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 Трое граждан Украины пострадали в ДТП в Ленинградской области РФ

Девятнадцать человек, в т.ч. трое граждан Украины, пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Ленинградской области РФ утром в пятницу. Все они - строители скоростной трассы М11.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

По предварительной версии прокуратуры, водитель микроавтобуса Ford Transit, на котором ехали строители, не справился с управлением в связи со сложными дорожными условиями - гололедом и снежным накатом, из-за чего и выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с грузовиком "КамАЗ" с полуприцепом. Накануне в Петербурге и Ленобласти прошел снегопад, местами высота снежного покрова достигала 20 см.

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Среди пострадавших 6 граждан Российской Федерации, 5 граждан Узбекистана, 4 гражданина Киргизии, 3 украинца и 1 гражданин Таджикистана.

"В тяжелом состоянии 6 человек, 4 - в состоянии средней тяжести, 9 пострадавших отправили на амбулаторное лечение", - сообщили в больнице, куда доставили строителей

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лучше бы динамит заложили, госторбайтери куевы- и их не пугает что руские открыто убивают украинцев в Крыму и в Донбасе,.... деньги не пахнут....
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Не обязательно. Я знаю Воина АТО, который сейчас в Москве на заработках.
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