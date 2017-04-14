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 Политика Украины, Спорт
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Все про:ФФУ (123) чиновник (1333) Блок Петра Порошенко (1535)

 Представители БПП становятся главами областных федераций футбола, - Sport Arena

Издание Sport Arena провело расследование последних кадровых изменений в Федерации футбола Украины и заметила связь ряда новых футбольных функционеров с Блоком Петра Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sport Arena.

За последний год произошла смена ряда глав областных федераций. На место функционеров, некоторые из которых сидели в этих креслах по 19 лет, пришли новые лица.

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По данным издания это:
1. Херсон - Андрей Гордеев. До назначения главой Херсонской облгосадминистрации был членом партии Блок Петра Порошенко (депутат Верховной Рады);
2. Житомир - Руслан Павлюк. Представитель БПП (действующий депутат областного совета);
3. Тернополь - Тарас Юрик. Представитель БПП (действующий депутат ВР);
4. Черкассы - Владислав Голуб. Действующий депутат ВР. Беспартийный ("субъект выдвижения - БПП");
5. Глава федерации футбола города Днепр - Владислав Штамбург. Баллотировался на выборах 2015 года, в местный совет, от БПП. Не прошел.
6. Днепровская область - Виктор Андрухив. Беспартийный. Отец - начальник ГУ ГФС в Днепровской области - Василий Андрухив.
7. Харьков - Евгений Красников. Беспартийный

"Таким образом из 7 областей - 4 руководителя прямо представляют политическую силу БПП, еще один, косвенно причастен к ней", - отмечает Sport Arena.

Также читайте: ФФУ пожизненно дисквалифицировала двух футболистов за игру в "сборной "ДНР"

Напоминаем, действующий глава ФФУ Андрей Павелко - действующий народный депутат от БПП, глава бюджетного комитета Рады.


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а сколько у нас областей?
24...
Продолжаем наблюдение...
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Порошенко -плохой мальчик! Путин нападёт! А на самом деле Путин-хороший мальчик!
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Перемога -однозначно. Онь кажуть, що Кличко на Паску яйця фарбувати не буде, бо лоскоту дуже боїться. Як на мене, то це справжня зрада.
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Как так? А почему не представители жоппоблока? Мы хотим доллар по 8 и колбасу по 2-20!
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Поясніть нерозумним людям принципову різницю між корупціонерами-крадіями з жопоблоку і корупціонерами-крадіями з БПП.
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Это почетно или выгодно, или то и другое? Что мля изменилось, хрен его знает - папы, мамы, дети...темы, схемы. Федерация футбола, они там точно в футбол играют? ...мля это просто пиз###ц.
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Очередное завоевание, так от этого лучше в футбол играть не станут!
А бабло списывать по назначению смогут.
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за все что берется Блок Панама Плюс, получается
Говорили, балакали, сіли та й заплакали...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредставители БПП становятся главами областных федераций футбола, - Sport Arena
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