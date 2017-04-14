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 Организаторы "Евровидения" не исключают отстранение России от участия в 2018 году

Европейский вещательный союз (ЕВС) не исключает рассмотрения вопроса об отстранении России от участия в "Евровидении" в 2018 году, однако такое решение может быть принято только после песенного конкурса в Киеве, намеченного на май.

Об этом заявил ТАСС официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман, сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Россия отправит Самойлову на Евровидение в 2018 году

Отвечая на вопрос о том, может ли он подтвердить информацию СМИ о возможном отстранении России от "Евровидения" 2018 года в связи с отказом Первого канала транслировать конкурс 2017 года, он сказал: "Сейчас внимание ЕВС сфокусировано на конкурсе нынешнего года. Любое решение относительно действий, которые могут или не могут быть предприняты по этой ситуации, будет вынесено после самого события".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Целью России изначально было не участие в Евровидении, а создание негативной информационной атмосферы вокруг него, - НОТУ

Ранее в СМИ появилась информация о том, что отказ Первого канала от трансляции "Евровидения-2017" может повлечь за собой дисквалификацию России на будущий год.

Ранее Первый канал отказался транслировать "Евровидение-2017".

Напомним, Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе Евровидение-2017.

Ранее стало известно, что на международном песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию с песней Flame Is Burning будет представлять Юлия Самойлова, которая давала концерты в оккупированном Крыму.

После этого Европейский вещательный союз заявил: "Мы продолжим диалог с властями Украины, чтобы обеспечить выступление всех артистов на 62-м конкурсе Евровидение в Киеве в мае".

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А в чем низость, если кацапы сами решили, что Самойлова не заменима?
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Это не впервой - рашку уже исключали в 1999 году тоже по причине отказа транслировать конкурс
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Мельдоний не только в спорте. Да, россиянцы?
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Смотри в глаза! Британец, гнида!
- И не бери меня на понт!
- У пахана на вас обида!
- На вас мы положим болт!

Организаторы "Евровидения" не исключают отстранение России от участия в 2018 году - Цензор.НЕТ 7532
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А тут уже х#йнули конкретно:
"Швейцарский федеральный суд в Лозанне подтвердил решение об исключении России из Международного паралимпийского комитета".
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОрганизаторы "Евровидения" не исключают отстранение России от участия в 2018 году
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