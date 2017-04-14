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 Жителям Балаклеи финансово компенсируют потерянное жилье, - РГА

Семьям Балаклее, где в ночь на 23 марта вспыхнули склады военного арсенала и произошла детонация снарядов, выделят средства на покупку нового жилья взамен того, которое было потеряно.

Как передает Цензор.НЕТ, так сказал журналистам на брифинге председатель Балаклейской райгосадминистрации Степан Масельский, сообщает Укринформ.

"Мы сейчас готовим соответствующие документы в Кабинет министров по возмещению стоимости повреждений, чтобы люди могли купить себе жилье. Будет выдан финансовый ресурс, чтобы люди приобрели жилье. Свободного жилого фонда в Балаклее нет", - отметил Масельский.

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По его словам, восстановлению не подлежат четыре многоквартирных дома и два частных дома: "В целом, в этих зданиях проживали 27 семей".

Сейчас, пояснили в РГА, к восстановлению поврежденных зданий привлечены 16 подрядных организаций из Харьковской области, работают до 500 строителей: "по Состоянию на 13 апреля уже восстановлено 60% кровель и вставлены 62% выбитых окон. Восстановить поврежденные кровли планируется к Пасхе, а к 1 мая - вставить все новые окна".

В Балаклее полностью разрушены 5 частных домов и 35 квартир в многоквартирных домах барачного типа, поврежденные 117 многоквартирных домов, 223 - частных, 12 объектов соцсферы, 22 объекты инфраструктуры и промышленности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На восстановительные работы в Балаклее направлено 112 млн грн. У нас есть договоренность с Кабмином о допфинансировании, - Светличная


Напомним, ночью 23 марта 2017 г. на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.

По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на военном складе в Балаклее произошла диверсия. Позже было опубликовано видео взрыва на военном складе Минобороны в Балаклее. По данным Минобороны, взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны.
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Влетела та Балаклея Украине в копеечку. интересно - ответит ли кто? Ну, кроме солдат-стрелочников?
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Виновного уже определили. Осталось доказать.
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Компенсируют из карманов Полторака, Муженка и Матиоса?
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У государства денег не на что нету.Жителям государство обязано помочь.А во время войны потеря оружия на 1млрд долларов не гривен,пусть хенералы соевые воровство списали на половину от суммы.После таких потерь о каком оружии от нато речь может идти.Не один человек при уме ничего не даст.
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за твій, єстєствєнно
я не знаю, як би Україна виживала, якби не грабувала тебе
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У України немає власних грошей, в неї є лише гроші її громадян.
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Ох и получит замполит по )I(опе за эти опубликованные фотки
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нужно перенимать опыт израиля - помогать своим!
да и по Украине нужно поднимать уровень жизни....вспомнить о ютящихся по хрущевкам молодых семьях, отсутствие садиков ну и сделать переоценку труда - за последние 3 года по себе могу сказать - труд обесценился ровно в 2 раза в то время как торгашу достаточно поменять цифры на ценнике
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Пашинський пропонує зберігати боєприпаси у спеціальних сховищах із системами пожежегасіння. Через пожежу на артскладах в Балаклії на Харківщині Україна втратила боєприпасів на мільярд доларів .
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найбільш незадоволені ті, кому ващє повинно бути покуй
де незадоволені жителі Балаклеї?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖителям Балаклеи финансово компенсируют потерянное жилье, - РГА
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