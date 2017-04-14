 Полиция выясняет обстоятельства инцидента с журналистами "Слідство.Інфо"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киевской области.
"В электронных средствах массовой информации появилось сообщение о том, что близ села Плюты, Обуховского района, неизвестные совершили выстрелы в сторону автомобиля, где находились журналисты одного из изданий. В сообщении также отмечается, что никто не пострадал. Учитывая обстоятельства, представители СМИ быстро покинули место происшествия. Обнаруженное сообщение работники Обуховского отдела полиции зарегистрировали. По данному факту работники полиции проводят проверку", - говорится в сообщении.
Сейчас в полиции Киевщины официальных заявлений и сообщений от журналиста или его представителей об инциденте, который произошел в Обуховском районе, не поступало. Во время личного общения по телефону с участником инцидента, журналист сам пообещал приехать в полицию через несколько дней и рассказать о произошедшем.
Как сообщалось ранее, журналист Максим Опанасенко заявил, что неизвестное лицо открыло огонь по съемочной группе программы "Слідство.Інфо".
2018 22
Полиция не располагает информацией об обстреле съемочной группы "Слідство.Інфо" около Конча-Заспы, - Жукович(17)
Неизвестный открыл огонь по съемочной группе около Конча-Заспы, - журналист Опанасенко(23)
Из графика госсекретаря США Тиллерсона исчезла встреча с Путиным, - "Голос Америки"(263)
Американский ПЕН-центр призвал власти РФ снять обвинения с крымского журналиста Семены(1)
Закон чи профанація? Конфлікт інтересів на місцях(0)
Ни одному иностранному журналисту не было отказано во въезде в оккупированный Крым, - Мининформполитики(19)
Иностранные журналисты не могут объективно осветить ситуацию в Крыму для своих стран из-за украинской бюрократии, - журналист Цимбалюк(25)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а ты от кого скрываешься?от хуйла шоле?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
военизированная школогта толстопузов с их яхтами и халабудами насмерть(только вот не на свою же) ,боронила...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить