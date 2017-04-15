 В Днепре волонтеры передали пасхи украинским военным на передовую и в госпитали

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Радио Свобода координатор Центра помощи участникам АТО Наталья Шулика. По ее словам, пасхальные вкусности для бойцов собирали около недели.
Пасхи, крашеные яйца, конфеты, печенье, мясные изделия отправили непосредственно в зону АТО, так и в полевые госпитали, а также в лечебные заведения Днепра, где ставят на ноги раненых бойцов, - 16-й городской больницы, ожогового отделения 2-й городской больницы, базового военного госпиталя.
К съедобным подаркам жители города добавляли поздравительные открытки, письма, рисунки, а также обереги.
"Это поможет ребятам понять, что мы их помним, что они - наша семья", - сказала участница акции Юлия Сирченко.
По словам координаторов волонтерского центра в военном госпитале, все собранные лакомства освятят и разнесут по палатам бойцам в воскресенье пасхального утра.
Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Господь приведет нас к победе", - Филарет освятил крашенки и пасхи для украинских воинов в зоне АТО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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