 США направляют на учения в Европу новейшие истребители F-35A

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.
"ВВС США разместят небольшое количество самолетов в Европе. Планируется, что в течение нескольких недель F-35A будут проводить учебные полеты с другими самолетами США и НАТО в Европе в рамках Европейской инициативы по обеспечению безопасности", - говорится в сообщении.
Согласно информации Минобороны, эти учения позволят ВВС продемонстрировать эксплуатационные возможности истребителя 5-го поколения. Это также поможет уточнить требования для того, чтобы в итоге на постоянной основе базировать F-35A в Европе, которая должна получить истребители после 2020 года.
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Российский журналист Александр Сотник высказал свое мнение по поводу того, как Запад будет отстранять от власти президента РФ Владимира Путина.
Об этом он написал в своей колонке на сайте издания "7 дней".
Сотник напомнил об авиаударе США по авиации Башара Асада в Сирии, а также об отправке американских кораблей в сторону Северной Кореи.
"Первая стадия изоляции Путина и подведомственной ему страны уже случилась. Санкции ослабили экономику России, население живет на "подножном корму"... Теперь, после прозвучавшего в адрес Кремля обвинения в соучастии убийства сирийцев посредством химической атаки, наступает вторая стадия изоляции, фрагментарно наблюдавшаяся и до этого: прерывание межгосударственных связей. Россия становится изгоем на государственном уровне… После этого в ускоренном режиме наступит следующая стадия: отключение России от экономических связей вкупе с эмбарго на поставки энергоносителей", - считает Сотник.
Журналист также напомнил о принятых в РФ законах, позволяющих полицейских стрелять по толпе и врываться в квартиры.
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при помощи фильтров, хорошо видно что это не самолет.... а они все в стратегов играют...
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Я интервью директора предприятия, где эти шарики шьют слушал. Точно-точно тупые америкосы не отличат.
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А твои любимые лдыныры предпочитают петухов из говна и из кремля.
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Если нет, то до свидания. Обсуждать исторические поделки катьки 2-ой и её придворных историков или сказки карамзина не намерен.
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Есть свершившиеся факты, которые трудно оспорить. И Украина вошла в состав России и христиане на планете есть.
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P.S. Элементарная макроэкономика
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американские пилоты знают...
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интересно кого они надули? нато или народ ?
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танки и самолеты......
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https://www.youtube.com/watch?v=17jgKRWpHv8
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F-35A - самолёт для ВВС США, самая технологически простая и, соответственно, облегченная и дешевая версия F-35. Именно она составит основу закупок странами-партнёрами и ожидаемого массового экспорта. Оснащен встроенной четырёхствольной 25-мм пушкой GAU-22/A.
F-35B - самолёт для Корпуса морской пехоты США и Королевского флота Великобритании. Главная отличительная черта - возможность укороченного взлёта и вертикальной посадки. В будущем должен составить основу авиагрупп новых лёгких авианосцев для высадки десанта типа «Америка».
F-35C - самолёт для ВМС США. Он имеет увеличенную площадь крыла и хвостового оперения, позволяющего маневрировать на небольших скоростях при полётах к авианосцу.
Особняком стоит F-35I, самолёт для ВВС Израиля. Он содержит значительное количество израильского радиоэлектронного оборудования, в частности систем РЭБ и оборудования кабины, и, кроме того, приспособлен для применения ракетного оружия израильского производства. Планируется закупка 33 F-35I с доведением их количества до 40-44 единиц к 2020 году.
Четырехствольная автоматическая пушка GAU-22/A калибра 25 мм с вращающимся блоком стволов специально разработана для F-35A фирмой General Dynamics. Скорострельность стрельбы достигает 2700-3300 выстрелов в минуту. Уменьшение количества стволов до четырёх позволило значительно уменьшить массу - примерно на 20 кг, уменьшить объём занимаемый орудием на 20 % и повысить точность. На F-35A орудие будет установлено внутри самолёта, над и чуть позади левого воздухозаборника, боекомплект составит 180 снарядов.http://club.berkovich-zametki.com/?p=21390
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«Активность может указывать на подготовку к очередному витку эскалации боевых действий. Зафиксировано, что в приграничный район населенного пункта Кантемировка (Воронежская область РФ), была переброшена группа танков Т-72Б и Т-80БВ, снятых с вооружения российской армии», - говорится в сообщении.+
По данным волонтеров, только в указанном районе размещено как минимум пять танков Т-80БВ и несколько Т-72Б. При этом бортовые номера на технике нанесены в нестандартных местах и без трафаретов.
В InformNapalm утверждают, что подобные танки предназначаются для террористов «Л/ДНР», поскольку эта техника уже списана и не входит в систему вооружения армии РФ.
--- https://informnapalm.org/35349-rossiya-tanki-na-granitse/
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