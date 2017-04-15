 Христиане отмечают Великую Субботу - как правильно провести день

Как сообщает Цензор.НЕТ, в день Великой субботы христиане вспоминают телесное погребение Христа и сошествие Его в ад, чтобы вывести оттуда души ветхозаветных праведников.
Так как еще продолжается пост, то блюда, которые готовятся на Пасхальный стол, есть все еще запрещено - их можно только готовить к празднику. Из еды разрешена горячая постная еда с растительным маслом.
В Страстную субботу нельзя заниматься шитьем, стиркой белья, рубить дрова и работать на огороде.
Также запрещается ходить на охоту и рыбалку. Если день рождения выпадает на этот день, то лучше всего торжество перенести.
Громко смеяться, обижать своих близких, сквернословить и ругаться нельзя - это большой грех.
Лучше всего этот день посвятить молитвам и отказаться от любой тяжелой работы. В этот день можно посещать кладбище, но поминки по усопшим устраивать нельзя.
Запрещено развлекаться, пить алкоголь, вступать в интимные отношения. Женщины готовят праздничный стол для воскресенья. Вечером все собираются в храм на ночную службу.
В Страстную субботу вечером в церквях начинаются пасхальные службы и принято ходить на всенощную.
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Самое главное, что у нас должно быть всегда и что мы возьмём с собой в Вечную Жизнь, Любовь к Богу.
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Пентаграма - відомо чий символ.
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Оно в гітлерівської Німеччини свастика була символом-а вона давня,як сама давнина,і ніякого негативу не несла.А нацисти її скомпроментували.Так що не в зірках справа-а справа в кацапах,народі-підарасі(Бога я тут не потурбував,сама лише констатація факту)
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Ну якщо джерело влади - народ,то навпаки,треба.
Бо найбільга заслуга в досягненнях України належить саме народу.
Парадоксальна ситуація-обираємо собі керівників,а потім поливаємо брудом з ніг до голови.Хоча і не парадоксальна-все вірно,допоки не знайдеться справжні люди,треба критикувати.Якось так.
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Если в комментариях сквернословить и ругаться, тогда нельзя.
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Проте є український,майже подібний варіант-"Береженого Бог береже"
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Як на мене божественне починається з того,щоб хоча би недопалка до смітника донести.
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