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 Политика Украины
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Все про:Норвегия (341) Порошенко (12709)

 Порошенко ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Норвегией

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Королевства Норвегия о техническом и финансовом сотрудничестве", принятый Верховной Радой Украины 22 марта.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

Соответствующее Соглашение было подписано 18 октября 2016 года в городе Осло во время официального визита Главы государства в Королевство Норвегия.

Документ создает рамочные, организационно-правовые основы украинско-норвежского сотрудничества в сфере привлечения и использования международной технической помощи, и содействовать развитию технического и финансового сотрудничества между двумя государствами.

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Что-то он за время своего правления уже со многими сотрудничество подписал, а толку никакого.
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Нет его волнует то что в бюджете рф осталось аж 17 лярдов долларов.
Скоро Ольгино и Савушкино начнут сокращать сотрудников и на украинских сайтах станет раз в 100 меньше Зрады и всепропало.
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исландия - прочитал ссылку.... - поржал...
спасибо за треску!
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В Украине отменяют обязательное использование печатей на документах

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, отменяющий обязательное использование печатей на официальных документах.
Об этом свидетельствует информация на странице законопроекта №4194 на сайте Верховной Рады.
Согласно документу, использование печатей юридическими лицами и частными предпринимателями перестанет быть обязательным, как при взаимодействии субъектов хозяйствования друг с другом, так и с государственными органами. После вступления закона в силу наличие или отсутствие печати не будет иметь каких-либо юридических последствий.
Закон также вводит ответственность за вымогательство поставить печать на документах. Такие действия будут наказываться штрафом от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов фищлиц (850-1700 грн).
Закон вступит в силу через 3 месяца со дня публикации.
Верховная Рада приняла данный закон 23 марта.
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Тут главное сама фамилия Порошенка. Это команда ;фас; для троллей.
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Ну вы даете! А твердь земную от моря он не отделил? Не ратифицировал, а подписал ратифицированный Верховной Радой закон. Разница есть?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Норвегией
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