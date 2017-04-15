Рада приняла все необходимые для декоммунизации решения, - спикер Парубий
Верховная Рада Украины приняла все решения, которые были необходимы в рамках декоммунизации.
"По декоммунизации фактически мы провели все решения, которые были необходимы для парламента. Почти тысяча населенных пунктов Украины были переименованы и я уверен, это решение стратегическое для страны", - заявил Парубий.
По его словам, декоммунизация будет определять на века психологию украинцев и развитие государства.
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а ну-ну..
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, но без слов?
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А парочку памятников и названий улиц мы легко переживем и бессоницей мучатся не будем.
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