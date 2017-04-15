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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бюджет (4267) план (105) Порошенко (12711)

 Порошенко одобрил введение среднесрочного бюджетного планирования

Президент Петр Порошенко подписал закон о введении среднесрочного бюджетного планирования.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини, об этом говорится на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.

Законом одноразово переносится срок подачи Министерством финансов основных направлений бюджетной политики с 1 апреля до 1 июня.

Закон позволит уже в 2017 году перейти на среднесрочное бюджетное планирование - формировать бюджет и прогнозы сразу на следующие 3 года.

Основной эффект от принятия законопроекта заключается в том, что использование наиболее актуальных макроэкономических показателей позволит сделать более точные прогнозы и на следующие два года после планового.

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Порошенко одобрил введение среднесрочного бюджетного планирования 01

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"закон о введении среднесрочного бюджетного планирования" - OHLCv . Расшифровка - Open High Low Close volume.
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Знову планова економіка? Дайош пятілєтку за трі года?)))
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