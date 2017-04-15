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 Рада приняла все необходимые для декоммунизации решения, - спикер Парубий

Верховная Рада Украины приняла все решения, которые были необходимы в рамках декоммунизации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сегодня в эфире парламентского телеканала "Рада" заявил спикер Рады Андрей Парубий.

"По декоммунизации фактически мы провели все решения, которые были необходимы для парламента. Почти тысяча населенных пунктов Украины были переименованы и я уверен, это решение стратегическое для страны", - заявил Парубий.

По его словам, декоммунизация будет определять на века психологию украинцев и развитие государства.

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и тут пердаки ватоцефалов, в очередной раз взорвались...
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Заебали уже..не декомунизацию надо проводить, а деимперизацию и дерашизацию...А то очень интересно получается, советские заводы угробили вместо реконструкции, а памятник Екатерине второй поставили...
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комунозаразу нужно было уничтожить 25 лет назад.
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"декоммунизация будет определять на века психологию украинцев и развитие государства"

а ну-ну..
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Не даром ему справку давали, но там не только ему надо выдать. Психология на века не названия городов определяет, а экономическое развитие страны, люди живущие в стране, где могут обеспечить себе нормальное существование и своей семье и имеют правовую защиту, им все равно как их город называется Кропивницкий или Кировоград, даже с радостью будут учить и украинский язык. А эти умственно отсталые с коррупцией не хотят бороться зато хвалятся декоммунизацией.
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а где можна купить "марш коммунистических бригад"
, но без слов?
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скоро креьлеКрысы начнуть песи петь про коьмуняцкую паБеду над Трижды братом Гитлером....,журнаЛжисты кремля хряпнут стопарь водяры за рюцкий сраный мир...с ленточкой генерала Власова и дядю и племянника Красновых и еще 200 рюсских генералов верно служивших Вермахту
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Спектакль. Бывшие комсомольцы и дети партийных работников стали удачными бизнесменами, объединившись с криминалитетом в разграблении Украины решили провести декоммунизацию, но дальше не пошли, чем переименование городов и улиц))
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Декоммунизация в реальности - это переход жуликов-чиновников под новые, более коньюнктурные знамена.
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Стратегических целей должно быть две: а) самодостаточная экономика, б) ВСУ способные остановить любого потенциального агрессора. Всё остальное должно быть подчинено этим двум целям. Международное разделение труда, конечно, вещь интересная, но прямо противоречащая суверенитету. Глобализм показал себя как беспомощная идея, ведущая не к торжеству демократии и изобилия, а к поглощению цивилизованных государств варварами. Так что будущее - за национальными государствами, и их союзами.
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Лучше бы "Рада приняла все необходимые для ДЕКОРРУПЦИОНИЗАЦИИ решения"
А парочку памятников и названий улиц мы легко переживем и бессоницей мучатся не будем.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРада приняла все необходимые для декоммунизации решения, - спикер Парубий
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