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Все про:казаки (185) Николаев (1220) сепаратизм (12715)

 Суд в Николаеве заочно осудил на 4 года "атамана Союза казаков" РФ", активного участника сепаратистского движения

Центральный райсуд Николаева признал виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины гражданина России, атамана "Союза казаков" РФ и присудил ему наказание - четыре года лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.Николаева.

"Центральным районным судом вынесен приговор 32-летнему гражданину Российской Федерации, атаману "Станицы Николаевская" "Первого отдела ОКВ СкР", межрегиональной общественной организации "Оренбургское казачье войско" общероссийской общественной организации "Союз казаков". Обвиняемый признан виновным в совершении уголовного правонарушения по ч.2 ст.110 УК Украины (в редакции Закона №2341-III от 05.04.2001 года), ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы", - говорится в решении суда.

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Уголовное производство в отношении обвиняемого осуществлялось в его отсутствие в специальном судебном производстве. Судом установлено, что обвиняемый временно проживал в г.Николаеве. Сейчас находится в розыске.

Весной 2014 года он умышленно, по предварительному сговору с другими лицами, убеждал на митингах жителей Николаева создавать непредусмотренные законодательством Украины органы власти, поддерживать незаконные действия определенных лиц по передаче территории АР Крым под юрисдикцию РФ. Также он агитировал распространять информацию о нелегитимности действующей власти.

В частности, отмечается в сообщении, "во время митингов, которые состоялись в марте 2014 года призывал граждан подчиниться незаконному правительству АРК и самоопределиться, то есть стать самостоятельным административным образованием".

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Также он создал не предусмотренный законодательством орган "Народный совет Николаева" и издал от имени этого органа распоряжения о проведении референдума о передаче Николаева и области под юрисдикцию АРК и создании единого самостоятельного государства.

Вина обвиняемого подтверждается многочисленными доказательствами, показаниями свидетелей, протоколами осмотра материалов СМИ, видео с митингов с участием обвиняемого, документами, изъятыми во время обыска по месту жительства последнего.

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