 Луценко уволил из ГПУ одиозного следователя Суса, - LIGA.net

Как передает Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net сообщил источник в Генеральной прокуратуре.
По словам источника, генпрокурор Юрий Луценко уволил Суса 13 апреля.
Cус работает старшим следователем по особо важным делам 6-го отдела по расследованию уголовных производств Департамента по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ с 30 ноября 2016 года. Это управление возглавляет Юрий Грищенко.
До этого Сус работал в департаменте по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, который называли "департаментом Кононенко-Грановского" (депутаты от БПП Игорь Кононенко и Александр Грановский), которым приписывают влияние на это подразделение ГПУ.
Ранее Луценко вынес выговор Сусу за то, что тот не указал в декларации элитный автомобиль Audi Q7.
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В августе 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о попытке проведения обыска в здании НАБУ прибывшими следователями Генпрокуратуры. Группу следователей ГПУ Дмитрий Сус. Согласно постановлению суда, основанием для обыска стало дело от 22 апреля 2016 года "по факту незаконного прослушивания сотрудниками НАБУ телефонных разговоров фигурантов одного из уголовных производств".
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До первого снега!!!
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Клавка , вибачаюсь....)))
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Муж и жена луценки по ней ползут
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