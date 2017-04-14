EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Общество
  4241  115
Все про:диаспора (232) Россия (69951) эмиграция (98)

 Российские эмигранты и журналисты открыли "Дом Свободной России" в Киеве

В Киеве 13 апреля состоялось открытие "Дома Свободной России" – организации, в которую вошли представители российской диаспоры в Украине, а также украинские общественники и журналисты.

Учредители, в частности, рассчитывают что организация станет платформой для открытого диалога об аннексии Крыма и конфликта на Донбассе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт организации.

Также читайте: Вороненкову было что рассказать. Он собирался делать Центр расследований, но поднятая в СМИ волна застремала украинских политиков, - Пономарев

"Дом Свободной России" в Киеве - это альтернативное посольство российского гражданского общества в Украине. Дом - это открытая платформа для диалога и исследований о современной России и ее влиянии на международное сообщество, о российско-украинских отношениях, о конфликте на Донбассе и аннексии Крыма. Дом - это безопасное пространство для эмигрантов и беженцев из России в Украине, точка сборки российской диаспоры в Украине и Восточной Европе, ретранслятор ценностей свободного мира в Россию", - заявил директор проекта Григорий Фролов.

Ожидается, что вскоре в Дом переедут гуманитарный инфо-проект Emigrussia.org, а также проект "Слова свободы", содействующий отправке писем политзаключенным в России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российской оппозиционерке Белачеу предоставили статус беженца в Украине

В Общественный совет Дома вошли жуналист Евгений Киселев, руководитель КрымSOS, крымчанка Тамила Ташева, журналист Hromadske.ua Екатерина Сергацкова, политический аналитик Андрей Круглашов, руководитель Международной Хельсинкской Ассоциации Даниил Мещеряков, главный редактор The Odessa Review Владислав Давидзон и другие.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Науй с пляжа, чтобы и духу тут не было И похер, какие коцабы: хорошие - в хороших деревянных макинтошах, плохие - в плохих
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Еще один рассадник шпионов.
)(уйло в Германии тоже сидел под крышей Дома Советско-Германской дружбы в Дрездене на Ангеликаштрассе 4.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зрадоботы опять раскукарекались. Прикройте ксенофобский срам, из беженцев которые бегут от режима можно извлечь пользу. В первую очередь в контрпропаганде. Но это слишком тонкие сферы для дебилов-кукариотов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
О, мені приємно, що я не одинока в своїй думці !
Ні-ні-ні ! Жодних =домів=, валіть на фіг.
Блін, ну чого наші вухами клапають ?
Якого їх сюди тягне, у фашистський Київ, лігво української хунти. Тут же бандерівське повітря, бандерівська їжа, лихучі укропи.

Уже наслухалися цих =борців=.
Сидіть тихо і не вякайте. А хочете =бороться=, забирайтеся у свій православнутий на всю голову, скрепанутий коленовстан.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Легитимный Крысадэнт УРКАины сВитька Индюкович назначен Губанатором штата Калифорния,в связи с успешным окончанием Калифорнийской академии Экономики.Медаль Конгресса США и Диплом вручил почётный президент Академии Арнольд Шварцнайггер и его подруга Машка ЗаХЕРова
 показать весь комментарий
Ответить
 
Снова эта нечисть на нашей земле свои норы роет. Достали уже, твари.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на РАБссии поезд врезался в школьный автобус...ихтамнет..нткто не сдох...,на РАБссии никто никогда мне дохнет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
действительно было столкновение в Омской области, двое взрослых погибли, дети живы
 показать весь комментарий
Ответить
 
Отак подивишся здаля на москаля -
неначе справді він людина:
іде собі як сиротина,
очима - блим, губами - плям,
і десь трапляється хвилина -
його буває навіть жаль.
А ближче підійдеш -москаль...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Емігранти ватнііііі Ауууууу !! Просрали Громадянську. Не позорьтесь тепер. З ватний своїм Будинком до Пензи - там ваше фсьо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это какой-то пистец! Нам, бля, касапни мало в зРаде?! Теперь еще один касапский дом терпимости открыли, слов нет, одни маты! А куда смотрит эти придурки из СБУ и прочие утырки??
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"ДомРоссийские эмигранты и журналисты открыли "Дом Свободной России" в Киеве - Цензор.НЕТ 6173 свободного Мордора" уже начал учить украинцев культуре,хорошему воспитанию
 показать весь комментарий
Ответить
 
А кто нам нужен у границы как не свободные люди в своей стране !!! там куча умных людей есть . но что то не как их не собрать вместе !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
в 1918 году Украина уже сделала подобную ошибку - Киев стал "домом" для русской белой "оппозиции". все кончилось деникинщной и "украинынесуществует". нахер они тут нужны со своей организацией
 показать весь комментарий
Ответить
 
А это ещё что за фуйня? Сегодня дом свободной россии, а завтра мыодиннарод навсегдавместе? Нет уж, мандуйте за поребрик и там стройте свою свободную россию.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиОбществоРоссийские эмигранты и журналисты открыли "Дом Свободной России" в Киеве
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти