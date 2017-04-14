 Северная Корея пригрозила атакой на военные базы США и Сеул

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
В заявлении генштаба вооруженных сил КНДР, обнародованном в пятницу, 14 апреля, указывается, что северокорейская армия может нанести превентивные удары на суше, на море и с воздуха. В качестве возможных объектов для таких ударов названы американские военные базы в Южной Кореи и Японии, а также президентская резиденция "Чхонвадэ" в Южной Корее, которые генштаб армии КНДР пригрозил "превратить в пепел в считанные минуты".
В генштабе отметили, что удар может быть нанесен и по американскому авианосцу и двум эсминцам, которые находятся в 300 милях от предполагаемого места новых ядерных испытаний в КНДР. "Чем ближе подойдут к Корейскому полуострову такие большие мишени, как атомные авианосцы, тем масштабнее будет эффект от наших беспощадных ударов", - предупредили северокорейские военные.
Наблюдатели полагают, что КНДР может провести новые ядерные испытания еще до отмечаемой в субботу 105-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена. Китай - главный союзник КНДР - в пятницу выразил опасение, что конфликт вокруг Северной Кореи может вспыхнуть "в любой момент". Глава МИД КНР Ван И предупредил, что победителей не будет в любой войне.
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Seth AbramsonПідтверджений профіль @SethAbramson 32 хв.32 хвилини томуБільшеBREAKING NEWS from N. KOREA: "Kim Jong-un Has Ordered the 'Urgent' Evacuation of 25% of Pyongyang (600,000 People)":
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Практичный народ, хуле.
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