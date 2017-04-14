 Доступ к е-декларациям военных прокуроров ограничен Матиосом в целью обеспечения безопасности сотрудников, - НАПК

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"В связи с сообщениями в СМИ об отсутствии в публичной части Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления деклараций прокурорско-следственных сотрудников военной прокуратуры и членов их семей НАПК считает необходимым дать следующие пояснения.
Декларации ряда должностных лиц военной прокуратуры были изъяты на основании соответствующего решения о применении специальных мер обеспечения безопасности этих работников и их близких родственников в соответствии со статьями 10, 13, 14 Закона Украины "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов", а именно - постановления заместителя генерального прокурора Украины - Главного военного прокурора Матиоса А.В.", - говорится в сообщении.
В НАПК отмечают, что такие меры носят исключительный и временный характер. При этом декларации хранятся на ресурсах Реестра и доступны для проверки.
2156 105
Материалы по теме: Е-декларации госслужащих
Порошенко на заседании фракции касался вопроса декларирования доходов антикоррупционерами, - Ирина Луценко(40)
Валютные депозиты министров и депутатов в 600 раз превышают гривневые, - "Зеркало недели"(72)
Отец премьера Гройсмана приобрел новый автомобиль за 800 тысяч, - декларация(176)
Корчак просит Верховную Раду организовать международный аудит НАПК. ДОКУМЕНТ(23)
Толя, не бреши - Мочанов обратился к Главному военному прокурору Украины(18)
Порошенко инициирует создание рабочей группы по наработке изменений в Закон о е-декларировании, - Герасимов(56)
После такого надо собирать вещи и уходить с должности, - Стець о работе НАПК(39)
Ответить
військових полігонів. От сволота так і сволота!
Ответить
Ответить
Ответить
Є чиновник який в силу його посади зобов'язаний працювати по цих законах.
І тут опа " финт ушами" чиновник видає розпорядження що його і його підлеглих закон не стосується.
Може і мені написати розпорядження що податкове і інше законодавство на мене не поширюється, а чого якщо Матісу можна то чому мені ні 😀
Ответить