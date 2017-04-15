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 Политика Украины
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 За минувшие сутки враг 45 раз обстрелял позиции ВСУ, 4 военнослужащих ранены, - штаб

Российско-оккупационные войска продолжают вооруженные провокации против сил АТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки зафиксировано 45 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Четверо военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.

На Приморском направлении, по морским пехотинцам в районе Водяного, противник бил из минометов калибра 120-мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Минометы калибра 82-мм использовал в районе Красногоровки. Вооружение БТР, противотанковые гранатометы и пулеметы больших калибров применял по защитникам Павлополя. По защитникам Широкино враг вел огонь из вооружения БМП, а под Гнутово и Талаковкой морских пехотинцев обстреливал из стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15 раненных воинов доставлены в Одессу из зоны проведения АТО, - волонтер Танцюра. ФОТОрепортаж

На Донецком направлении, под огнем минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов оказались защитники Авдеевки, Каменки и Зайцево. Опорные пункты в районе Верхнеторецкого противник обстрелял из 82-миллиметровых минометов, а защитников Опытного - из пулеметов крупного калибра. По позициям близ населенного пункта Пески враг открывал огонь из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Луганском направлении, защитников Крымского и Катериновки подразделения российско-оккупационных войск накрывали огнем из минометов калибра 120-мм и гранатометов. Защитников Попасной противник обстреливал из гранатометов, а защитников Станицы Луганской - из стрелкового оружия.




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масковітське бидло біситься.....шоб вони усі пішли на путена хуйло...!!!! А ще я побачив таку хрінь....так ось переміріе)))багато разів було,так,після та і за те врем'я нашіх хлопців постійно довбили майже з усього....до чого я веду,на мою думку,ця кляті виродки ведуть пристрілку,потихеньку пристрілюючись....і у кожному разі бісови тварини мокші та інші орки досягали (((свого,з кожним днем посилюючи обстріли.... я штабним даю "пораду")))може нашім хлопцям практику проходити,візьміть ото ще і ціх шому зраді чи то є,чи то нема....усіх поступово повивозьте,нехай потринуються...секретно)))смерть расіянським окупантам !!!!
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Як так хлопці робитимуть, війна швиииииидко закінчиться....Смерть москалям мокшам УСІМ !!!
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Ведьмы колдуют и делают зло именно на христианские праздники.
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Что бы не так нервничать, советую Вам прогуляться по сепарским сайтам. Там сплошной вой по дохлым обдроченцам. Так что ответку наши дают.
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Еще как. Почитаешь- и видишь что не так уже и все пропало. И даже вобще ничего не пропало.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа минувшие сутки враг 45 раз обстрелял позиции ВСУ, 4 военнослужащих ранены, - штаб
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