Европу новейшие истребители F-35A
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Шутки кончились: Американские истребители сбросили термоядерную бомбу B61-12 на полигоне в Неваде - ВВС СШАКак указано в сообщении американских ВВС авиабазы Робинс, истребители F-16 впервые «работали» с подобным типом боеприпасов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Они пустые болванки кидают , как как усовершенствуют управляемую бомбу как средство доставки .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так пусть вояки педерации им штраф выпишут за нарушение !
 показать весь комментарий
Ответить
 
В его сторону летели проклятья,балалайки,валенки.........
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ура-а-а-а-а..................... яке досягнення.... ми їх "взули".................. Слава Україні!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
США была и будет мощной державой- там меньше воруют, только СССР мог с ней потягаться! А так что Расея дети их в Америке, счета банковские там, квартиры на Маями да и компромата на первых лиц достаточно...Только и того что на даунбасе может шашками махать!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ага) По дороге назад 10 авианосных групп, которые пупсика скоро поздравят с годовщиной рождения там какого-то хрена северо-корейского, заскочат в Крым))
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСамолет ВМС США провел разведку возле оккупированного Крыма
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти