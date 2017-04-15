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Все про:Пасха (5) религия (676)

 Христиане отмечают Великую Субботу - как правильно провести день

В 2017 году Страстная (Великая) суббота, которая является одновременно и скорбным и радостным днем, приходится на 15 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в день Великой субботы христиане вспоминают телесное погребение Христа и сошествие Его в ад, чтобы вывести оттуда души ветхозаветных праведников.

Так как еще продолжается пост, то блюда, которые готовятся на Пасхальный стол, есть все еще запрещено - их можно только готовить к празднику. Из еды разрешена горячая постная еда с растительным маслом.

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В Страстную субботу нельзя заниматься шитьем, стиркой белья, рубить дрова и работать на огороде.

Также запрещается ходить на охоту и рыбалку. Если день рождения выпадает на этот день, то лучше всего торжество перенести.

Громко смеяться, обижать своих близких, сквернословить и ругаться нельзя - это большой грех.

Лучше всего этот день посвятить молитвам и отказаться от любой тяжелой работы. В этот день можно посещать кладбище, но поминки по усопшим устраивать нельзя.

Запрещено развлекаться, пить алкоголь, вступать в интимные отношения. Женщины готовят праздничный стол для воскресенья. Вечером все собираются в храм на ночную службу.

В Страстную субботу вечером в церквях начинаются пасхальные службы и принято ходить на всенощную.
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Самое главное Вера в Бога

Самое главное, что у нас должно быть всегда и что мы возьмём с собой в Вечную Жизнь, Любовь к Богу.
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Молюся ,аби здохли москалі-і бачу,що жодної їз сьогоднішніх заборон не порушую.
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Москалями ще дехто керує - п'ятикінечні зірки ще досі висять над кремлем.
Пентаграма - відомо чий символ.
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Той символ має різні значення,але суть не в тому.
Оно в гітлерівської Німеччини свастика була символом-а вона давня,як сама давнина,і ніякого негативу не несла.А нацисти її скомпроментували.Так що не в зірках справа-а справа в кацапах,народі-підарасі(Бога я тут не потурбував,сама лише констатація факту)
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Якби їх не науськували кремлівські жжиди, то вони сиділи б тихіше.
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Так цеж біси та демони,чорти мацковські-нічого дивного.
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Так отож , там все менше лишається від християнства .
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Получается, комментировать достижения власти сегодня не стоит.
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:D
Ну якщо джерело влади - народ,то навпаки,треба.
Бо найбільга заслуга в досягненнях України належить саме народу.
Парадоксальна ситуація-обираємо собі керівників,а потім поливаємо брудом з ніг до голови.Хоча і не парадоксальна-все вірно,допоки не знайдеться справжні люди,треба критикувати.Якось так.
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Громко смеяться, обижать своих близких, сквернословить и ругаться нельзя - это большой грех.
Если в комментариях сквернословить и ругаться, тогда нельзя.

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Російське прислів"я,але доречне-"На Бога надейся,а сам не плошай".
Проте є український,майже подібний варіант-"Береженого Бог береже"
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Самое главное не только верить, но и жить по Заповедям Божьим. А то ведь некоторые бегают в церковь, как на работу, для вида, а вне церкви грешат постоянно. Даже среди служителей церкви грешников полно. Бог - в душе и в деяниях, а не в церкви.
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Та отож.
Як на мене божественне починається з того,щоб хоча би недопалка до смітника донести.
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А що в цю суботу буде робити наш нехристиянський уряд? )))
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так то, друже Буков, ті у яких глазь вузький, значе рузький.... птх-птн!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоХристиане отмечают Великую Субботу - как правильно провести день
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