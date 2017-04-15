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 Политика Украины
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 Политика вокруг Евровидения-2017 самая наглая за всю историю, - The Guardian

Это первый раз за историю конкурса, когда принимающая страна запрещает участнику другой въезд на свою территорию.

Спор между Россией и Украиной по поводу участия российской артистки в конкурсе "Евровидение" стал последним примером "политического позерства", которым характеризуется этот конкурс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом пишет The Guardian.

Бен Ройстон, который ранее управлял сайтом новостей "Евровидения" и был в составе нескольких жюри, заявил, что "политика всегда была синонимом "Евровидения", и это последнее позерство стало лишь частью давней традиции".

Ройстон отметил, что многие страны рассматривают "Евровидение" в качестве платформы для продвижения своей национальной самобытности и культуры и как способ проявить себя в качестве современного политического государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Организаторы "Евровидения" не исключают отстранение России от участия в 2018 году

"За шесть десятилетий конкурса мир видел и войны и падение Берлинской стены, но ситуация в этом году охватила конкурс в более наглой манере, чем когда-либо", - пишет издание.

Апогей спора был достигнут, когда "Первый канал", который должен транслировать конкурс, отказался от этого в знак протеста против того, что конкурсантке от России Юлии Самойловой запретили въезд на территорию Украины.

Издание отмечает, что это первый раз за историю конкурса, когда принимающая страна запрещает участнику другой въезд на свою территорию. Многие участники "Евровидения" уже обвинили Украину в "политизации" конкурса. Однако другие видят решение выдвинуть Самойлову как политический шаг со стороны России, который вынудил Украину выбирать между отстаиванием своих законов и соблюдением правил конкурса.

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чого я повинен хвилюватись за те , що россіяни не подивляться євробачення у себе в країні на своему телебаченні?)))
мені якось по....)))))))))
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Да всем нормальным людям по, поверь. Не по только больным на голову фанатикам, никак не могут успокоится.
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В Москве отменили вечеринку по случаю "Евровидения" , её проведут в обед, с неутомимой Алой Пугачёвой
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Пора вводить визовый режим с Россией. Сразу много вопросов отпадёт.
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Согласен. Ваши батраки вкалывают там за еду, в итоге страдают наши белорусы, резко упали зарплаты, потому что всегда есть ваш с Украины готовый работать буквально за копейки. Раньше наши хлопцы забивали там по тысяче баксов в месяц, в лучшие времена. Нужно срочно вводить визовый режим
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Я о другом: В Украину будут приезжать только те, кого здесь хотят видеть. Те, кто не уважает украинские законы - остаются за перебриком. Что же касательно гастарбайтеров в России, то это её проблемы
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Короче всем хорошо, и вам, и нам, надо срочно вводить.
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Тебе , ватка , уже Цыган по самые гланды ввёл .
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У нас неслыханная выдержка: мы способны выдерживать излияния безнадежнейших кретинов.(С)
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Бульбохромосомний - напомнить, куда твои одноколхозники ездят за дешевыми продуктами и товарами на закупки?
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Напомни, я не езжу никуда. Гродно и Брест в Польшу и Литву гоняют, им там близко. На Украину тоже ездят?
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А что. тебе плохо дешевые сигареты курить? Или лучше те же, но в 10 раз дороже?
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Мне просто стало интересно -сколько раша заплатила за эту гнилую статью этой паршивой газетенке The Guardian или эти уроды думают что Украина тряпка и не может за себя постоять-человек который гадит на Украину и пренебрегает ее законами да еще является представителем главного врага Украины не может посетить Украину -это былбы плевок в лицо народу и пора этим сердобольщикам за эту дуру конченную -почитайте ее в сетях-абсолютно безграмотная женщина -хоть и калека прекращать давить на Украину и хоть немного своими мозгами пошевелить.
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Та да, с этой певичкой зраду остановили. Рашист не пройдет! Почитай и подумай как недалекому пиплу мозги мутят:
"Украина в январе-феврале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила импорт товаров из России на 78,8% - до $1,016 млрд, что составляет 15,2% от общего объёма украинского импорта.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
Экспорт в Россию за этот же период времени увеличился на 54,4% - до $576,6 млн.
В свою очередь, экспорт товаров украинского производства в страны ЕС вырос лишь на 16,2% - до $2,437 млрд. Импорт из Евросоюза увеличился на 13,4% - до $2,79 млрд."
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Чем меньше рашки - тем меньше вони.
Не приедут накачанные "болельщики" или фанаты этой гонщицы Ф1,
не будет склок в жюри поводу что громче - ее пение или скрип коляски.
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Кароч, не будет возможности руТВ снимать сюжеты типа "Девочка-инвалид пела про любофф, а жидофошизды бросали в неё файеры и хотели убить"
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Да впустят ее, вот посмотрите...Просто сейчас это никто не скажет, чтобы зраду не разгонять...
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Петя может устроить прогиб перед путиным - он это любит.
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Ну, значит количество смотрящих Евровидение в Украине значительно сократится.
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ройсон, guardian и 112 украина, возьмитесь за ручки и идеите нах@й!
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Не надо было с рашкой ЕВС водиться, и политики было бы меньше.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолитика вокруг Евровидения-2017 самая наглая за всю историю, - The Guardian
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