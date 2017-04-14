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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:декларация (947) Матиос Анатолий (469) Военная прокуратура (496) электронное декларирование (516) НАПК (392)

 Доступ к е-декларациям сотрудников военной прокуратуры ограничен в целью обеспечения их безопасности постановлением Матиоса, - НАПК

Доступ к электронным декларациям ряда сотрудников военной прокуратуры ограничен в целью обеспечения их безопасности на основании постановления Главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"В связи с сообщениями в СМИ об отсутствии в публичной части Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления деклараций прокурорско-следственных сотрудников военной прокуратуры и членов их семей НАПК считает необходимым дать следующие пояснения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы начали проверки по президенту, премьер-министру, вице-премьерам и министрам", - замглавы НАПК Радецкий

Декларации ряда должностных лиц военной прокуратуры были изъяты на основании соответствующего решения о применении специальных мер обеспечения безопасности этих работников и их близких родственников в соответствии со статьями 10, 13, 14 Закона Украины "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов", а именно - постановления заместителя генерального прокурора Украины - Главного военного прокурора Матиоса А.В.", - говорится в сообщении.

В НАПК отмечают, что такие меры носят исключительный и временный характер. При этом декларации хранятся на ресурсах Реестра и доступны для проверки.

Также читайте: "Премию снимите. Это профнепригодность", - Гройсман о руководителе НАПК Корчак
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Учись, Югик, как своих подельников отмазывать надо.
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Депутат о тайной встречи с Луценко: мы дружим семьями

https://politeka.net/427622-deputat-o-taynoy-vstrechi-s-lutsenko-my-druzhim-semyami/

и воруем вместе!тоесть ,ворую я ,юрик все таки ген-прокурор
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«Открою страшную тайну. С Юрием Луценко я буду встречаться и после того, как он перестанет быть Генпрокурором. Встречаемся уже много лет: и во времена Оранжевой революции, и после нее, и во время Евромайдана и после него», - написал политик.



Ну чего вы прицепились к мальчикам?! Вполне возможно, что у них просто настоящая крепкая любовь.
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200 штук деклараций прокуроров недоступны для общественности. Блд, это надо так воровать, шо декларацию стыдно людям показать.
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Геннадий Лёвочкин напоминает бешеную собаку ,которая уже не
может гавкать ,а только выть !
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накрали стільки, що без захисту не обійдуться. Очь так от. Мафія.
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Вот так воров надо покрывать.Следующим должно быть постановление начальника райотдела о не раскрытии деклараций подчиненных,дабы народ вдруг не узнал сколько от корыта оторвали .
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ПРальна читать -" главнаго ваєнного ПРокуратора - МАФІОЗА"...

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Если учесть, что он выходец из АП Янека, то воруют они уже два срока.
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Повним ходом йде згортання е-декларування. Ледь не кожного дня з'являються категорії службовців, які не підлягають декларуванню або дані декларацій яких закриті. Контрреволюція взяла гору.
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А при чем тут декларация если шокина стреляли и без декларвции через бронестекло? ЗАБРЕХАЛИСЬ СУКИ - ВЗЯТОЧНИКИ.!
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"Шокина - стреляли"? КАКОВ РЕЗУЛЬТАТ, позвольте спросить? пРОСИТСЯ НАЗАД, В ПРОКУРОРЫ!
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Вот как раз о том что в него стреляли сообщил именно мантиос.
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а доступ к едекларациям сотрудников железной дороги ограничен с целью их безопасности постановлением бальчуна. и так по порядку
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А я - СОГЛАСЕН!!! Не, ну вы прикиньте - А ВДРУГ У ПРОКУРОРСКИХ "ДОХОДЫ" БОЛЬШЕ, ЧЕМ У СУДЕЙСКИХ? Судьи - они такие, обидчивые, еще посодют!!!
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Как они посодют, если постановление на арест выписывают прокуроры?
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а что там секретного?
деньги в матрасах или честно купленные на зарплату виллы и Лексусы?
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Немного не в тему.
Народ, кто што знает: паходу, турки закрыли Босфор для казламордых.
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Володя, а я уже заказал соточку!!! срочно нужен повод! полажу по новостям...
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эта т.н. новость уже была год или полтора тому назад... и не единожды, к сожалению не оправдалась.
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Скорее - фейк. Тут, Гриша, дело такое - чем больше эти корыта плавают - тем скорее потонут. Зачем закрывать проливы?
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и ЕЩЕ - следим за Сев. Кореей. Авианосей с экскортом - это, конечно, "прелестно", но почему-то молчат про амерские подлодки!!! А на них много чего есть и их - НЕ ВИДАТЬ!!! Судя по тому, что Китай отменил авиарейсы в Сев. Корею - что-то таки будет!!! Возможно, уже в ближайшие дни.
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Подлодки для того и нужны, што бы их не было видать каждому желающему среднестатистическому корейцу или я што-то пропустил ???
Авианосцев без подлодок прикрытия не бывает... (кхе, кхе) Ну... разве што Кузя...
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Ждем. Сутки -двое - и все решиться. Но то, что им нельзя дать иметь ядреную бомбу с ракетами- то ФАКТ!!!
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дійсно, секретного в тому, що не розголошкється нічого не має, але в Україні насправді купа щасливих лохів, які вірять у щасливе майбутнє. І це щасливе майбутнє Україні, виявляється, побудує кримінал, який заліз у владні крісла.
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есть правильные, а есть которые правильнее правильных... дурдом
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Есть закон,каким образом какой то микимаус может постановлением вносить какие то изменения???Это делает военный прокурор.Теперь любой мер может издать любое постановление,которым в силу определенных причин приостанавливается конституция.
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Как бы тут всё по закону. Они сами закон под это дело специально приняли, чтоб похерить е-декларування. По этому закону не только матисос может такой финт ушами выкинуть, а и любой начальних силовиков. Редакция от 05.01.2017 года. Злочинні закони 16 січня кажете? Оце вони і є, тільки приймаються по одному і втихаря, а не зразу пакетом, як пробував дурний Янукович.
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Тогда у нас вообще нет закона.Обычно постановление какого то мусорского начальника это подзаконный акт,который не может противоречить закону.Если и это похерено ,то тогда ноу комент.
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Я же говорю, постанова матисоса формально не противоречит закону, т. к. зрада 05.01.2017 г. втихаря приняла новую редакцию Закона Украины "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов", согласно которому такие финты ушами вроде как законны. Если там и есть противоречие конституции или другим законам, то это может установить только конституционный суд. А это процесс долгий и результат неочевиден. На то и расчет шокорыгов.
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от конституции осталось одно название!
она уже ёба переёбан,я извиняюсь за такие слова_
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Ось тепер воєнні прокурори можуть безкарно обкрадати армію
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Не страна а племя африканских диктаторов ...Ворюги конченные!
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а кто такой Матиос? кто ему давал право отменять законы Украины?
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Законы никто не отменял, просто зрада приняла другой закон от 05.01.2017, который разрешает такие финты ушами выкидывать.
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Красиво...
Антикорупционеры должны показать.
А этим товарищам не нужно.
И как работать первым, если вторые в БЕЗОПАСНОСТИ?
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А кто такой матиос что отменяет закон Украины своим постановлением? Может ему пора отвечать за нарушение закона который один для всех? Или Украина парламентско -президентско -матиосская страна?
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Чой-то за Матиоса стрёмно стало... А вообще-то каждый выбирает свой путь сам. Посему, земля ему пухом.
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Военную прокуратуру Украины сотрясают громкие коррупционные скандалы, в которых фигурирует ее глава Анатолий Матиос и его заместитель Дмитрий Борзых. "Вести" из достоверных источников узнали, что же именно происходит сейчас в ведомстве. И оказалось, что там сейчас все плохо: пока руководство "крышует" коррупционные схемы, рядовые сотрудники выражают свое недовольство происходящим .
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... свідчать про наявність реальної загрози їх... або
майну.
Стаття 13. Підстави і приводи для вжиття спеціальних
заходів забезпечення безпеки
1. Підставою для вжиття спеціальних заходів забезпечення
безпеки осіб, зазначених у статті 2 цього Закону, є дані, що
свідчать про наявність реальної загрози їх життю, здоров'ю або
майну.
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Через одну новость назад
Майор управления кадрового обеспечения херсонской полиции задержан за вымогательство. ФОТОрепортаж
http://censor.net.ua/photo_news/436370/mayior_upravleniya_kadrovogo_obespecheniya_hersonskoyi_politsii_zaderjan_za_vymogatelstvo_fotoreportaj
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А может это постановление Матиоса напечатать в ЕС и сопроводить фотками их дворцов? Может это мозги нашей власти вправит,?
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Софа, единственное, что хорошо вправляет мозги власти - ВООРУЖЕННЫЙ НАРОД НА ПЛОЩАДЯХ!!! сразу шелковыми становятся.
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Турция закрыла пролив Босфор для российского флота
Пятница , 14 апреля 2017, 13:53
С сегодняшнего дня и на неопределенный срок пролив Босфор закрыт для прохода российских боевых кораблей и гражданских судов, везущих груз военного назначения.

14 апреля президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган сделал заявление, фактически закрывающее российский Черноморский флот в акватории Черного моря и отрезающее боевые корабли России у берегов Сирии от ближайших баз.
Основываясь на конвенции Монтрё 1936 года, регулирующей судоходство в проливе Босфор и опасаясь военной опасности для Турции со стороны России, Эрдоган закрыл Босфор для всех кораблей ВМФ России и гражданских судов под российским флагом с грузом военного назначения.
Таким образом, находящиеся в Черном море корабли Черноморского флота России оказались запертыми в ограниченной акватории. А находящиеся у берегов Сирии корабли и суда под флагом России, в том числе поврежденный фрегат "Адмирал Григорович", теперь вынуждены для любого ремонта, техобслуживания или ротации идти вокруг всей Европы через Средиземное море и Атлантику в Балтийское море.
Этот шаг Эрдогана явно демонстрирует все возрастающую международную изоляцию России в результате ее агрессивных действий в Сирии и Украине.
По ссылке: как флагман ВМС Украины прошел пролив Босфор.
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завидую русским...теперь "ходить" будут "в кругосветку"
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в этой гребанной стране "слуги народа" всегда "равнее" перед законом....козел матиос должен быть уволен за...покрывание коррупции!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Вот по этому списку и будем отлавливать прокуроришек, Толя-тепловизор-первый....
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Теперь кто не хочет оглашать свою е-деклу, обращайтесь к Толе-селедке, он своим постановлением все решит, в целях вашей безопасности, конечно-же.
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Чесним прокурорам, я і самому Матіосу, ховати нічого- все зароблено на держслужбі! Тому нічого народу там дивитися.
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Яка ж мразота на крові до влади дорвалась.
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Це вирішується дуже просто: дострокові президентські і Барига з шоблою "матіосів" - довічне з конфіскацією
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Ваня, ты - оптимист!!! Не - я - не против, но...сами они точно не уйдут.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДоступ к е-декларациям сотрудников военной прокуратуры ограничен в целью обеспечения их безопасности постановлением Матиоса, - НАПК
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