 Порошенко одобрил введение среднесрочного бюджетного планирования

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини, об этом говорится на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.
Законом одноразово переносится срок подачи Министерством финансов основных направлений бюджетной политики с 1 апреля до 1 июня.
Закон позволит уже в 2017 году перейти на среднесрочное бюджетное планирование - формировать бюджет и прогнозы сразу на следующие 3 года.
Основной эффект от принятия законопроекта заключается в том, что использование наиболее актуальных макроэкономических показателей позволит сделать более точные прогнозы и на следующие два года после планового.
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