 Трое воинов ранены. Враг применил минометы под Водяным, Авдеевкой, Верхнеторецким, Зайцево, Каменкой и Катериновкой, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: "На Приморском направлении, противник огнем минометов калибра 120-мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия накрывал защитников Водяного.
Из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров бил по защитникам Павлополя. Под Широкино, Гнутово и Талаковкой морских пехотинцев обстреливали из стрелкового оружия.
На Донецком направлении, по позициям вблизи населенных пунктов Авдеевка, Верхнеторецкое, Зайцево и Каменка враг применил минометы калибра 82-мм, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы. По опорным пунктам вблизи Песок вел огонь из гранатометов и пулеметов крупного калибра.
На Луганском направлении, подразделения российско-оккупационных войск из минометов калибра 120-мм и автоматических гранатометов открывали огонь по защитникам Катериновки.
Защитников Попасной противник обстреливал из гранатометов и стрелкового оружия".
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Ты же обещал за 2 недели закончить т.н. АТО!!!
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4 часа назад
Встретили борт!
15 человек...5 реанимация...
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В Одесу літаком привезли поранених бійців АТО, 5 - у реанімації
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