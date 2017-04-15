 Существует ощущение, что конфликт между США и КНДР может вспыхнуть в любой момент, - глава МИД Китая

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
Министр иностранных дел Китая Ван И сказал, что "существует ощущение, что конфликт может вспыхнуть в любой момент. Я думаю, что все заинтересованные стороны должны быть очень осторожными при этих обстоятельствах. Мы призываем все стороны воздерживаться от провокаций и взаимных угроз, или на словах, или какими-то действиями, и не позволить ситуации ухудшиться к необратимой неуправляемой стадии".
Представитель Китая отметил, что если вспыхнет война, то в ней не будет победителя.
Комментарии главного чиновника КНР пришлись на время, когда США выражают все более глубокую обеспокоенность разработками ядерного оружия в КНДР и направили к Корейскому полуострова группу боевых кораблей во главе с авианосцем.
Китай, единственный союзник Северной Кореи, опасается, что конфликт может привести к краху режима и вызвать проблемы на китайской границе.
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два разных полюса..
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https://www.youtube.com/watch?v=I8Rw530ZrL4
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Шота "РосШен" отстойОт...)))
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О Северной Корее часто говорят как о последнем сталинистском государстве в мире. Ее риторика, может быть, действительно сталинистская, однако в экономике, по крайней мере с конца 1990-х годов, рыночные силы играют большую роль. Стихийный рост рыночных отношений стал большим вкладом в медленное, но устойчивое восстановление экономики страны после глубоких внешних потрясений 1990-х годов.Особенности частной экономики в Северной КорееВопреки распространенным представлениям, в КНДР с конца 1990-х годов большую роль играет частный сектор, причем с течением времени его значение и размеры быстро растут.
Размеры северокорейской частной экономики не представляется возможным оценить с какой-либо степенью надежности, но, по существующим оценкам, в частном секторе сейчас производится от 30% до 50% ВВП.
Правительство неоднозначно относится к частной экономике, но обычно воспринимает ее как неизбежное зло, хотя и не готово по политическим причинам полностью легализовать частный сектор.
Правительство Ким Чен Ына относится к частной экономике более терпимо, чем его предшественники.
Наибольшее распространение частный капитал получил в сфере обслуживания, транспорта и рыболовства.
Грань между государственными и частными предприятиями в последние годы быстро стирается.
Деятельность частного сектора внесла заметный вклад в улучшение экономического положения КНДР, наблюдаемое в последние годы.
Рост частного сектора привел к резкому увеличению имущественного неравенства.Основные выводы и прогнозыПравительство Ким Чен Ына, начавшее осторожные экономические реформы, в ближайшее время будет продолжать поддержку частного сектора.
При этом легализация частного сектора маловероятна. Скорее всего его по-прежнему будут замалчивать или по возможности маскировать под государственный сектор.
Рост частного сектора вносит определенный вклад в либерализацию политической ситуации, хотя новая северокорейская буржуазия тесно связана с существующим режимом и в своем большинстве не стремится к его смене.http://carnegie.ru/2015/08/12/ru-pub-61002https://www.google.by/search?q=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8+%D0%BE+%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B5&oq=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8+%D0%BE+%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B5&aqs=chrome.0.57.36893j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8+%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85+%D0%B2+%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B5
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В Сирии реальная война который год идет, камня на камне асад не оставил, какое кол-во погибших- в голове не укладывается. Штаты пальнули раз по авиации, - и все тихо опять. Странные приоритеты.
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в Кореї - ядерна(!), ядерна, Карле, зброя!
в Сирії - всього лише хімічна
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потому что амеры наваляют киму, и кольцо еще больше сожмется.
да и очередная демонстрация реальной силы штатов путину как кость горле.
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КНДР угрожает США
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Авиабаза ВВС США Кадена, Япония, 14.04.17
Вне зависимости от того, как сложится завтрашний день, почти всем и все становится предельно ясно. Штаты каденции Трампа будут иметь мало общего с Америкой при двух каденциях Обамы. Интеллектуал и умница Обама был очень хорош и, скорее всего, не стоит на него вешать все проблемы, с которыми столкнулся мир в самом конце его пребывания в Белом Доме.
Дело в том, что именно благодаря мягкости и вменяемости его политики, подняли голову маргиналы, которые в принципе не могут оперировать понятиями высшей лиги. Они постоянно пытаются работать наскоком и внаглую и если не получают мгновенного и адекватного ответа, то воспринимают это как слабость оппонента и как поощрение их наглости.
Они работают в режиме двоичного кода и даже понятия не имеют об оттенках серого. Вернее, они что-то такое слышали, но не представляют, зачем это вообще надо.
Тоталитарная система вообще не дает возможности уходить в область оттенков. Ты либо нагибаешь кого-то, либо кто-то нагибает тебя. Все остальное - не имеет смысла. Эта система чисто работает в местах лишения свободы, а в тоталитарном государстве свобода как таковая - вне закона и все общество живет по законам зоны. Как только диктатор убил свободу, то отсутствие решеток и колючей проволоки уже не важно, тюрьма уже пришла и ее правила очень быстро пронизывают все и всех.
По этой причине сложные формулы чужды как населению такой страны, так и ее руководству. Все сведено до рефлексов собаки Павлова, то есть, только прямые реакции.
Ошибка Обамы была в том, что он пытался призывать к морали и прочим вещам тех, кто мыслит иными категориями Без четкого и однозначного ответа, они не только не понимают намека, но и воспринимают неопределенные рассуждения о правах человека, общечеловеческих ценностях, как признак отсутствия понимания происходящих процессов.
Именно при Обаме, лежащая на дне выгребной ямы, Северная Корея, почувствовала слабинку и возможность обзавестись собственным ядерным оружием. Когда-то будет проведено расследование того, как отсталая технологически и убитая экономически КНДР, вдруг нашла в себе научные, экономические и технологические ресурсы, для стремительного прогресса в области ракетно-ядерных технологий.
Достаточно вспомнить недавнюю дискуссию о провале Будапештского меморандума, по которому Украина отказалась от ядерного оружия взамен гарантий территориальной целостности.
Многие наблюдатели справедливо заметили, что гаранты нашего суверенитета, не выполнили своих обязательств и де-факто, Украина освободилась от обязательств, касательно собственного безъядерного статуса. Главным аргументом против начала возобновления ядерного потенциала, стала стоимость работ по наработке оружейного плутония.
Это при том, что мы имеем не просто месторождения урана, но уже готовые шахты для его добычи, полтора десятка работающих ядерных реакторов, профильных специалистов и соответствующую производственную базу.
На этом фоне нищая и убитая КНДР сделала лихой рывок, якобы начав работы с нуля. Мало того, в это же самое время оказался внезапный прогресс в создании ракет. Причем, одновременно прогрессировали несколько линеек ракет, различного базирования и с нуля, за десять лет они создали МБР и ядерные боеголовки к ним.
Мы считаем, что эти работы, в основном, проводились с участием российских специалистов и с применением российских технологий и комплектующих. Что касается ЯО, то скорее всего КНДР просто получили из РФ какое-то количество готовых ядерных зарядов.
В любом случае, Пхеньян не просто продемонстрировал наличие ядерных зарядов, но и открыто заявляет о желании применить это оружие против союзников США и самой Америки.
Примерно такую же риторику вел Тегеран и как можно догадаться, ядерную программу обеспечивала та же самая путинская Россия. Если с Ираном удалось как-то договориться, о приостановке ядерной программы, то с КНДР этот номер не проходит совсем.
А потому, прогресс Северной Кореи и приготовления руководства страны именно к ядерной войне, говорят о том, что ничем, кроме военной силы, эту шизофрению остановить не удастся и стоять на месте она не будет.
Завтра наступит день «Д», время наиболее вероятного пика милитаристского угара толстяка Ына. Это известно уже всем заинтересованным сторонам и все уже приведено в боевую готовность.
С места драки поспешно ретировалась корабельная группа ТОФ во главе с крейсером «Варяг», к границе КНДР, вопреки заявлениям НОК, сплошным потоком идет 150 тыс. группировка китайских войск, небо над Северной Кореей покинули все транзитные пассажирские самолеты, а на аэродромах Японии и Южной Кореи, снаряжены и выведены в позицию ожидания, десятки боевых самолетов. Туда же подтягиваются и соответствующие флотские силы.
Короче говоря, не так важно, произойдет ли завтра что-то или нет, Штаты уже показали, что готовы лечить и таких больных уродов как Ын или Асад, а в уме держат другую фамилию старого пердуна, пытающегося выдать себя за Чинганчгука.
Похоже на то, что в Вашингтоне наконец поняли, что заигрывать с бешеной собакой - бесполезно, ее следует пристрелить и чем быстрее, тем лучше.
anti-colorados
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