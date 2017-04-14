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Все про:авиация (1734) Европа (1020) НАТО (5375) США (12370)

 США направляют на учения в Европу новейшие истребители F-35A

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки отправят в эти выходные истребители 5-го поколения F-35A Lightning II на учения в Европу.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.

"ВВС США разместят небольшое количество самолетов в Европе. Планируется, что в течение нескольких недель F-35A будут проводить учебные полеты с другими самолетами США и НАТО в Европе в рамках Европейской инициативы по обеспечению безопасности", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни один из союзников НАТО не должен испытать то, что переживает Украина из-за РФ начиная с 2014 года, - Столтенберг

Согласно информации Минобороны, эти учения позволят ВВС продемонстрировать эксплуатационные возможности истребителя 5-го поколения. Это также поможет уточнить требования для того, чтобы в итоге на постоянной основе базировать F-35A в Европе, которая должна получить истребители после 2020 года.

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Чёй-то при Дональде - орки стали очковать....
США направляют на учения в Европу новейшие истребители F-35A - Цензор.НЕТ 7775
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"Закатывать" будут мягко и плавно: в России дали печальный для Путина прогноз

Российский журналист Александр Сотник высказал свое мнение по поводу того, как Запад будет отстранять от власти президента РФ Владимира Путина.
Об этом он написал в своей колонке на сайте издания "7 дней".
Сотник напомнил об авиаударе США по авиации Башара Асада в Сирии, а также об отправке американских кораблей в сторону Северной Кореи.

"Первая стадия изоляции Путина и подведомственной ему страны уже случилась. Санкции ослабили экономику России, население живет на "подножном корму"... Теперь, после прозвучавшего в адрес Кремля обвинения в соучастии убийства сирийцев посредством химической атаки, наступает вторая стадия изоляции, фрагментарно наблюдавшаяся и до этого: прерывание межгосударственных связей. Россия становится изгоем на государственном уровне… После этого в ускоренном режиме наступит следующая стадия: отключение России от экономических связей вкупе с эмбарго на поставки энергоносителей", - считает Сотник.

Журналист также напомнил о принятых в РФ законах, позволяющих полицейских стрелять по толпе и врываться в квартиры.

США направляют на учения в Европу новейшие истребители F-35A - Цензор.НЕТ 8878

США направляют на учения в Европу новейшие истребители F-35A - Цензор.НЕТ 9791

США направляют на учения в Европу новейшие истребители F-35A - Цензор.НЕТ 2491

США направляют на учения в Европу новейшие истребители F-35A - Цензор.НЕТ 4730
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Это вялый ответ Пентагона на дерзкий запуск двух кацапских МИГов с Кузи на подводное боевое дежурство...
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а расіся направляє на навчання новєйші істрібітілі... як їх там... ну... істрібітілі, карочє...
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эти животные такие смешные .
при помощи фильтров, хорошо видно что это не самолет.... а они все в стратегов играют...
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Вы что? Он у них и выхлоп даёт и полную картину по светоотражению, теплоотражению и так далее, как настоящий.
Я интервью директора предприятия, где эти шарики шьют слушал. Точно-точно тупые америкосы не отличат.
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Бл... дорогущий самолет. Наверное, денег у США не много, а просто очень много. Не буду приводить сравнение стоимости самолета с бюджетом Украины чтобы никого не расстраивать.
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Вот потому Украина и хочет строить отношения с вот этими, у которых на дорогущие самолёты денег хватает, а не с теми, у которых петухов из говна лепят за бесплатно.

А твои любимые лдыныры предпочитают петухов из говна и из кремля.
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Правильно, надо дружить с успешными и богатыми, а не с лишнехромосомными и нищими.
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А ты представь себе чисто теоретически (гипотетически), что вдруг те, которые лепят навоз вдруг станут богаче тех, кто делает рапторы. И что? Тогда Украина должна войти в отношения с более богатыми?
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Не представляется мне что-то такое. Даже чисто гипотетически. Я как-то книжечки исторические почитываю иногда - так они с времён принятия их под крылышко Золотой Орды петухов из говна как начали лепить - так и лепят до сих пор. Почему что-то должно поменятся у них?
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Раз знаешь историю, то должен помнить, что в 17 веке по территории нынешней США бегали индейцы с луками, а украинцы были под властью поляков и это им жутко не нравилось. Поэтому носители восточнославянского языка и православия убегали от панов и селились за порогами (камнями) Днепра. Даже создали нечто вроде квазигосударства. А когда поняли, что им самим не одолеть хозяев (панов), то попросили помощи у кацапского царя Алексея и воссоединились с Россией. С тех пор до 1991 года история была общей.
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Ссылку на скан настоящего текста Переяславского договора дашь?

Если нет, то до свидания. Обсуждать исторические поделки катьки 2-ой и её придворных историков или сказки карамзина не намерен.
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Ссылку на на оригинальный текст евангелия дашь? Иначе христианство - это хуйня.
Есть свершившиеся факты, которые трудно оспорить. И Украина вошла в состав России и христиане на планете есть.
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Даже гипотетически, те, что лепят навоз никогда не станут богаче.Ни-ко-гда. Законы экономики.
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Наверное, денег у США не много, а просто очень много,,,,, А так они эти деньги печатают, по любому у них много будет.
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Тут дело не в том, что они печатают сколько хотят, а в том что другие признают эти бумажки ценностью. Какая нибудь Уганда тоже может напечатать тонны бумаги, но если никто их не будет считать ценностью, то Уганда на этом не разбогатеет.
P.S. Элементарная макроэкономика
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А дэсь там невдалеке руськый падводный Миг плавае! Бойтись,пиндосы!
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учится учится и учится.
американские пилоты знают...
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всё верно, в Европе воздух другой плотности и надо привыкнуть, кстати почти такой же до Урала - так что.
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а роися заказала тысячи надувных.... танков и самолетов...
интересно кого они надули? нато или народ ?
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Эти выходные будет бомбардировка Северной Кореи
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ты думаешь, что США окончательно приняли решение ударить по Северной Корее, не дожидаясь испытания ядерной ракеты? Я только за, но вот последствия могут быть непредсказуемые для всего мира. Вдруг пончик начнет палить направо и налево ядерными ракетами. Все могут даже американцы не сбить.
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Че творит Трамп, че творит. Во разошелся, не остановить.
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думайте, украинцы, ох думайте дорогие.....
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США направляют на учения в Европу новейшие истребители F-35A - Цензор.НЕТ 3910Daniel Rodriguez6 хв. · По сообщениям из оккупированного россией Хайшеньвэя (оккуп. "Владивосток"), вылет рейса из Хайшеньвэя (Владивосток) в Пхеньян предварительно отложен на 8 часов.
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поправочка)... из временно оккупированного...
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Изучайте китайский язык во Владивостоке с HOGWARTS!
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Сейчас в соцсетях очень хорошо избавляться от надоедливых разейски троллей всего задав один вопрос: будет ли ответный удар Разеи по Америке и собирается ли она наконец то воевать напрямую с Америкой. Как правило разейский тролль пропадает и больше не повлется. Для самых упоротых контрольный вопрос в голову: будет ли Хуйло опять взрывать дома на Разее стобы поднять рейтинги перед выборами.
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Образ Северной Кореи (КНДР) и её вождя Ким Чен Ына для обитателей российского телевизора.
https://www.youtube.com/watch?v=17jgKRWpHv8
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Д.Орешкин: "США показали - если с путиным говорить с позиции силы, то он это проглатывает!"

США направляют на учения в Европу новейшие истребители F-35A - Цензор.НЕТ 6870
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F-35 разработан в трех модификациях:

F-35A - самолёт для ВВС США, самая технологически простая и, соответственно, облегченная и дешевая версия F-35. Именно она составит основу закупок странами-партнёрами и ожидаемого массового экспорта. Оснащен встроенной четырёхствольной 25-мм пушкой GAU-22/A.

F-35B - самолёт для Корпуса морской пехоты США и Королевского флота Великобритании. Главная отличительная черта - возможность укороченного взлёта и вертикальной посадки. В будущем должен составить основу авиагрупп новых лёгких авианосцев для высадки десанта типа «Америка».

F-35C - самолёт для ВМС США. Он имеет увеличенную площадь крыла и хвостового оперения, позволяющего маневрировать на небольших скоростях при полётах к авианосцу.

Особняком стоит F-35I, самолёт для ВВС Израиля. Он содержит значительное количество израильского радиоэлектронного оборудования, в частности систем РЭБ и оборудования кабины, и, кроме того, приспособлен для применения ракетного оружия израильского производства. Планируется закупка 33 F-35I с доведением их количества до 40-44 единиц к 2020 году.

Четырехствольная автоматическая пушка GAU-22/A калибра 25 мм с вращающимся блоком стволов специально разработана для F-35A фирмой General Dynamics. Скорострельность стрельбы достигает 2700-3300 выстрелов в минуту. Уменьшение количества стволов до четырёх позволило значительно уменьшить массу - примерно на 20 кг, уменьшить объём занимаемый орудием на 20 % и повысить точность. На F-35A орудие будет установлено внутри самолёта, над и чуть позади левого воздухозаборника, боекомплект составит 180 снарядов.http://club.berkovich-zametki.com/?p=21390
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М-да. Нехило Вова "отодвинул" НАТО от своих границ. Многоходовщик хренов
США направляют на учения в Европу новейшие истребители F-35A - Цензор.НЕТ 7495
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РФ перебросила к границе с Украиной группу танков, которые предназначаются для террористов так называемых «ДНр -Лнр». (Фото)
«Активность может указывать на подготовку к очередному витку эскалации боевых действий. Зафиксировано, что в приграничный район населенного пункта Кантемировка (Воронежская область РФ), была переброшена группа танков Т-72Б и Т-80БВ, снятых с вооружения российской армии», - говорится в сообщении.+
По данным волонтеров, только в указанном районе размещено как минимум пять танков Т-80БВ и несколько Т-72Б. При этом бортовые номера на технике нанесены в нестандартных местах и без трафаретов.
В InformNapalm утверждают, что подобные танки предназначаются для террористов «Л/ДНР», поскольку эта техника уже списана и не входит в систему вооружения армии РФ.
--- https://informnapalm.org/35349-rossiya-tanki-na-granitse/
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Кольцо вокруг вовы сжимается и сфинктер вовы тоже.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША направляют на учения в Европу новейшие истребители F-35A
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