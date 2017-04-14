 Порошенко реорганизовал структуру аппарата СНБО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе Президента №109 от 14 апреля.
Утверждена структура аппарата СНБО, в которой остались секретарь СНБО, его первые заместители и заместители, руководитель аппарата СНБО, служба по вопросам внешней безопасности, служба по вопросам оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества, служба по вопросам информационной безопасности, служба стратегического планирования и анализа, юридическая служба, служба Главного ситуационного центра, служба организационной работы и контроля, служба координационной и административной работы, финансово-экономическая служба, служба управления персоналом, служба режимно-секретной работы, служба обеспечения доступа к публичной информации, служба по вопросам экономической, социальной и энергетической безопасности.
Упразднены служба по вопросам обороны и служба по вопросам безопасности.
Вместо них созданы служба по вопросам внутренней безопасности, служба по вопросам обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности, служба по вопросам безопасности в военной сфере, служба по вопросам мобилизации, а также служба по вопросам развития и информационных технологий.
Порошенко также поручил секретарю СНБО обеспечить приведение штатного расписания аппарата совета в соответствие с данным указом.
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Большинство представителей украинского бизнеса (63,5%) прогнозируют обменный курс гривни к доллару США в следующие 12 месяцев в пределах 27-30 гривни/доллар. Об этом свидетельствуют результаты опроса Национальным банком Украины руководителей предприятий страны в первом квартале 2017 года для оценки Индекса деловых ожиданий, опубликованные на сайте регулятора, пишет УНИАН.
Согласно опросу, среднее значение курса ожидается на уровне 29,44 гривни/доллар, что хуже прогнозируемого в четвертом квартале 2016 года показателя на уровне 29,16 гривни/доллар.
В то же время, доля респондентов, ожидающих снижения стоимости гривни к доллару в следующие 12 месяцев, сократилась до 86,5% с 89% в четвертом квартале 2016 года.
Сообщается, что в период проведения опроса средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в среднем составлял 27,06 гривни/доллар, а его ежедневные колебания не превышали 1,2% от среднего значения.
В четвертом квартале 2016 года средневзвешенный курс в среднем составлял 25,78 гривни/доллар, а ежедневные колебания - около 3%.
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якщо ви маєте претензії до конкретних осіб - назвіть їх, будь ласка
в чому їх вина, і кого б ви хотіли бачити на їх місці?
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у цапських пітарасів нема і не може бути української держави
цапське гівно йде на фуй
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П.С. с уважением. Семен
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з повагою, Гуня
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ндравіцца воно мені
під'є*неш - і настрій покращується
дуже багато довбнів та путєнських козлів
я вважаю, що вношу якесь оживлення у цю клоаку
коли я зрозумію, що то не так - я піду собі нафуй
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угу, всє ви так гаварітє...
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ви мєня панімаєтє, таваріщ?
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Apr. 14th, 2017 at 9:52 AM
Бесконечно можно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и на то, как ПТУРят оккупантов...
На видео запечатлено радостное событие - уничтожение "КамАЗа" с оккупантами, которое имело место в начале февраля сего года, в районе Петровки - Трудовское.
Отдельно хотелось бы заметить, что на тот временной промежуток в сепарских пабликах ныли, что на Трудовских, в ходе ротации был подбит из ПТУР "КамАЗ" с бравым ополчением в кузове. В результате одному оторвало голову, другому руку, остальных посекло осколками. При этом, данный случай не из первых и ВСУ не упускают случая дабы бесстрашное ополчение "пощёлкать" прямой наводкой.
В общем, сопли оккупантов нашли документальное подтверждение. Слава нації!
http://zloy-odessit.livejournal.com/video/album/431/?mode=view&id=5171
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нашо воно тобі?
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пятру - приготовиться
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Чи щось Я пропустив...
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