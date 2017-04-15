 В Украине вступил в силу закон о ратификации соглашения о ЗСТ с Канадой

В Украине вступает в силу закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Канадой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Закон был опубликован в официальном издании "Голос Украины" 5 апреля.
Данное соглашение было подписано 11 июля 2016 года во время визита в Украину премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
Согласно документу, соглашение вступит в силу в первый день второго месяца после получения последней из сторон уведомления о завершении выполнения процедур, необходимых для его вступления в действие.
Как сообщали в АП после подписания президентом Украины данного закона, с момента вступления в силу соглашения Канада откроет для украинских экспортеров 98% своего рынка товаров, являющихся предметом двусторонней торговли. Учитывая разный уровень экономического и социального развития Украины и Канады, стороны будут применять принцип асимметричности тарифных обязательств, что позволит Украине адаптировать торговлю с этой страной в условиях свободной торговли.
Документ содержит ряд норм и обязательств, касающихся нетарифных мер, которые будут способствовать тому, что доступ к рынкам не будет ограничиваться неоправданными барьерами в торговле.
Как сообщали в Кабмине, согласно прогнозам, внедрение соглашения приведет к незначительным потерям доходов государственного бюджета, в частности от отмены ввозных пошлин примерно на 1,2 млн долларов в первый год действия соглашения. В то же время ожидается, что в среднесрочной перспективе недопоступления будут компенсированы за счет НДС, а также увеличения притока прямых иностранных инвестиций.
828 18
Порошенко подписал создание Единого реестра военнообязанных(40)
Депутаты проголосовали закон о частных детективах(57)
Торговцы боеприпасами задержаны в Черниговской области, - СБУ. ФОТОрепортаж(1)
Рада поддержала выплату пенсий по потере кормильца-инвалида ЧАЭС независимо от причин его смерти(2)
Рынок или супермаркет: где нас больше обманывают(0)
Климпуш-Цинцадзе обсудила с Мингарелли процесс адаптации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС(8)
ВР приняла закон об увеличении помощи семьям погибших военнослужащих и ветеранам с инвалидностью(11)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
что от этого простым гражданам ?
могут те кто пишет витиеватые документы соглашения, объяснить что это дает не СТРАНЕ !!!
а каждому ее гражданину?!
Ответить
Ответить
до сих пор рост благосостояния бизнесменов никак не был связан с ростом граждан...
даже вроде наоборот.
я же спрашиваю конкретные вещи...
можно из канады везти товары без пошлин например ? авто ?
можно туда ехать скупатся и не платить на таможне за ввоз более какой то суммы?
и т.д.
страна=гражданин совсем не аквиосма,потому не стоит бравировать глобальными категориями.
страна это когда ее богатство складывается из богатства граждан,а не когда граждане стоят в очереди за богатством страны чтобы покушать.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
давайте поиграем в причинно-следственные связи ?
или все таки как то определимся для себя что имно дает это соглашение Ольге Николаевне из села Ходосеевка, какой-нить области?
а не только вам пищу для демагогии
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить