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 Политика Украины
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Все про:закон (2283) Канада (892) торговля (804)

 В Украине вступил в силу закон о ратификации соглашения о ЗСТ с Канадой

Данное соглашение было подписано 11 июля 2016 года во время визита в Украину премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

В Украине вступает в силу закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Канадой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Закон был опубликован в официальном издании "Голос Украины" 5 апреля.

Данное соглашение было подписано 11 июля 2016 года во время визита в Украину премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Согласно документу, соглашение вступит в силу в первый день второго месяца после получения последней из сторон уведомления о завершении выполнения процедур, необходимых для его вступления в действие.

Как сообщали в АП после подписания президентом Украины данного закона, с момента вступления в силу соглашения Канада откроет для украинских экспортеров 98% своего рынка товаров, являющихся предметом двусторонней торговли. Учитывая разный уровень экономического и социального развития Украины и Канады, стороны будут применять принцип асимметричности тарифных обязательств, что позволит Украине адаптировать торговлю с этой страной в условиях свободной торговли.

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Документ содержит ряд норм и обязательств, касающихся нетарифных мер, которые будут способствовать тому, что доступ к рынкам не будет ограничиваться неоправданными барьерами в торговле.

Как сообщали в Кабмине, согласно прогнозам, внедрение соглашения приведет к незначительным потерям доходов государственного бюджета, в частности от отмены ввозных пошлин примерно на 1,2 млн долларов в первый год действия соглашения. В то же время ожидается, что в среднесрочной перспективе недопоступления будут компенсированы за счет НДС, а также увеличения притока прямых иностранных инвестиций.
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куплю скальпы лугандонов и дамбасят, дорого
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А Вы капкан поставьте на КПП - туда столько дерьма этого попадется... А еще - под паспортными столами,аптеками,магазинами в приграничных районах.
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Ну оно тебе надо , они ж краснокнижные , мрут как мухи 50 штук в день , может лучше резервацию забором обнести .
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круто

что от этого простым гражданам ?
могут те кто пишет витиеватые документы соглашения, объяснить что это дает не СТРАНЕ !!!
а каждому ее гражданину?!
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Рост экономики, а значит улучшение жизни всех граждан
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каким образом это связано?
до сих пор рост благосостояния бизнесменов никак не был связан с ростом граждан...
даже вроде наоборот.
я же спрашиваю конкретные вещи...
можно из канады везти товары без пошлин например ? авто ?
можно туда ехать скупатся и не платить на таможне за ввоз более какой то суммы?
и т.д.

страна=гражданин совсем не аквиосма,потому не стоит бравировать глобальными категориями.
страна это когда ее богатство складывается из богатства граждан,а не когда граждане стоят в очереди за богатством страны чтобы покушать.
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а бізнесмени не громадяни? Ви, коли говорите "громадяни" маєте на увазі пролетаріат...
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К вам это соглашение никак не относится. На территорию Украины определенный перечень товаров или продукции смогут безпошлинно завозить только канадские предприятия или предприниматели.
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если бы украина существовала на месте канады,возможно у нее была бы иная судьба
давайте поиграем в причинно-следственные связи ?

или все таки как то определимся для себя что имно дает это соглашение Ольге Николаевне из села Ходосеевка, какой-нить области?
а не только вам пищу для демагогии
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українцям треба вчитись душити жабу в собі, що сусід живе краще і стрямовувати свої дії не на те, що би спалити заможному сусіду хату, а на те, що покращувати свій власний матеріальний стан
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А з чого це така впевненність про спрямування українців на спалювання сусідських хат? Ти може країну поплутав?
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гарна новина...). ну шо слапатоеди, вама на північ за ягелем та у сибір за шишками....))) а далі кітайській заясі буде ваше стадо муштрувати....))
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