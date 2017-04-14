 Трое граждан Украины пострадали в ДТП в Ленинградской области РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
По предварительной версии прокуратуры, водитель микроавтобуса Ford Transit, на котором ехали строители, не справился с управлением в связи со сложными дорожными условиями - гололедом и снежным накатом, из-за чего и выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с грузовиком "КамАЗ" с полуприцепом. Накануне в Петербурге и Ленобласти прошел снегопад, местами высота снежного покрова достигала 20 см.
Среди пострадавших 6 граждан Российской Федерации, 5 граждан Узбекистана, 4 гражданина Киргизии, 3 украинца и 1 гражданин Таджикистана.
"В тяжелом состоянии 6 человек, 4 - в состоянии средней тяжести, 9 пострадавших отправили на амбулаторное лечение", - сообщили в больнице, куда доставили строителей
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але краще - расію
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