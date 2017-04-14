EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Происшествия
  123  3
Материалы по теме:
Все про:взрыв (3955) ОБСЕ (2432) обстрел (6006) Донбасс (14098)

 Миссия ОБСЕ зафиксировала 750 взрывов на Донбассе 13 апреля

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала 750 взрывов в зоне проведения АТО 13 апреля.

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"В Донецкой области СММ зафиксировала увеличение нарушений прекращения огня - как минимум 600 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 100 взрывов)", - сказано в нем. В Луганской области миссия зарегистрировала 150 взрывов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стороны должны проникнуться духом Пасхи и прекратить огонь на Донбассе, - председатель СММ ОБСЕ Апакан

Миссия продолжила контролировать процесс разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском (все - Луганская область), свобода передвижения миссии была ограничена на всех 3 участках.

Также отмечается, что СММ потеряла связь с беспилотным летательным аппаратом средней дальности (БПЛА) над районом моста в Станице Луганской. Кроме того, миссия контролировала процесс удаления неразорвавшихся боеприпасов вблизи Донецкой фильтровальной станции для проведения ремонтных работ.

Также читайте: Хуг о ситуации на Донбассе: Это "болото", в котором увязли сотни тысяч невинных людей
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а не проще ли счетчики установить
чем всю ету банду обеесешную кормить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе" -

Ихняя миссия это сидеть по дамбасячим обрыгаловкам, зачитывать замасланные доклады и ни в коем случае не упоминать кремльблядьского сцарька и его свиту.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМиссия ОБСЕ зафиксировала 750 взрывов на Донбассе 13 апреля
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти