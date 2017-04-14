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 Луценко уволил из ГПУ одиозного следователя Суса, - LIGA.net

Старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ Дмитрий Сус уволен из органов прокуратуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net сообщил источник в Генеральной прокуратуре.

По словам источника, генпрокурор Юрий Луценко уволил Суса 13 апреля.

Cус работает старшим следователем по особо важным делам 6-го отдела по расследованию уголовных производств Департамента по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ с 30 ноября 2016 года. Это управление возглавляет Юрий Грищенко.

До этого Сус работал в департаменте по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, который называли "департаментом Кононенко-Грановского" (депутаты от БПП Игорь Кононенко и Александр Грановский), которым приписывают влияние на это подразделение ГПУ.

Ранее Луценко вынес выговор Сусу за то, что тот не указал в декларации элитный автомобиль Audi Q7.

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В августе 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о попытке проведения обыска в здании НАБУ прибывшими следователями Генпрокуратуры. Группу следователей ГПУ Дмитрий Сус. Согласно постановлению суда, основанием для обыска стало дело от 22 апреля 2016 года "по факту незаконного прослушивания сотрудниками НАБУ телефонных разговоров фигурантов одного из уголовных производств".

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КваКвакнул "патріот"...)))
Клавка , вибачаюсь....)))
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Суд пещерный.Восстановление и компенсация именем Украины.
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Тєлодвіжє зачьотно-жєртва нажралась-наржалась-відпочиває...

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Вот и прошел ещё один день. Рыжий гудок по-прежнему жив. Значит, у Украины по -прежнему нет шансов на перемены (к лучшему), и этот день потрачен напрасно!
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У Украины вавка, страшный зуд.
Муж и жена луценки по ней ползут
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Больше всех увольнением Суса расстроилась его бабуля...не сможет она теперь рассекать по деревни и ездить за пенсией на своем Audi Q7.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛуценко уволил из ГПУ одиозного следователя Суса, - LIGA.net
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