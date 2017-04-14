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 Политика Украины
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Все про:армия (7645) звание (135) Кабмин (10155)

 Кабмин предлагает Раде отменить воинские звания "рядовой" и "прапорщик" и ввести "мастер-сержант" и "главный мастер-сержант"

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде отменить воинские звания "рядовой" и "прапорщик" и ввести "мастер-сержант" и "главный мастер-сержант".

Об этом говорится в законопроекте №6372, зарегистрированном в Раде 13 апреля, сообщает Цензор.НЕТ.

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Им предлагается вместо звания "рядовой" ввести звание "солдат", вместо "старшина" - "главный сержант", вместо "прапорщик" - "штаб-сержант", вместо "старший прапорщик" - "мастер-сержант". Также вводятся новые звания "старший мастер-сержант" и "главный мастер-сержант".

На флоте вместо звания "мичман" будет "штаб-старшина", вместо "старший мичман" - мастер-старшина" и новые - "старший мастер-старшина" и "главный мастер-старшина".

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Кроме того, законопроектом предлагает ввести новый вид поощрения в армии - снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания и занесение в военному вузе на доску почета фамилий выпускников, которые закончили обучение с золотой медалью.
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зачем все так сложно? Пусть будет только два звания - генерал и маршал
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Треба відмінити застаріле та повністю дискредитоване військове звання генерал! Мають бути тільки старші полковники 1-4 рангу! Переводити на старших полковників треба тільки тих хто пройшов переатестацію як бойовий офіцер, успішно воював в АТО, не має алкоголізму та не вживає наркотики і не повязаний з корупцією! Всі генерали мають лишитись в минулому! А рядовий це нормальне звання, почесне та геройське.
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ждут тебя, главного генералиссимуса всея диванного королевства, только ты примчишь на фронт на вороном коне все сразу и в наступление пойдут
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мастер-старшина" и новые - "старший мастер-старшина" и "главный мастер-старшина".
....а ВСУ в ПТУ...
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Якщо Україна має свої збройні сили,то для чого нам совєтцкі(расєйські) генерали?
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Херней бы не занимались во время войны.Ближний свет днем,перевод часов,проезд круговых перекрестков теперь это.
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ну да, лучше никогда ничего не менять, жить в совке и мечтать что из страны станет швейцария как-то сама по себе...
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Мордва, весь світ переводить стрілки. І живе за поясним часом. І лише у Орди все не так як у ЛЮДЕЙ.
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ну нечем же заняться
всё уже сделали за год!!!
стоко реформ!
осталось токо названия чинов сменить и просто рай наступит в Украине!!!!
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оце називається "псевдо десовєтізація". Потрібно розробити новий устав утворити нову командно-штабну структуру, виробити методологію справедливого просування по службі. Але ж поміняти назву набагато легше. І можна казати що чергова рехворма зроблена.
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А штабс-капитан? Или поручик? Типа Ржевский. Вот тогда мы точно переможемооо!!! да запросто, соевый гавнокомандующий
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Замена кроватей в борделе... Лишь бы ничего не делать...
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все уже давно придумано:
гауптшарфюрер

штурмшарфюрер

унтерштурмфюрер :D

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ну тогда и звание генерала
в мастер мастер мастер мастер маиор!
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Каб мин просрал год жизни Украины . Вместо проведения реформ - реструктуризации экономики , занимался вместе с Кананенком , Петей и Грановским отсасыванием вместо работы . Эти полудурки отсосали по отмене блокировки кантрабаса . Вся страна наблюдала и смеялась с эмбицылов когда они вынуждены были сами возглавить борьбу Парасюка против контрабаса ))) ванючие гниды ( Петя , кананенка и Грановский обосрались )))))))
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к чему эти фырканья?какая разница,как будут называться?просто надо шоб от кацапни отличалось...а через десяток лет никто и не вспомнит,что может быть по другому
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неее, хай будет мясо пушечное и маршал парашенка... кстати какие улицы переименовывать бууум, ===ккакабмин занят очень важными делами, ублюдки.
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На новый лад мне нравится больше.
Но он перемены слагаемых... Милицию уже полицией переназвали. А толку?
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Счастлив тот, кто избежал этого гадюшника под названием армия.
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Это что тема Гроси и его кабмина? Военспецов спросить надо.Придумали какого-то мастера. У нас армия или ЖКХ? Не хотите прапорщика - назовите "скарбничий" все ближе к теме
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин предлагает Раде отменить воинские звания "рядовой" и "прапорщик" и ввести "мастер-сержант" и "главный мастер-сержант"
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