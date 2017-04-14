 Более 300 граждан России находятся под стражей в Украине, - Лутковская

Об этом она сказала в интервью "5 каналу", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Омбудсмен сообщила, что отправила список данных лиц российскому уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и предложила ей навестить их для оценки условий их содержания. "Я послала список из более 300 граждан РФ, которые сейчас находятся в местах несвободы в Украине, и которыми она (Москалькова) может быть заинтересована как омбудсмен", - заявила Лутковская.
В свою очередь, Лутковская просит разрешения посетить 12 украинцев, содержащихся под стражей в России, среди которых журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов и крымский активист Александр Кольченко.
Украинский омбудсмен сообщила, что на данный момент не получила ответа от российской коллеги. В то же время она подчеркнула, что довольна уровнем диалога и взаимодействия с Москальковой.
Как сообщалось ранее, гуманитарная подгруппа трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) договорилась о верификации Службой безопасности Украины и уполномоченным Верховной Рады по правам человека Валерией Лутковской при участии ОБСЕ граждан, которые отказываются от перемещения на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках обмена заложниками.
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Доколе???!!! (пардон) Х...ле!!!????)))))
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А Москалькова - це не прізвище, це діагноз.
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