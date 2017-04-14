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 Политика Украины
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Все про:омбудсмен (268) Россия (69951) заключенные (348) Лутковская (310) политзаключенные (574) Москалькова (7)

 Более 300 граждан России находятся под стражей в Украине, - Лутковская

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявляет, что более 300 россиян находятся под стражей в Украине.

Об этом она сказала в интервью "5 каналу", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

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Омбудсмен сообщила, что отправила список данных лиц российскому уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и предложила ей навестить их для оценки условий их содержания. "Я послала список из более 300 граждан РФ, которые сейчас находятся в местах несвободы в Украине, и которыми она (Москалькова) может быть заинтересована как омбудсмен", - заявила Лутковская.

В свою очередь, Лутковская просит разрешения посетить 12 украинцев, содержащихся под стражей в России, среди которых журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов и крымский активист Александр Кольченко.

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Украинский омбудсмен сообщила, что на данный момент не получила ответа от российской коллеги. В то же время она подчеркнула, что довольна уровнем диалога и взаимодействия с Москальковой.

Как сообщалось ранее, гуманитарная подгруппа трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) договорилась о верификации Службой безопасности Украины и уполномоченным Верховной Рады по правам человека Валерией Лутковской при участии ОБСЕ граждан, которые отказываются от перемещения на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках обмена заложниками.
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МИД Сросии НЕГОДУЕТ!!!!!
Доколе???!!! (пардон) Х...ле!!!????)))))
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МалоВАТА.
А Москалькова - це не прізвище, це діагноз.
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Маловато будет для пыток Кровавому пастору ,нужно еще русни
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБолее 300 граждан России находятся под стражей в Украине, - Лутковская
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