 ФФУ перечисляет региональным федерациям по 600 тыс. грн ежегодно

Все областные футбольные федерации получают ежемесячно по 50 тыс. гривен, или 600 тыс. ежегодно.

Об этом идет речь в официальном отчете президента ФФУ Андрея Павелко, который он озвучил в ходе XIX-го Конгресса организации.



"ФФУ продолжает предоставлять региональным федерациям прямую финансовую поддержку в размере 600 тыс. грн в год. Большинство областей также уже получили новые автомобили от спонсора Федерации, компании Winner", - проинформировал Павелко.



Кроме того, по словам президента ФФУ, каждая область уже получила по 1 тыс. мячей. "Еще 18 тыс. мячей ежегодно региональным федерациям будет передавать наш технический спонсор, испанская компания Хома", - рассказал Андрей Павелко.





