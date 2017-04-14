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 Политика Украины
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 Четыре экс-"беркутовца", проходящих по делу Майдана, сбежали в Россию

Бывшие сотрудники харьковского спецподразделения "Беркут" Александр Костюк, Владислав Мастега, Артем Войлоков и Виталий Гончаренко 13 апреля пересекли украинско-российскую границу, и сейчас находятся в РФ.

Об этом "Цензор.НЕТ" сообщил их адвокат Валентин Рыбин.

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Он сообщил, что мера пресечения из четверых была лишь у Гончаренко - его обязали являться по первому требованию суда. "Однако ещё не определена подсудность", - говорит Рыбин.

По утверждению адвоката, у троих экс-"беркутовцев" не было никакой меры пресечения. У Костюка мера в виде личного обязательства закончилась ещё в марте. Войлоков и Мастега до 13 апреля находились под домашним арестом. 13 апреля срок домашнего ареста истёк.

"13 апреля они тихонечко сели на автобус и уехали в Россию. По внутренним паспортам, открыто и абсолютно спокойно", - сказал Рыбин.

"Только не сбежали, поскольку не были под мерами пресечения, а выехали в безопасное место", - заявил адвокат.

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Сегодня на youtube-канале фонда Рыбина "Одиссей" появилось видеообращение самих экс-"беркутовцев", в котором они заявили, что во время событий на Майдане выполняли конституционный долг "противодействуя радикалам, защищая жизни, здоровье и безопасность законопослушных граждан" и "готовы доказать свою невиновность в суде". Также экс-"беркутовцы" заявили, что уже три года "подвергаются уголовному преследованию со стороны различных государственных органов и обманутой части общества".



Причиной для этого, утверждает Рыбин, стало заявление прокурора Сергея Горбатюка о том, что ГПУ будет жаловаться на действия судьи, отпустившего из-под стражи экс-"беркутовца" Виталия Гончаренко под личное обязательство.

Напомним, Гончаренко вместе с еще тремя экс-бойцами "Беркута" были задержаны в июне 2016 года в Харькове. Все четверо на момент задержания работали в полиции. Двух из них - Александра Белова и Виталия Гончаренко - обвиняют в убийстве 3 "евромайдановцев" 18 февраля 2014 г. в Крепостном переулке, еще 2 - в том, что они сбросили с колоннады на улице Грушевского 20 января 2014 г 2 митингующих. Тогда под стражей оказался лишь Виталий Гончаренко.

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24 ноября 2016 г. Гончаренко оставили под стражей. Тогда Харьковская полиция предоставила письмо-ходатайство о взятии на поруки, однако суд отказал в этом. 4 февраля 2017 г. Печерский суд Киева изменил меру пресечения бывшему харьковскому "беркутовцу" Виталию Гончаренко с содержания под стражей на домашний арест. 10 марта 2017 года экс-"беркутовца" Гончаренко вернули под стражу.

Отметим, что Гончаренко также был одним из фигурантов нападения на журналистов "Громадського" 29 января 2015 г. 29 января 2015 тогдашние "беркутовцы" Гончаренко, Костюк и Рияко остановили журналистов Анастасию Станко и Константина Реуцкого для проверки документов, когда те возвращались из командировки из зоны боевых действий. "Беркутовцы" решили проверить вещи журналистов, а когда те начали снимать, работники милиции украли у них камеру "гоупро", а Реуцкого бросили на землю и били ногами.

Позже бойцы "Беркута" говорили журналистам, что "им ничего ни за Майдан, и сейчас тоже не будет".
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Послушаешь их, ну просто чистые ангелы...про закон говорят, про честь...про какую нахер честь эти беркутята вообще могут говорить???!!! Они когда на службе были, только тем и занимались, что нарушали права и свободы простых граждан, потому что были неприкасаемые, и жаловаться на их беспредел было бесполезно!!!! И майдан тут не причём, потому что они что до майдана, что во время него, что после него, только тем и занимались, что били морды всем простым гражданам, да ногами пинали если что не так, потому и рожы у них не ментовские, а прямо по бандитскому выглядят...урки, они и есть урки, только что не сидевшие пока! Пусть валят в рашку, и там покажут ватникам всё что умеют, когда на службу поступят к путлеру!
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Эти твари ничего не попутали, когда возле АП избивали до смерти журналистов, молодых парней, девушек? Видео в ютубе полно, как они "усердствуют" "защищая" нас... Или точнее ту власть которая тогда была. Свалили в парашу, пусть там и сидят пидара..с....ы
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Добро пожаловать в лапы гебни. Думают гебня их обласкает. Будущие использованные презервативы. Только жалко если этих идейных с гранатой сюда подошлют, у них же украинские паспорта.
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Небось Абаков исче и в щечку чмокнул на прощанье.....
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Очередной раз мы обосрались по другому это трудно назвать.Как можно было выпускать эту кучу мрази?В Китае росстреляли 10 тыс чиновников и страна сразу пошла верх по всем показателям.Походу нам тоже такое нада сделать эти тупые суды чинуши и вся эта долбаная ситема так после майдана ничего не поняла.Не злите народ майдана не будет уже,если народ розозлиться будет как в Китае только без суда и сразу на месте.
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Это Порошенко виноват что в Харкове 4 упыря записались людей на митингах метелить. Ну и ладно, 4-мя ватанами меньше у нас будет.
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Таких упырей упустили,как бы они пополнили аваковскую полицию в новом подразделении, не помню название,аваков недавно собирался организовать,им бы там цены не было.
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Страна у них пошла вверх после Культурной революции, когда молодёжь прибила или отправила поднимать село десятки тысяч ватников и коррупционеров. В 1972 Никсон рванул в Китай и о чёмто договорился с Мао. С той поры Китаю пошла масть.
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И да визовый режим с рффашистами пора вводить.Нефиг щастать той мрази сюда.
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Хто сказав "втекли" ? Просто спокійно уїхали ...
До речі - на момент розформування , в Україні , було 5000 беркутів - де всі ці люди ?
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Це було риторичне запитання ..))
А по факту - ці 4 перосто не схотіли бути "цапами-відбувайлами" , яких зараз намагаються продемонструвати , як "розслідування справ загибелі НС"
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Ещё у этих предурков морды открываются называть себя офицерами. Офицеры поступают так. (это к стати и касается нынешних нацгвардейцев )
Четыре экс-"беркутовца", проходящих по делу Майдана, сбежали в Россию - Цензор.НЕТ 3316
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теперь должен сесть за грати судья,который изменил меру пресечения на домашний арест!
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Даже не удивительно , так будет повсеместно , потому что у власти находятся все у кого рыло в пуху , и никому из них не интересно если кто-то начнет открывать рот в судах. Судьи практически все на крючке потому, что "люстрация " удачно
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Не граница а проходной двор кто хочет выезжает кто хочет заезжает как тот кацап пойманный в Киеве с оружием. А идиоты говорят что визового режима с россией не нужно ....
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родители где......посадить на цепь родню- вернутся....
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