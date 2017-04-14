 Четыре экс-"беркутовца", проходящих по делу Майдана, сбежали в Россию

Об этом "Цензор.НЕТ" сообщил их адвокат Валентин Рыбин.
Он сообщил, что мера пресечения из четверых была лишь у Гончаренко - его обязали являться по первому требованию суда. "Однако ещё не определена подсудность", - говорит Рыбин.
По утверждению адвоката, у троих экс-"беркутовцев" не было никакой меры пресечения. У Костюка мера в виде личного обязательства закончилась ещё в марте. Войлоков и Мастега до 13 апреля находились под домашним арестом. 13 апреля срок домашнего ареста истёк.
"13 апреля они тихонечко сели на автобус и уехали в Россию. По внутренним паспортам, открыто и абсолютно спокойно", - сказал Рыбин.
"Только не сбежали, поскольку не были под мерами пресечения, а выехали в безопасное место", - заявил адвокат.
Сегодня на youtube-канале фонда Рыбина "Одиссей" появилось видеообращение самих экс-"беркутовцев", в котором они заявили, что во время событий на Майдане выполняли конституционный долг "противодействуя радикалам, защищая жизни, здоровье и безопасность законопослушных граждан" и "готовы доказать свою невиновность в суде". Также экс-"беркутовцы" заявили, что уже три года "подвергаются уголовному преследованию со стороны различных государственных органов и обманутой части общества".
Причиной для этого, утверждает Рыбин, стало заявление прокурора Сергея Горбатюка о том, что ГПУ будет жаловаться на действия судьи, отпустившего из-под стражи экс-"беркутовца" Виталия Гончаренко под личное обязательство.
Напомним, Гончаренко вместе с еще тремя экс-бойцами "Беркута" были задержаны в июне 2016 года в Харькове. Все четверо на момент задержания работали в полиции. Двух из них - Александра Белова и Виталия Гончаренко - обвиняют в убийстве 3 "евромайдановцев" 18 февраля 2014 г. в Крепостном переулке, еще 2 - в том, что они сбросили с колоннады на улице Грушевского 20 января 2014 г 2 митингующих. Тогда под стражей оказался лишь Виталий Гончаренко.
24 ноября 2016 г. Гончаренко оставили под стражей. Тогда Харьковская полиция предоставила письмо-ходатайство о взятии на поруки, однако суд отказал в этом. 4 февраля 2017 г. Печерский суд Киева изменил меру пресечения бывшему харьковскому "беркутовцу" Виталию Гончаренко с содержания под стражей на домашний арест. 10 марта 2017 года экс-"беркутовца" Гончаренко вернули под стражу.
Отметим, что Гончаренко также был одним из фигурантов нападения на журналистов "Громадського" 29 января 2015 г. 29 января 2015 тогдашние "беркутовцы" Гончаренко, Костюк и Рияко остановили журналистов Анастасию Станко и Константина Реуцкого для проверки документов, когда те возвращались из командировки из зоны боевых действий. "Беркутовцы" решили проверить вещи журналистов, а когда те начали снимать, работники милиции украли у них камеру "гоупро", а Реуцкого бросили на землю и били ногами.
Позже бойцы "Беркута" говорили журналистам, что "им ничего ни за Майдан, и сейчас тоже не будет".
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До речі - на момент розформування , в Україні , було 5000 беркутів - де всі ці люди ?
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А по факту - ці 4 перосто не схотіли бути "цапами-відбувайлами" , яких зараз намагаються продемонструвати , як "розслідування справ загибелі НС"
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