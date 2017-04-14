 Доступ к е-декларациям сотрудников военной прокуратуры ограничен в целью обеспечения их безопасности постановлением Матиоса, - НАПК

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"В связи с сообщениями в СМИ об отсутствии в публичной части Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления деклараций прокурорско-следственных сотрудников военной прокуратуры и членов их семей НАПК считает необходимым дать следующие пояснения.
Декларации ряда должностных лиц военной прокуратуры были изъяты на основании соответствующего решения о применении специальных мер обеспечения безопасности этих работников и их близких родственников в соответствии со статьями 10, 13, 14 Закона Украины "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов", а именно - постановления заместителя генерального прокурора Украины - Главного военного прокурора Матиоса А.В.", - говорится в сообщении.
В НАПК отмечают, что такие меры носят исключительный и временный характер. При этом декларации хранятся на ресурсах Реестра и доступны для проверки.
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Материалы по теме: Е-декларации госслужащих
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https://politeka.net/427622-deputat-o-taynoy-vstrechi-s-lutsenko-my-druzhim-semyami/
и воруем вместе!тоесть ,ворую я ,юрик все таки ген-прокурор
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Ну чего вы прицепились к мальчикам?! Вполне возможно, что у них просто настоящая крепкая любовь.
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может гавкать ,а только выть !
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деньги в матрасах или честно купленные на зарплату виллы и Лексусы?
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Народ, кто што знает: паходу, турки закрыли Босфор для казламордых.
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Авианосцев без подлодок прикрытия не бывает... (кхе, кхе) Ну... разве што Кузя...
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она уже ёба переёбан,я извиняюсь за такие слова_
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Антикорупционеры должны показать.
А этим товарищам не нужно.
И как работать первым, если вторые в БЕЗОПАСНОСТИ?
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майну.
Стаття 13. Підстави і приводи для вжиття спеціальних
заходів забезпечення безпеки
1. Підставою для вжиття спеціальних заходів забезпечення
безпеки осіб, зазначених у статті 2 цього Закону, є дані, що
свідчать про наявність реальної загрози їх життю, здоров'ю або
майну.
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Майор управления кадрового обеспечения херсонской полиции задержан за вымогательство. ФОТОрепортаж
http://censor.net.ua/photo_news/436370/mayior_upravleniya_kadrovogo_obespecheniya_hersonskoyi_politsii_zaderjan_za_vymogatelstvo_fotoreportaj
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Пятница , 14 апреля 2017, 13:53
С сегодняшнего дня и на неопределенный срок пролив Босфор закрыт для прохода российских боевых кораблей и гражданских судов, везущих груз военного назначения.
14 апреля президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган сделал заявление, фактически закрывающее российский Черноморский флот в акватории Черного моря и отрезающее боевые корабли России у берегов Сирии от ближайших баз.
Основываясь на конвенции Монтрё 1936 года, регулирующей судоходство в проливе Босфор и опасаясь военной опасности для Турции со стороны России, Эрдоган закрыл Босфор для всех кораблей ВМФ России и гражданских судов под российским флагом с грузом военного назначения.
Таким образом, находящиеся в Черном море корабли Черноморского флота России оказались запертыми в ограниченной акватории. А находящиеся у берегов Сирии корабли и суда под флагом России, в том числе поврежденный фрегат "Адмирал Григорович", теперь вынуждены для любого ремонта, техобслуживания или ротации идти вокруг всей Европы через Средиземное море и Атлантику в Балтийское море.
Этот шаг Эрдогана явно демонстрирует все возрастающую международную изоляцию России в результате ее агрессивных действий в Сирии и Украине.
По ссылке: как флагман ВМС Украины прошел пролив Босфор.
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