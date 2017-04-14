 Миссия ОБСЕ зафиксировала 750 взрывов на Донбассе 13 апреля

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"В Донецкой области СММ зафиксировала увеличение нарушений прекращения огня - как минимум 600 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 100 взрывов)", - сказано в нем. В Луганской области миссия зарегистрировала 150 взрывов.
Миссия продолжила контролировать процесс разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском (все - Луганская область), свобода передвижения миссии была ограничена на всех 3 участках.
Также отмечается, что СММ потеряла связь с беспилотным летательным аппаратом средней дальности (БПЛА) над районом моста в Станице Луганской. Кроме того, миссия контролировала процесс удаления неразорвавшихся боеприпасов вблизи Донецкой фильтровальной станции для проведения ремонтных работ.
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чем всю ету банду обеесешную кормить?
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Ихняя миссия это сидеть по дамбасячим обрыгаловкам, зачитывать замасланные доклады и ни в коем случае не упоминать кремльблядьского сцарька и его свиту.
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