 Порошенко ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Норвегией

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
Соответствующее Соглашение было подписано 18 октября 2016 года в городе Осло во время официального визита Главы государства в Королевство Норвегия.
Документ создает рамочные, организационно-правовые основы украинско-норвежского сотрудничества в сфере привлечения и использования международной технической помощи, и содействовать развитию технического и финансового сотрудничества между двумя государствами.
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Скоро Ольгино и Савушкино начнут сокращать сотрудников и на украинских сайтах станет раз в 100 меньше Зрады и всепропало.
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спасибо за треску!
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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, отменяющий обязательное использование печатей на официальных документах.
Об этом свидетельствует информация на странице законопроекта №4194 на сайте Верховной Рады.
Согласно документу, использование печатей юридическими лицами и частными предпринимателями перестанет быть обязательным, как при взаимодействии субъектов хозяйствования друг с другом, так и с государственными органами. После вступления закона в силу наличие или отсутствие печати не будет иметь каких-либо юридических последствий.
Закон также вводит ответственность за вымогательство поставить печать на документах. Такие действия будут наказываться штрафом от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов фищлиц (850-1700 грн).
Закон вступит в силу через 3 месяца со дня публикации.
Верховная Рада приняла данный закон 23 марта.
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еге?
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