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 Трое воинов ранены. Враг применил минометы под Водяным, Авдеевкой, Верхнеторецким, Зайцево, Каменкой и Катериновкой, - штаб АТО

Провокационные обстрелы украинских позиций со стороны российско-террористических войск происходят вдоль всей линии разграничения. С начала суток враг 29 раз открывал огонь по опорным пунктам Вооруженных Сил Украины. Трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "На Приморском направлении, противник огнем минометов калибра 120-мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия накрывал защитников Водяного.

Из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров бил по защитникам Павлополя. Под Широкино, Гнутово и Талаковкой морских пехотинцев обстреливали из стрелкового оружия.

Также читайте: С начала текущих суток боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, - штаб АТО

На Донецком направлении, по позициям вблизи населенных пунктов Авдеевка, Верхнеторецкое, Зайцево и Каменка враг применил минометы калибра 82-мм, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы. По опорным пунктам вблизи Песок вел огонь из гранатометов и пулеметов крупного калибра.

На Луганском направлении, подразделения российско-оккупационных войск из минометов калибра 120-мм и автоматических гранатометов открывали огонь по защитникам Катериновки.

Защитников Попасной противник обстреливал из гранатометов и стрелкового оружия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ранены четверо воинов: Боевики, применяя тяжелое вооружение, продолжают нарушать "режим тишины", - пресс-центр штаба АТО
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Рошен, с#ка, угомони своих торговых партнёров хоть на третий год!
Ты же обещал за 2 недели закончить т.н. АТО!!!
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Обещанного три года ждут )) Теперь ты можешь его честно придушить.
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Андрей Танцюра
4 часа назад

Встретили борт!
15 человек...5 реанимация...
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В Одесу літаком привезли поранених бійців АТО, 5 - у реанімації
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Дурчинов ! Харе пиариться.Приедь и сунь лысую башку в этот ад. О каком продвижении на восток ты гундосил ? Дай возможность хотя бы ответить адекватно нелюдям. На деле ты такая же мразь как и твой презик.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрое воинов ранены. Враг применил минометы под Водяным, Авдеевкой, Верхнеторецким, Зайцево, Каменкой и Катериновкой, - штаб АТО
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