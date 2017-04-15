 За минувшие сутки 4 военнослужащих ранены, враг 45 раз обстрелял позиции ВСУ, - штаб

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки зафиксировано 45 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Четверо военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.
На Приморском направлении, по морским пехотинцам в районе Водяного, противник бил из минометов калибра 120-мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Минометы калибра 82-мм использовал в районе Красногоровки. Вооружение БТР, противотанковые гранатометы и пулеметы больших калибров применял по защитникам Павлополя. По защитникам Широкино враг вел огонь из вооружения БМП, а под Гнутово и Талаковкой морских пехотинцев обстреливал из стрелкового оружия.
На Донецком направлении, под огнем минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов оказались защитники Авдеевки, Каменки и Зайцево. Опорные пункты в районе Верхнеторецкого противник обстрелял из 82-миллиметровых минометов, а защитников Опытного - из пулеметов крупного калибра. По позициям близ населенного пункта Пески враг открывал огонь из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
На Луганском направлении, защитников Крымского и Катериновки подразделения российско-оккупационных войск накрывали огнем из минометов калибра 120-мм и гранатометов. Защитников Попасной противник обстреливал из гранатометов, а защитников Станицы Луганской - из стрелкового оружия.
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