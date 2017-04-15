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 Политика Украины, Экономика
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Все про:лекарства (688) Минздрав (1337) аптека (74) Супрун Ульяна (120)

 К программе "Доступные лекарства" присоединились 2 тысяч аптек, но в некоторых регионах нет финансирования на уровне ОГА, - Супрун

В программе "Доступные лекарства", которая началась с 1 апреля 2017 года, уже принимают участие 2 тысячи аптек, но правительство хочет привлечь больше аптечных сетей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом журналистам сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Сейчас к программе присоединилось 2 тысячи аптек. Это довольно хорошо, но мы хотели бы, чтобы было больше. На следующей неделе мы будем общаться с аптечными сетями, чтобы больше аптек присоединялись к программе", - сказала Супрун.

И.о. министра рассказала, что в некоторых регионах на уровне облгосадминистраций не состоялось распределение средств для возмещения аптекам стоимости лекарств, выданных по рецепту. Этот вопрос, по ее словам, должен обсуждаться на селекторном совещании премьер-министра с председателями облгосадминистраций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В этом году обратимся к парламенту для того, чтобы увеличить финансирование программы", - Гройсман о реимбурсации

"Нам нужно организовать так, чтобы аптеки получали те средства, которые требуются. Первые отчеты они должны сдавать 15 апреля, и мы надеемся, что когда аптеки сдадут отчеты, через несколько дней они получат средства", - сказала Супрун.

На сайте Министерства здравоохранения обнародована карта с адресами аптек, которые присоединились к программе "Доступные лекарства" в г. Киеве, Черниговской, Ивано-Франковской, Винницкой, Донецкой, Днепропетровской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Харьковской, Херсонской, Житомирской, Закарпатской областях. Карта постоянно обновляется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман - чиновникам: Вы должны как часы рассчитываться с аптеками, иначе зарплату будете получать наклейками "Доступные лекарства"
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Некоторые регионы -- г. Киев. Лекарств нет, и когда будут в аптеках и на базе не известно.
Прошло 15 дней, а где за деньги , нет информации. Такого не было до этих " реформ".
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Мать ходила в аптеку "Фармация". Там, типа по "картке киянина" дешёвые лекарства для льготников. Кароч, купила без всяких скидок и льгот дешевле в обычной аптеке.
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Не смешите мои тапочки с бесплатным лекарством !!!

Во- первых , в перечень (157) включены бесплатные, самые не ходовые лекарства, нашего производства ,а с десяток импортных с доплатой. Кроме того в это число включены одни и тежи лекарства разных наименований и производителей .
Во-вторых, сердечных я насчитал на пальцах одной руки в разной интерпретации.

Остальное я как давний потребитель этого ПРОДУКТА не знаю.
В-третьих,как всегда очередная лапша с ПОКРАЩЕННЯМ
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Предлагаю присоединить к этой акции еще и все комслужбы - вместе с платежками за комуслуги в виде бонуса бесплатно на выбор корвалол, валидол и т.д.
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Так кто будет доплачивать аптекам ? Киев с бюджета или опять по хитрожопоиу как поднимали за счёт предприятий минимальную зарплату?))))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныК программе "Доступные лекарства" присоединились 2 тысяч аптек, но в некоторых регионах нет финансирования на уровне ОГА, - Супрун
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