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Все про:КНДР (167) США (12368) ядерное оружие (461)

 Северная Корея пригрозила атакой на военные базы США и Сеул

Северная Корея пригрозила беспощадно отреагировать на любую провокацию со стороны США на фоне сообщений о том, что Соединенные Штаты могут нанести превентивный удар по КНДР, чтобы не позволить этой стране провести новые ядерные испытания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

Также читайте: Время для долгосрочных переговоров по ядерной проблеме КНДР прошло, - Госдеп США

В заявлении генштаба вооруженных сил КНДР, обнародованном в пятницу, 14 апреля, указывается, что северокорейская армия может нанести превентивные удары на суше, на море и с воздуха. В качестве возможных объектов для таких ударов названы американские военные базы в Южной Кореи и Японии, а также президентская резиденция "Чхонвадэ" в Южной Корее, которые генштаб армии КНДР пригрозил "превратить в пепел в считанные минуты".

В генштабе отметили, что удар может быть нанесен и по американскому авианосцу и двум эсминцам, которые находятся в 300 милях от предполагаемого места новых ядерных испытаний в КНДР. "Чем ближе подойдут к Корейскому полуострову такие большие мишени, как атомные авианосцы, тем масштабнее будет эффект от наших беспощадных ударов", - предупредили северокорейские военные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США отправили авианосную ударную группу к берегам Северной Кореи

Наблюдатели полагают, что КНДР может провести новые ядерные испытания еще до отмечаемой в субботу 105-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена. Китай - главный союзник КНДР - в пятницу выразил опасение, что конфликт вокруг Северной Кореи может вспыхнуть "в любой момент". Глава МИД КНР Ван И предупредил, что победителей не будет в любой войне.
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Северная Корея пригрозила атакой на военные базы США и Сеул - Цензор.НЕТ 273Пишут, что Пупс приказал эвакуировать 600 000 жителей Пхеньяна, которым не хватит места в бомбоубежищах.

Seth Abramson‏Підтверджений профіль @SethAbramson 32 хв.32 хвилини томуБільшеBREAKING NEWS from N. KOREA: "Kim Jong-un Has Ordered the 'Urgent' Evacuation of 25% of Pyongyang (600,000 People)":
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В свое время, во время службы в морской пехоте Тихоокеанского флота, мне часто доводилось бывать на юге Приморья - там был огромный военный полигон, и я не раз наблюдал, как себя ведут господа из КНДР, ехавшие через Приморье в Хабаровский край на лесоповал. Больше всего поражало их трепетное отношение к спичкам: они покупали их десятками коробков и потом сидели и ломали спичинки пополам, чтобы вместить их в коробок. Получалось, что у них каждый коробок содержал в два раза больше спичек, чем обычный.
Практичный народ, хуле.
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Они продолжают жить в середине 50-х, когда в штыковые атаки ходили. Если бы они знали, как защищены от их допотопных ракеток авианосные группы ВМС США, они бы даже не дернулись. Невежество - залог наглости.
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Зря Трам в КНДР полез. Может большой пожар начать.
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