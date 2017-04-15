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 Киевские новости
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Все про:Метрополитен (422) минирование (559)

 В Киеве неизвестные сообщили о минировании станции метро "Майдан Незалежности"

В Киеве сообщили о заминировании станции метрополитена "Майдан Незалежности"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Вартові.Еспресо

Аноним с таксофона позвонил по номеру 102 и сообщил о заминировании станции метро.

Сейчас проводится эвакуация пассажиров, станция закрыта на вход.

На место выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.

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не совсем дурак, с мобилкой придется номер и телефон менять
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я вот думаю, все делается чтобы людей запугать. нет чтобы умереть как человек, надо еще в ад спуститься)
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ Киеве неизвестные сообщили о минировании станции метро "Майдан Незалежности"
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