 Представители БПП становятся главами областных федераций футбола, - Sport Arena

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sport Arena.
За последний год произошла смена ряда глав областных федераций. На место функционеров, некоторые из которых сидели в этих креслах по 19 лет, пришли новые лица.
По данным издания это:
1. Херсон - Андрей Гордеев. До назначения главой Херсонской облгосадминистрации был членом партии Блок Петра Порошенко (депутат Верховной Рады);
2. Житомир - Руслан Павлюк. Представитель БПП (действующий депутат областного совета);
3. Тернополь - Тарас Юрик. Представитель БПП (действующий депутат ВР);
4. Черкассы - Владислав Голуб. Действующий депутат ВР. Беспартийный ("субъект выдвижения - БПП");
5. Глава федерации футбола города Днепр - Владислав Штамбург. Баллотировался на выборах 2015 года, в местный совет, от БПП. Не прошел.
6. Днепровская область - Виктор Андрухив. Беспартийный. Отец - начальник ГУ ГФС в Днепровской области - Василий Андрухив.
7. Харьков - Евгений Красников. Беспартийный
"Таким образом из 7 областей - 4 руководителя прямо представляют политическую силу БПП, еще один, косвенно причастен к ней", - отмечает Sport Arena.
Напоминаем, действующий глава ФФУ Андрей Павелко - действующий народный депутат от БПП, глава бюджетного комитета Рады.
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Продолжаем наблюдение...
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А бабло списывать по назначению смогут.
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Говорили, балакали, сіли та й заплакали...
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