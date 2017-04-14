 Российские эмигранты и журналисты открыли "Дом Свободной России" в Киеве

Учредители, в частности, рассчитывают что организация станет платформой для открытого диалога об аннексии Крыма и конфликта на Донбассе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт организации.
"Дом Свободной России" в Киеве - это альтернативное посольство российского гражданского общества в Украине. Дом - это открытая платформа для диалога и исследований о современной России и ее влиянии на международное сообщество, о российско-украинских отношениях, о конфликте на Донбассе и аннексии Крыма. Дом - это безопасное пространство для эмигрантов и беженцев из России в Украине, точка сборки российской диаспоры в Украине и Восточной Европе, ретранслятор ценностей свободного мира в Россию", - заявил директор проекта Григорий Фролов.
Ожидается, что вскоре в Дом переедут гуманитарный инфо-проект Emigrussia.org, а также проект "Слова свободы", содействующий отправке писем политзаключенным в России.
В Общественный совет Дома вошли жуналист Евгений Киселев, руководитель КрымSOS, крымчанка Тамила Ташева, журналист Hromadske.ua Екатерина Сергацкова, политический аналитик Андрей Круглашов, руководитель Международной Хельсинкской Ассоциации Даниил Мещеряков, главный редактор The Odessa Review Владислав Давидзон и другие.
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)(уйло в Германии тоже сидел под крышей Дома Советско-Германской дружбы в Дрездене на Ангеликаштрассе 4.
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Ні-ні-ні ! Жодних =домів=, валіть на фіг.
Блін, ну чого наші вухами клапають ?
Якого їх сюди тягне, у фашистський Київ, лігво української хунти. Тут же бандерівське повітря, бандерівська їжа, лихучі укропи.
Уже наслухалися цих =борців=.
Сидіть тихо і не вякайте. А хочете =бороться=, забирайтеся у свій православнутий на всю голову, скрепанутий коленовстан.
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неначе справді він людина:
іде собі як сиротина,
очима - блим, губами - плям,
і десь трапляється хвилина -
його буває навіть жаль.
А ближче підійдеш -москаль...
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