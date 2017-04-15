 Самолет ВМС США провел разведку возле оккупированного Крыма

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.
По их информации, самолет с бортовым номером 168440 и позывным PS146, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, вел разведку к юго-западу от оккупированного Севастополя.
После вылета с Сицилии маршрут его полета пролегал над Грецией и Болгарией. В районе болгарского порта Варна он вошел в воздушное пространство над Черным морем, направившись в сторону оккупированного полуострова.
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