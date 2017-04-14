 На взятке в 7 тысяч в Херсоне задержан полицейский, - Сарган. ФОТО





Сарган отметила: " Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.Сарган отметила: "

В 7 тысяч гривен полицейский оценил свою помощь женщине в содействии в закрытии уголовного производства в отношении ее мужа.

Следственные действия продолжаются".

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