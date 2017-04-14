14.04.17 21:0114.04.17 21:01 На взятке в 7 тысяч в Херсоне задержан полицейский, - Сарган. ФОТО В Херсоне работниками прокуратуры Херсонской области и ОБКОП управления СБУ в области разоблачен на взятке работник ГУ Нацполиции в области.Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган. Сарган отметила: "В 7 тысяч гривен полицейский оценил свою помощь женщине в содействии в закрытии уголовного производства в отношении ее мужа. Следственные действия продолжаются". Читайте на "Цензор.НЕТ": Лейтенант полиции задержан в Одессе при получении 10 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж Смотрите также: Капитан полиции задержан в Ивано-Франковске за получение 9 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО Также читайте: Начальник отдела полиции Киева требовал 120 тысяч долларов взятки перейти на форум x Мне нравится 2
Сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции совместно с Генпрокуратурой ликвидировали 12 апреля подпольный покерный клуб, в здании котрого находилось семь игровых столов, на которых были изъяты наличные деньги и фишки.
По данным источника в Министерстве внутренних дел, здание, в котором находилось казино, находится по адресу Карельский переулок, 5, передает "КП в Украине".
Согласно данным Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на невидимое имущество, строение по указанному адресу общей площадью более 3000 кв метров принадлежит ЧАО "Будтранс" единственным бенефициаром которого является Александр Иванович Григорович. Это ФИО полностью совпадает с инициалами и фамилией главы Государственной продовольственно -зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) - крупнейшего оператора на аграрном рынке Украины.
Источник издания в Нацполиции подтвердил, что совпадение не случайно. "Да, это он", - сказал источник.
Как уточнила спикер департамента Наталья Калиновская, на казино Нацполиция вышла фактически случайно, когда в ходе расследования уголовного производства, открытого по факту растраты служебными лицами средств государственного предприятия.
"Установлено, что часть контрактов они заключили с подконтрольными им фиктивными компаниями, а стоимость продукции по этим договорам была значительно завышена. Сумма нанесенного ущерба составляет несколько миллионов гривен", - рассказала Калиновская.
Она отметила, что в ходе проведения санкционированных обысков на территории имущественного комплекса, принадлежащего одному из контрагентов и в котором находился офис подконтрольной компании был выявлен подпольный покерный клуб.
"По словам игроков, которые находились в это время в клубе, в заведении они пробыли всю ночь. Их заранее известили о начале покерного турнира. Внутри было 7 покерных столов, за которыми игра не останавливалась даже при появлении правоохранителей. Следственно-оперативная группа, прибывшая по вызову, изъяла 7 покерных столов, фишки на общую сумму более 100 тысяч гривен. Также на игроков составлены административные протоколы", - сказала Калиновская.
Напомним, с 2009 года игорный бизнес в Украине с подачи тогдашнего премьер-министра Юлии Тимошенко запрещен. Организаторам нелегальных игр грозит штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игральных принадлежностей, а также денег, вещей и иных ценностей, являющихся ставкой в игре, или без таковой.
Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за одно из нарушений, предусмотренных частью первой настоящей статьи, - влекут за собой наложение штрафа от семи до двадцати пяти необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игральных принадлежностей, а также денег, вещей и других ценностей, являющихся ставкой в игре.
Ответить
280 баксов цена вопроса.
скока ш у них зарплата,шо готовы за такую мелочь рискнуть.
Ответить
Ответить
Ответить