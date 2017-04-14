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Все про:омбудсмен (269) права человека (669) Лутковская (311)

 "На двоечку. Работы много", - Лутковская оценила состояние с правами человека в Украине

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская считает неудовлетворительным уровень защиты прав человека в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини, об этом она сказала в интервью "5 каналу".

"На двоечку. Работы много", - оценила Лутковская уровень защиты прав человека в стране.

Омбудсмен отметила, что в последнее время увеличилось количество детского насилия.

Также острой остается проблема защиты социально-экономических прав украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 300 граждан России находятся под стражей в Украине, - Лутковская

24 апреля 2012 года Верховная Рада назначила Лутковскую уполномоченным по правам человека.

28 апреля 2017 года истекает 5-летний срок ее полномочий.

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Французская компания завершила сварочные работы на газопроводе TANAP

Компания Serimax, являющаяся «дочкой» французского производителя стальных труб Vallourec S.A., успешно завершила сварочные работы в рамках проекта Трансанатолийского трубопровода (TANAP).
Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Vallourec S.A., передает Trend.
Как сообщается, работы по сварке труб большого диаметра с большой толщиной (19,5-30 мм) проводились в особо сложных условиях при сильном морозе -25°C.
Благодаря применению непревзойденных ноу-хау команды Serimax, соблюдения строгих процедур управления работами в рамках проекта, а также исключительной надежности используемого оборудования, компания обеспечила запланированные сварочные работы в общей сложности на порядка 420 километрах трубопровода TANAP.
Компания Serimax предоставляет полный комплекс услуг по сварке, предлагая полностью интегрированные сварочные решения для работ на суше и на море в самых экстремальных и сложных условиях.
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Трансанатолийский трубопровод может быть построен досрочно - генеральный директор TANAP

Проект Трансанатолийского трубопровода (TANAP) может быть завершен досрочно, сказал генеральный директор TANAP Салтук Дузйол, сообщают турецкие СМИ.
Он отметил, что прогнозируемые расходы по проекту в настоящее время сократились на 3,2 миллиарда долларов, пишет Trend.
Дузйол добавил, что уже завершено строительство 77% участка TANAP от турецко-грузинской границы до Эскишехира.
«Мы приступим к работам по вводу в эксплуатацию трубопровода к концу 2017 года. В последующие шесть месяцев, в рамках работ по вводу в эксплуатацию трубопровода, планируется провести множество тестов. Мы планируем доставить первый газ по TANAP к концу июня 2018 года», - добавил Дузйол.
Работы по TANAP, а также проекту расширению Южно-Кавказского трубопровода ведутся в соответствии с графиком, сказал генеральный директор.
«Мы сможем обеспечить поставку газа в Европу к середине 2019 года», - добавил Дузйол.
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Лутковская, конечно, стерва ПРовская редкая, но здесь я с нею согласен.
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Хотя, с другой стороны, пока эта дама будет уполномоченной ВР по правам человека они так на двоечку и останутся, если к единице не скатятся.
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может сначала суд судом сделать, а не матрешкиных на деньгу?
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смеитесь не смейтесь - попаду я в напряг - суд будет каменный..
вот такой суд Украине и нужен - каменный.
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Будем посмотреть что херант прав и свобод, после отпуска зРады, замутит по омбудсмену.
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Так она ничего и не делает, только бурю в стакане воды когда надо поднимает ((( чтобы бурную деятельность изобразить ((
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Так, я же согласен с её оценкой состояния прав человека в Украине, а не её деятельностью на посту омбудсмена. Предыдущая проб..дь евпаторийская была дерьмом, а эта тем более.
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так в большей степени благодаря ей это состояние в Украине и наблюдается..
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вписывается в кампанию и королевской в том числе о "фальсификации истории" , и лутковской об "отвратительных правах" человека в Украине .... Эты РЫГИ - НЕ ДРЕМЛЮТ, создают картинки в нужном русле ((
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наша людина сказала би "на двієчку"
ще довго нам чекати покращень
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Пофиг на лутковскую.Пока государство не станет работать на гражданина Украины и чинуши станут менеджерами,а не ворами,ничего не поменяется.
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"На двоечку. Работы много", - оценила Лутковская Источник: http://censor.net.ua/n436387 - це та Лутковська , яку поставив Яник і яка всі 3 місяці не помічала звірств тітушні і "беркутів" на Майдані ?!

Чому її й досі не змінили ?
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Для того чтобы потом эта мерзота Украину "ПОДСТАВЛЯЛА" на международном уровне, типа в Украине сплошной БЕСПРЕДЕЛ. ХОТЯ 100 процентов эта двоечка должна стоять ИМЕННО ЕЙ!
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У Украинцев есть право на восстание и надо этим правом поскорей воспользоваться ,иначе воры угробят и Украину и Украинцев !!!
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как же тебе то тролль не достало постоянно одно и то же талдычить. Ты ставленницу Яныка в УПОР не заметила главное говна побольше на вентилятор вбросить как всегда....
"На двоечку. Работы много", - Лутковская оценила состояние с правами человека в Украине - Цензор.НЕТ 9459
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Цю лярву потрібно було вигнати ще після Майдана, а не платити їй космічну зарплатню а далі і пенсію ЗА НІЩО. А зараз вонО рже і плює нам в морду: маєте, мовляв "на двОєчку"... А чим же ти, падло, займалося цими роками?...
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Героиню нашумевшего фото с акции против коррупции оштрафовали на 10 тыс руб.Погуляла с мамой.

"На двоечку. Работы много", - Лутковская оценила состояние с правами человека в Украине - Цензор.НЕТ 9458
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зато жопу себе знатную отростила, видать не сильно за человеков переживала
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И почему эта Януковичская подстилка еще не уволена?
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Справка:

ордло ( абрв.) - отдельные районы Донецкой и Луганской областей ( Украина ).

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 45, ст.2043)
Цей Закон визначає тимчасовий порядок організації місцевого самоврядування, діяльності органів місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей з метою створення умов для якнайшвидшої нормалізації обстановки, відновлення правопорядку, конституційних прав і свобод громадян, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, створення умов для повернення жителів до вимушено залишених місць постійного проживання, їх реінтеграції, а також для відновлення життєдіяльності в населених пунктах у Донецькій та Луганській областях та розвитку територій.
Стаття 1. Згідно з цим Законом тимчасово, на три роки з дня набрання цим Законом чинності, запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, до яких належать райони, міста, селища, села, що визначаються рішенням Верховної Ради України (далі - окремі райони Донецької та Луганської областей).
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вписывается в кампанию и королевской в том числе о "фальсификации истории" , и лутковской об "отвратительных правах" человека в Украине .... Эты РЫГИ - НЕ ДРЕМЛЮТ, создают картинки в нужном русле ((

Она сама ничего не делает. Если она употребляет аббривиатуру ордло почему не следит за соблюдением прав человека органами местного самоуправления отдельных районов ?
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"На двоечку. Работы много", - Лутковская оценила состояние с правами человека в Украине
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