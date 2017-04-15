 Рада приняла все необходимые для декоммунизации решения, - спикер Парубий

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сегодня в эфире парламентского телеканала "Рада" заявил спикер Рады Андрей Парубий.

"По декоммунизации фактически мы провели все решения, которые были необходимы для парламента. Почти тысяча населенных пунктов Украины были переименованы и я уверен, это решение стратегическое для страны", - заявил Парубий.По его словам, декоммунизация будет определять на века психологию украинцев и развитие государства.