 Суд арестовал задержанного под Киевом россиянина с боеприпасами, - прокуратура

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
В сообщении отмечается: "Вчера, 13 апреля, в рамках проведения санкционированного обыска в квартире подозреваемого, правоохранительными органами было обнаружено и изъято 59 предметов внешне похожих на боеприпасы различного калибра, предмет похожий на дымовую шашку, 3 предмета внешне похожих на пистолеты, 5 предметов извне похожих на холодное оружие и 1 предмет похожий на взрывчатку. Кроме этого, изъято вещество, похожее на наркотическое. Все изъятые вещи направлены на экспертизы.
Злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
На сегодняшний день, по результатам экспертизы, установлено, что 32 обнаруженных и изъятых предметов являются боеприпасами. Другие экспертизы еще продолжаются.
Досудебное расследование продолжается".
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