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Все про:Кожемякин (420) НАПК (392)

 Нардеп Кожемякин одолжил 9 миллионов у газового бизнесмена

Народный депутат от "Батькивщины" Андрей Кожемякин 14 апреля задекларировал 8,88 млн грн, полученных у харьковского бизнесмена Сергея Пробылова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на реестр НАПК.

По информации БизнесЦензор Пробылов имеет долю в шведской компании Misen Enterprises, которая владеет фирмой "Карпатыгаз". Акционерами Misen также считаются Дмитрий Фирташ и Юрий Бойко.

"Карпатыгаз" работает в сфере добычи нефти и газа, является крупнейшим оператором совместной деятельности з госкомпанией "Укргаздобыча".

Согласно сайту "Посіпаки", Пробылов был помощником депутата от БЮТ Виталия Данилова в парламенте 6 созыва (2007-2012), партнера по газовому бизнесу нардепа от "Народного Фронта" Игоря Котвицкого. Также Проб ылов значился акционером харьковского "Инпромбанка".

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Та наши все чиновники всегда у кого то одалживают,то у бабушки то у жены то у тещи,бедные люди,давайте может им скинимся,что бы больше никогда не одалживали
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Ну Кожемякин от Батькивщини, поэтому априори честный, значит и бизнесмен тоже честный, так что все норм
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Нардеп Кожемякин одолжил 9 миллионов у газового бизнесмена
-------------
И кто после этого Кожемяки - раб газового барона, его вассал или любимая игрушка?
Дайте ответ.
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Словами Лёни Голубкова: "Я не халявщик - я партнёр". Хе-хе-хе.
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Да ту и к бабке ходить не надо - чистейшей воды взятка за услугу. Ну сами рассудите с каких шишов он будет отдавать подобную сумму?
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Не веришь депутату избранному самим народом???
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это тот кто хотел орден дать лозинскому за убийство селянина!!?
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Тимошенко всегда отличалась умением подбирать кадры. То убийца Лозинский, то Королевская, тут же дружба с Медведчуком...
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по этому всех НАХ кто был при власти последние 25 лет ,в том числе и депутаны!
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в Германии Президент досрочно ушел в отставку, как только вскрылось, что он одолжил незначительную сумму у друга-бизнесмена!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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совесть?
не одолживается ета ерунда - либо она есть либо нет.
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В самом долге нет ничего особенного. Особенное состоит в том, что проценты по займу должен платить не козомякин, а газовый бизнесмен
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оцените "пикантность" ситуации - кожемякин возглавляет Комитет ВР "по вопросам законодательного обеспечения(!) правоохранительной деятельности(!!)."
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Кожемякин от БЮТ, так что априори честный.
Возможно, это именно он поведет народ на штурм АП когда начнется Майдан 3.0.
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Страна воров и нищих, которые эти воры обкрадывают.
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маршал Жюков в 1945 году одолжил у своей любовницы певицы Лидии Руслановой почти 20 миллионов долларов...Суд на Руслановой длился всег 4 дня..Рюсская падаль не ВЗЯТОЧНИКИ...тем более Сцуветская...
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Может это просто Порошенко подставил Патриота?- Как Садового с его мусором. Напомню, Кожемякин из БЮТ.
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как же они бедные выживают под таким то прессингом
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Спасает финансовая подпитка. Садовой- от Коломойского. Тимошенко- из Кремля.
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генерал-полковник кацаПсинскай армии Леонид Ивашов :
мы быдло были есть и будем..Госдеп нас заберёт за неделю,причем без бомб и ракет...,БРАВО Леонид Григорьевич......,Вы сказали то, что я говорил 38 лет назад...
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Это такая схема дурить народ а потом заемщик этому депутату "все простит"
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сначала мы уничтожим внутреннюю контру, типа КУЛАКИ Буржуи и медики с педагогами,потом мы уничтожим кадетов,партию зелёных негодяев,эссеров и меньшевиков.Утром в магазинах будет хлеб по 10 копеек,а сигареты по 9 копеек...,калбаса по рублю..ЖДИТЕ карман ШИРЕ краснопузые.... БОЛВАНЫ...
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Вот дурачеГ..в аренду нужно было брать..как Йуляха....
У той все в аренде....дом в аренде...муж в аренде...бабло в аренде...шмотки в аренде.... а сама она бедна как церковная крыса....
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