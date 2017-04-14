 Кабмин предлагает Раде отменить воинские звания "рядовой" и "прапорщик" и ввести "мастер-сержант" и "главный мастер-сержант"

Об этом говорится в законопроекте №6372, зарегистрированном в Раде 13 апреля, сообщает Цензор.НЕТ.
Им предлагается вместо звания "рядовой" ввести звание "солдат", вместо "старшина" - "главный сержант", вместо "прапорщик" - "штаб-сержант", вместо "старший прапорщик" - "мастер-сержант". Также вводятся новые звания "старший мастер-сержант" и "главный мастер-сержант".
На флоте вместо звания "мичман" будет "штаб-старшина", вместо "старший мичман" - мастер-старшина" и новые - "старший мастер-старшина" и "главный мастер-старшина".
Кроме того, законопроектом предлагает ввести новый вид поощрения в армии - снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания и занесение в военному вузе на доску почета фамилий выпускников, которые закончили обучение с золотой медалью.
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....а ВСУ в ПТУ...
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всё уже сделали за год!!!
стоко реформ!
осталось токо названия чинов сменить и просто рай наступит в Украине!!!!
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гауптшарфюрер
штурмшарфюрер
унтерштурмфюрер :D
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в мастер мастер мастер мастер маиор!
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Но он перемены слагаемых... Милицию уже полицией переназвали. А толку?
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