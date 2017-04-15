 Политика вокруг Евровидения-2017 самая наглая за всю историю, - The Guardian

Спор между Россией и Украиной по поводу участия российской артистки в конкурсе "Евровидение" стал последним примером "политического позерства", которым характеризуется этот конкурс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом пишет The Guardian.

Бен Ройстон, который ранее управлял сайтом новостей "Евровидения" и был в составе нескольких жюри, заявил, что "политика всегда была синонимом "Евровидения", и это последнее позерство стало лишь частью давней традиции".

Ройстон отметил, что многие страны рассматривают "Евровидение" в качестве платформы для продвижения своей национальной самобытности и культуры и как способ проявить себя в качестве современного политического государства.

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"За шесть десятилетий конкурса мир видел и войны и падение Берлинской стены, но ситуация в этом году охватила конкурс в более наглой манере, чем когда-либо", - пишет издание.

Апогей спора был достигнут, когда "Первый канал", который должен транслировать конкурс, отказался от этого в знак протеста против того, что конкурсантке от России Юлии Самойловой запретили въезд на территорию Украины.

Издание отмечает, что это первый раз за историю конкурса, когда принимающая страна запрещает участнику другой въезд на свою территорию. Многие участники "Евровидения" уже обвинили Украину в "политизации" конкурса. Однако другие видят решение выдвинуть Самойлову как политический шаг со стороны России, который вынудил Украину выбирать между отстаиванием своих законов и соблюдением правил конкурса.