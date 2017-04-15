 В Киеве неизвестные сообщили о минировании станции метро "Майдан Незалежности"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Вартові.Еспресо
Аноним с таксофона позвонил по номеру 102 и сообщил о заминировании станции метро.
Сейчас проводится эвакуация пассажиров, станция закрыта на вход.
На место выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.
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