 Я думаю, прозвище Кровавый Пастор значительно лучше, чем то, что украинцы дали Путину, - Турчинов

Об этом Турчинов рассказал в интервью BBC, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вы знаете, меня и раньше пастором называли, но россияне добавили "кровавый" - видимо, считая, что я их кровью завтракаю, а иногда и ужинаю. Как-то спокойно я к этому отношусь, даже привык. Я думаю, это прозвище значительно лучше, чем то, что украинцы дали Путину", - отметил Турчинов.
Напомним, после оккупации Россией Крыма и начала российской агрессии на Донбассе, весной 2014 года в центре Харькова украинские болельщики спели песню со словами "Путин - х...йло". Песня получила большую известность, а прозвище стали часто употреблять по отношению к главе РФ.
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а жаль...
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Главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко заявил, что готов вести переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.
Об этом он заявил во время прямого эфира на одном из сепаратистских каналов.
"Я открою страшную тайну. Если Порошенко продемонстрирует готовность к переговорам и подтвердит свою решимость прекратить войну, то я готов даже с ним сесть за стол переговоров", - заверил боевик.
Захарченко объяснил, что готов пойти на переговоры, чтобы "предотвратить новый виток кровопролитной войны".
Напомним, ранее во время "прямой линии с жителями Украины" главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко заявил, что планирует захватить и включить в состав "Новороссии" Одессу и Днепр.
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- Ну теперь-то ты прозрел насчет Путина?
- Конечно. Путин - хуйло.
- Вот как ты так можешь, Костя? Тебе религия твоя позволяет так говорить? Ты же буддист.
- Ну да, я-то буддист. А Путин - хуйло.
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14.04.2017 | 18:29
Экспорт с Украины в Россию в период с января по февраль текущего года увеличился на 54,4% и составил $576,6 млн. Об этом сообщается на сайте Госстата Украины.
Также стало известно, что Россия занимает долю в 9,2% в общем объеме экспорта Украины.
По данным Госстата Украины, импорт из России вырос почти на 80% (78,8%), до $1,02 млрд.
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