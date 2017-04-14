EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Политика Украины
  2156  105
Материалы по теме:
Все про:декларация (947) Матиос Анатолий (469) Военная прокуратура (496) электронное декларирование (516) НАПК (392)

 Доступ к е-декларациям военных прокуроров ограничен Матиосом в целью обеспечения безопасности сотрудников, - НАПК

Доступ к электронным декларациям ряда сотрудников военной прокуратуры ограничен в целью обеспечения их безопасности на основании постановления Главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"В связи с сообщениями в СМИ об отсутствии в публичной части Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления деклараций прокурорско-следственных сотрудников военной прокуратуры и членов их семей НАПК считает необходимым дать следующие пояснения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы начали проверки по президенту, премьер-министру, вице-премьерам и министрам", - замглавы НАПК Радецкий

Декларации ряда должностных лиц военной прокуратуры были изъяты на основании соответствующего решения о применении специальных мер обеспечения безопасности этих работников и их близких родственников в соответствии со статьями 10, 13, 14 Закона Украины "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов", а именно - постановления заместителя генерального прокурора Украины - Главного военного прокурора Матиоса А.В.", - говорится в сообщении.

В НАПК отмечают, что такие меры носят исключительный и временный характер. При этом декларации хранятся на ресурсах Реестра и доступны для проверки.

Также читайте: "Премию снимите. Это профнепригодность", - Гройсман о руководителе НАПК Корчак
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Вони що агенти під прикриттям?Матрос рятує супершпіонів? Трамп подаю декларацію а нашим небожителям лячно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хрен будете знати, скільки пройшло контрабанди через лінію розмежування в АТО, скільки продано за кордон техніки, як металобрухт, скільки побудували дач генерали та продали землі
військових полігонів. От сволота так і сволота!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нормально.? Вот вам и борьба с коррупцией! Завтра Луценко своих прикроет,потом депутатов,потом судец и т.д! Отлично,
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цікаво виходить. Є законодавство призначення якого контролювати доходи чиновників і яке прийняте на рівні вищого законодавчого органу.

Є чиновник який в силу його посади зобов'язаний працювати по цих законах.
І тут опа " финт ушами" чиновник видає розпорядження що його і його підлеглих закон не стосується.
Може і мені написати розпорядження що податкове і інше законодавство на мене не поширюється, а чого якщо Матісу можна то чому мені ні 😀
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДоступ к е-декларациям военных прокуроров ограничен Матиосом в целью обеспечения безопасности сотрудников, - НАПК
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти