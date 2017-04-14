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 Происшествия
  2018  22
Все про:журналистика (2370) Киевская область (1464) Нацполиция (6907) СМИ (3260)

 Полиция выясняет обстоятельства инцидента с журналистами "Слідство.Інфо"

Полиция начала расследовать обстрел съемочной группы "Слідство.Інфо" около Конча-Заспы Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киевской области.

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"В электронных средствах массовой информации появилось сообщение о том, что близ села Плюты, Обуховского района, неизвестные совершили выстрелы в сторону автомобиля, где находились журналисты одного из изданий. В сообщении также отмечается, что никто не пострадал. Учитывая обстоятельства, представители СМИ быстро покинули место происшествия. Обнаруженное сообщение работники Обуховского отдела полиции зарегистрировали. По данному факту работники полиции проводят проверку", - говорится в сообщении.

Сейчас в полиции Киевщины официальных заявлений и сообщений от журналиста или его представителей об инциденте, который произошел в Обуховском районе, не поступало. Во время личного общения по телефону с участником инцидента, журналист сам пообещал приехать в полицию через несколько дней и рассказать о произошедшем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество уголовных производств относительно притеснения прав журналистов увеличилось, - замглавы Нацполиции Вакуленко

Как сообщалось ранее, журналист Максим Опанасенко заявил, что неизвестное лицо открыло огонь по съемочной группе программы "Слідство.Інфо".
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Это ещё не оперативненько. Оперативненько заканчивается АТО за 1,5 недели, оперативненько продаётся свой бизнес и оперативненько расследуются, как и обещалось, дела по убийствам на Майдане. Вот где оперативненькость.
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я имел ввиду оперативность так называемых потерпевших...да и в статье об этом
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А я поясняю, что такое "настоящая оперативность". Тем более, обещанная всей стране ради получения кресла.
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откуда столько злобы?али забыл,что хуйло в открытую напало в агусте,а инаугурация была в июле...то только ты кассандра с примесями ванги и нострадамуса,наперед все знаешь...
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Агрессия против Украины началась ещё в феврале 2014-го, через месяц на украинской земле в Крыму уже открыто использовались регулярные вооруженные силы государства-агрессора. И нужно было быть последним бараном, чтобы не предвидеть, что эти войска не окажутся точно таким же образом и не будут использованы на Донбассе. Или же нужно быть последним конченным лжецом, чтобы пообещать всей стране очистить её земли от агрессора, зная что ни желания, ни ресурсов воевать с ними у тебя нет. В отличии от желания взаимовыгодно торговать и молотить с ахметовым бабло в личный карман.
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ну насколько я знаю,гэбнявый под чужим флагом,бесполезно обьяснять именно гэбне и их младшим помощникам зраде...
а ты от кого скрываешься?от хуйла шоле?
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Ты на реплику свыше ответь, а не лепи тут гнилые отмазки, прикрывая своего соевого.
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а тебе,гэбнявому,какое дело кому я отвечаю,а кому нет? иди за виолончелями следи лучше...
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Не юли. Нечего ответить? Вот и молчи в тряпочку.
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Да если там школьнег петарду бросят, журналисты скажут, что их обстреляли из танка
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в конче школьниГи под два метра ростом с автоматами из-за шлакбаумов еще в 12 году віглядівали..
военизированная школогта толстопузов с их яхтами и халабудами насмерть(только вот не на свою же) ,боронила...
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Пусть депутаты комиссию создадут,Сергей Пашинский,Таня Чорновол,Вика Сюмар...это же наши майдановцы,эти не обманут)))
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Не обманут, но правды на земле очень мало, и на всех её не хватит. А лжи много, и она быстро портится и плохо пахнет, так что довольствуйтесь тем что дают.
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Між іншим, у нас зараз почався матч. Грають Динамо(Київ) і Заря(Луганськ).
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Заря" из родніх пенатов на матч пожаловала?
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А вони ошиваються тепер на нашому стадіоні.
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У нас райотделы можно смело переименовывать в органы регистрации преступлений,а вернее статистики)))
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