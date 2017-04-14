 Нардеп Кожемякин одолжил 9 миллионов у газового бизнесмена

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на реестр НАПК.
По информации БизнесЦензор Пробылов имеет долю в шведской компании Misen Enterprises, которая владеет фирмой "Карпатыгаз". Акционерами Misen также считаются Дмитрий Фирташ и Юрий Бойко.
"Карпатыгаз" работает в сфере добычи нефти и газа, является крупнейшим оператором совместной деятельности з госкомпанией "Укргаздобыча".
Согласно сайту "Посіпаки", Пробылов был помощником депутата от БЮТ Виталия Данилова в парламенте 6 созыва (2007-2012), партнера по газовому бизнесу нардепа от "Народного Фронта" Игоря Котвицкого. Также Проб ылов значился акционером харьковского "Инпромбанка".
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И кто после этого Кожемяки - раб газового барона, его вассал или любимая игрушка?
Дайте ответ.
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Тимошенко хотіла зірвати реформування ринку електроенергетики на догоду олігархам
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не одолживается ета ерунда - либо она есть либо нет.
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Возможно, это именно он поведет народ на штурм АП когда начнется Майдан 3.0.
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мы быдло были есть и будем..Госдеп нас заберёт за неделю,причем без бомб и ракет...,БРАВО Леонид Григорьевич......,Вы сказали то, что я говорил 38 лет назад...
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У той все в аренде....дом в аренде...муж в аренде...бабло в аренде...шмотки в аренде.... а сама она бедна как церковная крыса....
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