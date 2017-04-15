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Все про:задержание (5506) Киевская область (1465) прокуратура (2812) Князев (48)

 Суд арестовал задержанного под Киевом россиянина с боеприпасами, - прокуратура

Сегодня, 14 апреля, по ходатайству Киево-Святошинской местной прокуратуры 33-летнему гражданину Российской Федерации, который подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 272 тыс. грн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

В сообщении отмечается: "Вчера, 13 апреля, в рамках проведения санкционированного обыска в квартире подозреваемого, правоохранительными органами было обнаружено и изъято 59 предметов внешне похожих на боеприпасы различного калибра, предмет похожий на дымовую шашку, 3 предмета внешне похожих на пистолеты, 5 предметов извне похожих на холодное оружие и 1 предмет похожий на взрывчатку. Кроме этого, изъято вещество, похожее на наркотическое. Все изъятые вещи направлены на экспертизы.

Злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

На сегодняшний день, по результатам экспертизы, установлено, что 32 обнаруженных и изъятых предметов являются боеприпасами. Другие экспертизы еще продолжаются.

Досудебное расследование продолжается".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Гражданин РФ задержан на Киевщине с оружием и взрывчаткой, - Князев. ФОТОрепортаж
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А убийц Небесной Сотни отпустил....

вот так Суд!
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эти выродки кацапы несут только террор, войну, смерть и разруху.
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некоторые до сих пор воюют за Украину. Пока не понятна этимология этого случая.
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чи варто Україні піднімати питання тероризму з боку фашиської федерації?
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роздерить його на шматки та прикопайте......на хрена намм його проблеми..............
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд арестовал задержанного под Киевом россиянина с боеприпасами, - прокуратура
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