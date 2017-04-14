 Жителям Балаклеи финансово компенсируют потерянное жилье, - РГА

Укринформ.ак сказал журналистам на брифинге председатель Балаклейской райгосадминистрации Степан Масельский, сообщает
"Мы сейчас готовим соответствующие документы в Кабинет министров по возмещению стоимости повреждений, чтобы люди могли купить себе жилье. Будет выдан финансовый ресурс, чтобы люди приобрели жилье. Свободного жилого фонда в Балаклее нет", - отметил Масельский.
По его словам, восстановлению не подлежат четыре многоквартирных дома и два частных дома: "В целом, в этих зданиях проживали 27 семей".
Сейчас, пояснили в РГА, к восстановлению поврежденных зданий привлечены 16 подрядных организаций из Харьковской области, работают до 500 строителей: "по Состоянию на 13 апреля уже восстановлено 60% кровель и вставлены 62% выбитых окон. Восстановить поврежденные кровли планируется к Пасхе, а к 1 мая - вставить все новые окна".
В Балаклее полностью разрушены 5 частных домов и 35 квартир в многоквартирных домах барачного типа, поврежденные 117 многоквартирных домов, 223 - частных, 12 объектов соцсферы, 22 объекты инфраструктуры и промышленности.
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Напомним, ночью 23 марта 2017 г. на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.
По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на военном складе в Балаклее произошла диверсия. Позже было опубликовано видео взрыва на военном складе Минобороны в Балаклее. По данным Минобороны, взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны.
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я не знаю, як би Україна виживала, якби не грабувала тебе
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http://antikor.com.ua/articles/162637-vse_ochenj_serjezno_voennye_nenavidjat_rukovodstvo_strany_i_generalitet_vsu
...
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да и по Украине нужно поднимать уровень жизни....вспомнить о ютящихся по хрущевкам молодых семьях, отсутствие садиков ну и сделать переоценку труда - за последние 3 года по себе могу сказать - труд обесценился ровно в 2 раза в то время как торгашу достаточно поменять цифры на ценнике
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де незадоволені жителі Балаклеї?
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